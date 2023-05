Mới đây, phán quyết của tòa án đã được đưa ra trong vụ kiện bản quyền nổi tiếng liên quan đến hai nghệ sĩ âm nhạc nổi tiếng: Ed Sheeran và Marvin Gaye. Vụ kiện đã được đệ trình chống lại Sheeran về bài hát nổi tiếng "Thinking Out Loud", nguyên đơn cáo buộc rằng bài hát đã sao chép các yếu tố trong ca khúc kinh điển "Let's Get It On" của Gaye.

Vụ kiện đã được ngành công nghiệp âm nhạc theo dõi sát sao, vì sụ việc đặt ra những câu hỏi quan trọng về mức độ mà các nghệ sĩ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về những điểm tương đồng giữa tác phẩm của họ và tác phẩm của các nghệ sĩ khác. Nhiều nghệ sĩ lấy cảm hứng từ tác phẩm của người khác và họ có thể kết hợp một cách có ý thức hoặc vô thức các yếu tố của các bài hát hiện có vào tác phẩm của mình. Đây có thể là một lĩnh vực khó điều hướng vì ranh giới giữa ảnh hưởng và vi phạm có thể khó phân biệt.

Ed Sheeran thắng kiện sau cáo buộc đạo nhạc

Ed Sheeran từng tuyên bố nghỉ sáng tác âm nhạc nếu thua kiện. (Ảnh: IT).

Trong trường hợp của Sheeran và Gaye, tòa án cuối cùng đã phán quyết rằng những điểm giống nhau giữa hai bài hát không đủ để cấu thành hành vi vi phạm bản quyền. Phán quyết này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với các trường hợp bản quyền liên quan đến âm nhạc trong tương lai, vì phán quyết này có thể là chỉ dấu về cách xác định thời điểm một bài hát được sao chép ở mức độ cấu thành hành vi vi phạm.

Trong suốt vụ án, Ed Sheeran và nhóm của anh ấy khẳng định "Thinking Out Loud" là một sáng tác gốc và cuối cùng tòa án đã đồng ý với đánh giá này. Phán quyết này là một chiến thắng lớn cho Sheeran, người đã phải đối mặt với những lời chỉ trích và thách thức pháp lý đối với âm nhạc của mình trong quá khứ. Nó cũng có thể có ý nghĩa rộng lớn hơn đối với toàn bộ ngành công nghiệp âm nhạc, khi các nghệ sĩ và công ty âm nhạc tìm kiếm sự rõ ràng về các vấn đề bản quyền.

Vụ việc đặt ra những câu hỏi quan trọng về vai trò của luật bản quyền trong ngành công nghiệp âm nhạc và cách nó có thể được sử dụng để bảo vệ các nghệ sĩ và tác phẩm của họ. Mặc dù luật bản quyền được thiết kế để khuyến khích sự sáng tạo và bảo vệ tài sản trí tuệ, nhưng nó cũng có thể là nguồn cơn gây tranh cãi và xung đột. Nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ âm nhạc tin rằng luật bản quyền đã trở nên quá hạn chế và nó cản trở sự sáng tạo và đổi mới trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Bất chấp những thách thức này, luật bản quyền vẫn là một công cụ quan trọng để bảo vệ quyền của các nghệ sĩ và đảm bảo rằng họ được đền bù xứng đáng cho tác phẩm của mình. Vụ việc liên quan đến Sheeran và Gaye là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc cân bằng giữa quyền của nghệ sĩ và lợi ích của người tiêu dùng, cũng như nhu cầu về cách tiếp cận thận trọng và tinh tế đối với luật bản quyền trong ngành công nghiệp âm nhạc.

Nhìn chung, phán quyết trong vụ kiện Sheeran - Gaye có thể sẽ có tác động đáng kể đến ngành công nghiệp âm nhạc và cách giải quyết các vấn đề bản quyền trong các vụ kiện trong tương lai.