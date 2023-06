"Tôm leo núi" là thứ tôm gì mà nông dân xã này ở Đồng Nai nuôi trong ao, nhà nào cũng đổi đời?

Nhờ chất lượng nguồn nước tốt, tôm càng xanh Trà Cổ ăn ngon, không thua kém mấy so với tôm thiên nhiên nên được thị trường rất chuộng. Đặc biệt, nhờ vào sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap giá tôm càng xanh ở địa phương luôn cao hơn từ 10.000 - 20.000 đồng/kg so với hàng từ miền Tây, dù hình thức không to, không đẹp bằng.

Để tiến tới sản xuất bền vững, xác định xây dựng thương hiệu là vấn đề cấp bách, địa phương cũng đang hoàn tất thủ tục để đăng ký sản phẩm OCOP đối với tôm càng xanh Trà Cổ, gắn liền với tiêu chí về nông thôn mới kiểu mẫu của địa phương.

Mới đây, người dân nuôi tôm địa phương rất phấn khởi khi được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm đặc thù tôm càng xanh xã Trà Cổ.