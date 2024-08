Một ông nông dân sáng chế máy cày lên luống làm nhanh gấp 5 lần thủ công, cả làng ở Bình Định phục lăn

Những sáng chế máy, cải tiến máy nông nghiệp của ông Tiễn được áp dụng có hiệu quả, góp phần giải phóng sức lao động của con người và nhiều lần đạt giải cao tại hội thi “Sáng tạo nhà nông” do Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức.

Xuất thân là một ngư dân, nhưng ông Tiễn có niềm đam mê sáng chế máy nông nghiệp và mong muốn giúp bà con giảm bớt cực nhọc trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Tiễn đã mày mò, nghiên cứu để cải tiến, chế tạo một số thiết bị dùng trong sản xuất cây đậu phụng và đã được nhiều người áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.

Cụ thể, ông đã nghiên cứu, cải tiến thành công máy trỉa đậu phụng đa năng.

Từ máy trỉa đậu phụng 1 hàng do Trung Quốc sản xuất, ông đã chế tạo thêm một số phụ tùng, thiết bị để cải tiến thành máy trỉa đậu phụng 2 hàng.

Ông Huỳnh Tiễn, nông dân sáng chế máy cày lên luống đang vận hành máy ở cánh đồng trồng đậu phộng, trồng hành của thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Chiếc máy trỉa đậu phộng 2 hàng do ông Tiễn mày mò nghiên cứu, cải tiến đã giúp nông dân trong vùng trỉa đậu nhanh gấp 2 lần so với máy trỉa 1 hàng và gấp 3 lần so với trỉa tay trước đây.

Máy trỉa đậu phộng do ông Tiễn cải tiến trỉa hạt đều hơn và tỷ lệ hạt mọc mầm cũng cao hơn.

Với thiết bị cải tiến lắp vào máy trỉa đậu phộng, ông Huỳnh Tiễn, thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát đã tham gia và đạt giải Nhì tại hội thi “Sáng tạo nhà nông” năm 2022 do Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức.

Với hiệu quả của máy trỉa đậu đa năng mang lại, nhiều người dân trong và ngoài xã đã đặt mua máy trỉa đậu phộng để sử dụng và tín nhiệm cao.

Ông Đồng Thanh Giỏi, nông dân ở thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) nhận xét: “Gia đình tôi trồng hơn 5 sào đậu phụng, vì đã lớn tuổi sức khỏe yếu nên đặt mua 1 máy trỉa đậu 2 hàng do ông Tiễn chế tạo.

Từ ngày có máy, việc trỉa đậu phụng của gia đình khỏe hơn rất nhiều, một mình tôi có thể tự trỉa hết diện tích đậu của gia đình mà không cần thuê mướn nhân công như trước đây và việc trỉa đậu cũng nhanh hơn, đậu mọc đều, đẹp hơn”

Trước đó, ông Tiễn cũng đã nghiên cứu và chế tạo thành công máy cày lên luống.

Từ máy xới nhỏ động cơ xăng, ông chế tạo bộ bánh lồng cùng bộ lưỡi cày và cần gạt dùng để lên luống làm đất phục vụ trồng đậu phụng, trồng hành.

Với máy cày lên luống này, việc làm đất không những nhanh gấp 5 lần so với làm thủ công mà độ sâu và khoảng cách giữa các luống cũng đều hơn nhờ điều chỉnh lưỡi cày và hệ thống gạt bằng của máy.

Và với thiết bị cải tiến này, ông đã tham gia và đạt giải Nhất hội thi “Sáng tạo nhà nông” năm 2016 do Hội Nông dân tỉnh Bình Định tổ chức.

Với ưu điểm của máy, đã có nhiều người ở xã Cát Hải và các địa phương lân cận đặt hàng ông sản xuất và đang sử dụng có hiệu quả.

Ngoài ra, ông Tiễn còn nghiên cứu, chế tạo ra nhiều thiết bị khác để hỗ trợ người dân trong sản xuất nông nghiệp.

Tiêu biểu nhất là chế tạo đòn ngồi để thu hoạch đậu phụng, nhổ hành. Với đặt thù ruộng sản xuất đậu và ruộng hành ở Cát Hải đều trồng theo luống, giữa các luống đều có rãnh để đi lại.

Từ thực tế đó, ông đã chế tạo đòn ngồi có 4 bánh xe chạy dọc theo luống để giúp người dân thuận tiện hơn trong việc chăm sóc, thu hoạch nông sản, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với cây trồng.

Và trên đòn ngồi có thiết kế vị trí cắm dù hoặc căng màng che nắng. Người ngồi trên đòn chỉ cần dùng chân đạp xuống đất để tạo đà di chuyển tới hoặc lui theo ý muốn.

Với ưu điểm dễ làm, giá thành rẻ nhưng lại rất hữu ích nên hiện ở xã Cát Hải hầu như nhà nào cũng có từ 1 đến 2 chiếc đòn để dùng trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cát Hải (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) cho biết: “Các máy móc, thiết bị do ông Tiễn sáng chế đều mang tính thực tiễn cao và phát huy hiệu quả thiết thực trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương.

Các máy nông nghiệp, thiết bị máy do ông Tiễn sáng chế, chế tạo, cải tiến không những giảm công lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn giúp bà con rút ngắn thời gian sản xuất, đảm bảo thời vụ”.

Chưa bằng lòng với những gì đã làm được, hiện ông Tiễn đang nghiên cứu và chuẩn bị cho ra đời máy tuốt đậu phụng cải tiến.

Máy tuốt đậu phộng cải tiến do ông Tiễn đang mày mò sáng chế sẽ gúp tuốt đậu sạch, nhanh và vẫn giữ được nguyên thân cây đậu để phục vụ cho chăn nuôi.

Và với những sáng chế máy nông nghiệp của mình, ông Huỳnh Tiễn đã nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và Hội Nông dân các cấp tặng nhiều Bằng khen, giấy khen, được bà con nông dân tin tưởng, quý mến.