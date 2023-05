Nông dân Nghệ An mặc áo điều hòa ra ruộng, bất chấp cái nắng nóng 40-41 độ C Áo điều hòa - "vũ khí" chống cái nắng 40-41 độ C của nông dân Nghệ An

Dưới cái nắng như đổ lửa, nông dân ở xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trang bị thêm cả áo "điều hòa" để ra ruộng thu hoạch dưa hấu, dưa lê.