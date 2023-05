Nuôi tằm trắng ăn lá dâu to, dân xã này ở Nghệ An nhà nào cũng khá giả, cả làng vui Lá dâu to giúp hợp tác xã này ở Nghệ An nuôi tằm trắng trẻ, khỏe, ăn lá dâu rầm rập, cả làng vui

Ở thập niên 70 của thế kỷ trước, hơn 90 % người dân ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An làm nghề trồng dâu, nuôi tằm, nhưng sau đó nghề này mai một dần. Những năm gần đây, hợp tác xã Đồng Tiến mang giống tằm trắng về nuôi cho ăn loại lá dâu to, nhờ vậy nghề truyền thống này dần được hồi sinh.