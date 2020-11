Nông dân Hà Nội trồng cây đặc sản, nuôi con đặc sản bán dễ, lời cao

Đáng chú ý, nhiều hội viên nông dân đã tích cực liên kết liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nhiều mô hình hiệu quả

Ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì, bà Phùng Thị Thơ được biết đến là tấm gương tiêu biểu cho hội viên nông dân dám nghĩ, dám làm, làm giàu bằng trang trại VAC tại địa phương. Sau 20 năm, mảnh đất đồi cằn cỗi trước kia đã được thay thế bằng những vườn cây đang đơm hoa, kết trái, bù đắp cho những nỗ lực của bà Thơ.

Mô hình trồng bưởi Diễn của gia đình bà Phùng Thị Thơ (xã Vật Lại, Ba Vì) đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: V.H

Thời gian tới, theo Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội Phạm Hải Hoa, các cấp Hội tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.



Hiện, mô hình trang trại của gia đình bà Thơ đã đạt quy mô trên 12ha. Trong đó, bà Thơ dành 11ha vườn để trồng các loại cây ăn quả đặc sản như bưởi Diễn và dứa. Bên cạnh trồng cây ăn quả đặc sản, bà Thơ còn chăn nuôi con đặc sản như: 10.000 con gà ri thả đồi, hơn 100 con lợn rừng và 1ha mặt nước nuôi trồng thủy sản. Trung bình mỗi năm, trang trại cho doanh thu từ 8-10 tỷ đồng.

Bên cạnh việc duy trì phát triển kinh tế gia đình, với vai trò là hội viên Hội ND, bà Thơ luôn ý thức và tích cực tham gia các cuộc vận động từ thiện nhân đạo. Đồng thời, tạo mọi điều kiện giúp bà con địa phương về vốn, vật tư để sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động với mức thu nhập ổn định từ 4-6 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, đối với những hộ gia đình nghèo, ngoài việc vận động hội viên trong Chi hội giúp đỡ, hàng năm gia đình bà Thơ còn chủ động nhận giúp đỡ từ 5 đến 7 hộ nghèo về vốn, việc làm… để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo.

Hội Nông dân TP.Hà Nội * Phối hợp với Ngân hàng NNPTNT giúp hơn 19.961 lượt hộ vay vốn với tổng dư nợ gần 1.600 tỷ đồng * Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện ủy thác cho 65.399 hộ nghèo vay với tổng dư nợ đạt 2.490 tỷ đồng.

Khởi nghiệp từ phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi của Hội ND, ông Nguyễn Như Hảo ở xã Cát Quế (huyện Hoài Đức) đã xây dựng thành công mô hình trồng bưởi đặc sản chất lượng cao. Năm 2019, ông Hảo cùng một số thành viên mạnh dạn góp vốn thành lập Hợp tác xã sản xuất bưởi an toàn Quế Dương. Hàng năm, HTX cung ứng cho thị trường trên dưới 200 tấn bưởi Quế Dương, đồng thời tạo việc làm cho 15 - 25 lao động thời vụ. Với giá bán trung bình từ 35.000 – 40.000 đồng/quả, giống bưởi Quế Dương cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/ha/năm, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa.

Nâng chất lượng phong trào

Trong những năm qua, các cấp Hội ND TP.Hà Nội đã triển khai hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, coi đây là phong trào trọng tâm trong các phong trào thi đua của Hội.

Hàng năm, các cấp Hội tổ chức phát động thi đua, vận động hội viên đăng ký thực hiện, bình xét công khai dân chủ. Với ý nghĩa đem lại lợi ích thiết thực trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế tập thể... nên phong trào được các cấp Hội và hội viên nông dân tích cực hưởng ứng tham gia.

Trong 5 năm qua, đã có 1.582.656 lượt hộ hội viên nông dân đăng ký Hộ SXKD giỏi các cấp; trong đó có hơn 65% số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Đáng chú ý, nhiều hộ nông dân SXKD giỏi các cấp còn sẵn sàng giúp đỡ các hộ nghèo về vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, tạo việc làm, qua đó giúp hàng trăm hộ vươn lên thoát nghèo.

Bà Phạm Hải Hoa - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Các cấp Hội ND thành phố không ngừng đổi mới hoạt động. Cùng với đào tạo, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các cấp hội còn vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất chuyên canh, cánh đồng lớn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.

Bên cạnh đó, Hội ND TP.Hà Nội luôn chú trọng công tác tạo vốn phát triển SXKD. Trong 5 năm (2015 - 2020), Quỹ Hỗ trợ nông dân Hà Nội đã thẩm định, phê duyệt, giải ngân 3.129 dự án với số vốn hơn 1.000 tỷ đồng cho 83.700 lượt hộ hội viên vay.