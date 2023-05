Will Poulter đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng fan loạt phim Marvel "Vệ Binh Dải Ngân Hà" (Guardians of the Galaxy) khi anh được chọn để thủ vai nhân vật phản diện Adam Warlock trong phần tiếp theo của bộ phim này. Tuy nhiên, vai diễn này không đơn giản, bởi Adam Warlock có ngoại hình đặc biệt với cơ thể được dát vàng toàn bộ, khiến Will Poulter phải trang điểm cẩn thận để trở thành nhân vật này.

Nỗi khổ cực của diễn viên "Vệ Binh Dải Ngân Hà 3"

Tạo hình của Adam Warlock trong "Guardians of the Galaxy Vol. 3". (Ảnh: IT).

Việc trang điểm để hóa thân thành nhân vật phản diện Adam Warlock trong "Guardians of the Galaxy Vol. 3" thực sự là một thử thách lớn đối với Will Poulter. Anh đã phải dành nhiều giờ mỗi ngày bên bàn trang điểm để trang điểm cho mình. Lớp sơn bóng phủ khắp cơ thể làm cho anh cảm thấy không thoải mái, đặc biệt là khi anh phải tẩy rửa và gỡ bỏ lớp trang điểm này sau mỗi buổi quay.

Tuy nhiên, Will Poulter đã không ngại khó khăn này và đã tận dụng mọi cách để làm cho vai diễn của mình trở nên thật sự đặc biệt và sát với nguyên tác truyện tranh. Anh đã cố gắng lau sạch lớp hóa trang bằng nhiều phương pháp, tuy nhiên, lớp hóa trang vẫn không thể được lau sạch hoàn toàn, đặc biệt là ở một số chỗ như móng tay.

Adam Warlock lần đầu tiên được giới thiệu trong đoạn post-credit của "Guardians of the Galaxy Vol. 2". Với vai diễn này, Will Poulter được kỳ vọng sẽ mang đến một màn trình diễn đỉnh cao và đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, khi phim được ra mắt, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng với vai diễn Adam Warlock của Will Poulter.

Dù là một trong số nhân vật rất quan trọng trong Marvel Comics, Adam Warlock lại chỉ được giới thiệu trên phim một cách mờ nhạt. Bất chấp những đánh giá không tích cực về vai diễn của mình, Will Poulter đã chứng minh rằng anh là một diễn viên tài năng và chuyên nghiệp. Với những nỗ lực của mình, anh đã tạo nên một nhân vật đặc biệt và sát với nguyên tác truyện tranh.