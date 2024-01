Nông dân ở các vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau đang phấn khởi thu hoạch tôm càng xanh nuôi xen canh trong ruộng lúa khi giá tôm tăng vài chục nghìn đồng so với thời điểm trước Tết dương lịch năm 2024. Ảnh: An An.