Đến cuối năm 2021, tại Tiền Giang diện tích sầu riêng trong vùng Đề án đạt 16.890 ha (chiếm 99,7% diện tích sầu riêng toàn tỉnh), tăng 4.981 ha so với trước khi thực hiện Đề án, vượt 29,9% so với mục tiêu đến năm 2020 và vượt 20,6% so với mục tiêu đến năm 2025