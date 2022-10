Nông dân Quảng Nam 65 tuổi trở thành triệu phú nhờ nuôi gà thịt, gà đẻ

Mô hình của ông không chỉ đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm mà còn cung cấp gà giống tốt cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn. Những ngày đầu tháng 10/2022, qua sự giới thiệu của Hội Nông dân xã Tiên An, huyện Tiên Phước, chúng tôi có mặt tại khu chăn nuôi gà thịt, gà đẻ của ông Phan Văn Hoạt (65 tuổi, thôn 4, xã Tiên An, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) với một quy mô được cho là nhất xã Tiên An cũng như huyện Tiên Phước.

Trang trại gà của ông Phan Văn Hoạt hiện có hơn 2.000 con gà mái đẻ, gà trống. Ảnh: N.H

Được biết, khoảng 12 năm về trước, nắm bắt được nhu cầu của thị trường về gà thịt chất lượng cao, vợ chồng ông Phan Văn Hoạt bàn tính đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi giống gà thả vườn. Nghĩ là làm, trên khu đất vườn đồi rộng hơn 0,5ha, gia đình quy hoạch, đầu tư trên 200 triệu đồng rào thép lưới B40 và xây dựng hai khu chuồng trại, mua giống gà ta Tiên Phước về nuôi thả.

Không những nuôi gà đẻ, mà ông Hoạt còn ươm gà giống bán ra thị trường cho bà con chăn nuôi. Ảnh: T.H

Theo ông Hoạt, giống gà ta Tiên Phước có sức đề kháng cao, chất lượng thịt thơm ngon, được thị trường ưa chuộng. Để đảm bảo vệ sinh chuồng trại, tạo ra sản phẩm chất lượng, ông Hoạt tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong chăn nuôi, đặc biệt là tự chế biến thức ăn cho gà từ cám gạo, bột bắp, lúa…, nên 12 năm qua trang trại của ông chưa từng xảy ra dịch bệnh.

Trung bình mỗi năm gia đình nuôi dao động từ 2.000 - 4.000 nghìn con gà đẻ, gà thịt. Tuy nhiên, trong năm 2020 - 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đầu ra gặp khó khăn, sợ rớt giá, thua lỗ, gia đình ông Hoạt tranh thủ xuất bán gà thịt và không gầy lại gà giống. Đầu năm 2022, tình hình dịch Covid-19 lắng xuống, ông Hoạt phát triển lại đàn gà đẻ, không xuất bán gà thịt. Hiện trang trại của gia đình ông Hoạt có hơn 2.000 gà mái đẻ và gà trống.

Hằng ngày vợ chồng ông Hoạt thu vào hàng ngàn trứng gà để cung cấp ra thị trường. Ảnh: N.H

Ông Phan Văn Hoạt cho biết, nếu gà được chăm sóc tốt khoảng 4 - 5 tháng gà đạt 2 - 2,5kg/con, giá dao động 120-130 nghìn đồng/kg. Ngoài nuôi gà thịt, gà đẻ ông Hoạt còn đầu tư gần 200 triệu đồng mua 6 máy ấp trứng để cung ứng con giống ra thị trường và tái tạo đàn.

Khoảng 20 ngày các lò ấp trứng cho nở khoảng 6.000 gà con giống, được 12 ngày tuổi ông Hoạt cho tiêm vắc xin và xuất bán giá với 20.000 đồng/con. Đối với trứng gà bán giá 4.000 đồng/ quả. Với số lượng gà như hiện nay, mỗi năm gia đình ông Hoạt thu lãi gần 300 triệu đồng. Ngoài xuất bán gà trong huyện, ông Hoạt còn bán ra các huyện lân cận như Bắc Trà My, Phú Ninh, Thăng Bình và ở T.P Đà Nẵng…

Để ươm giống gà con cung cấp ra thị trường cho người chăn nuôi, ông Hoạt đầu tư 6 hệ thống máy ấp. Ảnh: T.H

"Từ năm 2001 đến năm 2011, tôi được bà con tín nhiệm bầu làm Chi Hội trưởng nông dân, sau đó chuyển sang Chi hội trưởng Hội CCB. Tuy nhiên, gần đây do tuổi cũng cao và sáp nhập thôn nên tôi xin nghỉ ở nhà tập trung chăn nuôi gà.

Nuôi gà thả vườn tận dụng được nguồn thức ăn tươi là các loại côn trùng và cây cỏ tự nhiên, dịch bệnh ít xảy ra, chi phí đầu tư thấp hơn so với nuôi nhốt, thịt gà lại chắc, ngon, được người tiêu dùng ưa chuộng hơn…", ông Hoạt chia sẻ.

Với ý chí và nghị lực cộng với nhiều sáng tạo trong cách làm, vợ chồng ông Phan Văn Hoạt trở thành một điển hình về phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng ông Hoạt nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gà, giúp đỡ nhiều hộ chăn nuôi gà cùng vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Nông dân xã Tiên An thăm hỏi mô hình nuôi gà của ông Hoạt. Ảnh: N.H

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên An, huyện Tiên Phước cho biết: "Ông Phan Văn Hoạt không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình mà còn hướng dẫn, giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều hộ học theo mô hình nuôi gà và bước đầu cũng đem lại kết quả.

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ phối hợp mở các lớp dạy nghề chăn nuôi gà cho các hộ nông dân, giúp trang bị kiến thức để quá trình chăn nuôi được thuận lợi. Từ đó giúp người dân phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương".