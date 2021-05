NÓNG: Cụ bà gần 90 tuổi bị nghi phạm hàng xóm 17 tuổi sát hại dã man

Ngày 6/5, Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Thành (SN 2004, trú thôn Xuân Bình, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil), bàn giao cho Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó khoảng 12h trưa 5/5, Công an huyện Đắk Mil nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện cụ bà Lê Thị H. (SN 1933, trú tại thôn Xuân Bình) bị chết tại nhà với các vết thương ở đầu. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an đã xác minh đây là một vụ án giết người, bà H. có nhiều khả năng bị đối tượng dùng vật cứng đánh chết lúc bà đang ở nhà một mình.

Căn nhà của bà H., nơi xảy ra vụ việc.

Lực lượng công an đã rà soát, sàng lọc các đối tượng có dấu hiệu tình nghi trên địa bàn và phát động phong trào toàn dân phát hiện, tố giác tội phạm. Đến khoảng 14h cùng ngày, lực lượng công an xác định đối tượng tình nghi giết chết bà H. là Nguyễn Xuân Thành, là hàng xóm của bà H.. Đối tượng Thành nhanh chóng được đưa về Công an huyện Đắk Mil phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Thành khai nhận, do có mâu thuẫn với bà H. nên sáng 5/5 Thành qua nhà bà H. rồi dùng tuýt sắt đánh nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng bế bà H. lên giường đắp chăn và lấy gối che mặt nạn nhân rồi bỏ về nhà như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến khoảng hơn 11h cùng ngày, cháu của bà H. đi học về phát hiện sự việc và tri hô thì Thành cũng chạy đến nhà bà H. cùng với nhiều người dân trong xóm để xem.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông điều tra, làm rõ để xử lý.