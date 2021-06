Nóng: Lỗi bảo mật nghiêm trọng của Lực lượng Không quân Mỹ đang đặt thế giới vào trạng thái căng thẳng tột độ

Theo một báo cáo mới, các phi công của Lực lượng Không quân Mỹ đang nghiên cứu để phục vụ cho các cuộc thử nghiệm đã vô tình tiết lộ thông tin chi tiết tuyệt mật về vũ khí hạt nhân của Mỹ cho toàn thế giới xem. Các phi công đã tiết lộ thông tin bao gồm cả boongke lưu trữ tại các căn cứ quân sự ở châu Âu có khả năng chứa vũ khí hạt nhân, cũng như các tín hiệu bí mật để chỉ ra sự 'kiểm soát' thông qua các bộ thẻ flash trực tuyến.

Mặc dù về mặt lý thuyết rất khó để các thông tin tiết lộ này có thể giúp ai đó đánh cắp hạt nhân bởi các tính năng an toàn tích hợp sẽ ngăn họ thực sự sử dụng vũ khí này, nhưng vẫn là mối lo hiểm họa trong tương lai khiến thế giới cực kỳ lo sợ.

Các boong-ke thời Chiến tranh Lạnh đã ngừng hoạt động, nơi trước đây chứa tên lửa hành trình Gryphon đầu đạn hạt nhân tại các hầm chứa bom trọng lực hạt nhân ở Greenham Common, Vương quốc Anh sẽ có diện mạo tương tự.

Theo một nhà nghiên cứu tại nhóm tình báo nguồn mở Bellingcat, các phi công ở châu Âu được giao nhiệm vụ bảo vệ vũ khí hạt nhân của sáu căn cứ của Mỹ đã tải các bí mật lên ứng dụng học flashcard trực tuyến. Các tấm thẻ ghi chú bao gồm thông tin đã được phân loại để giúp các phi công vượt qua các bài kiểm tra trình độ.

Các căn cứ bao gồm Căn cứ Hàng không Aviano và Ghedi ở Ý, Căn cứ Không quân Incirlik (Thổ Nhĩ Kỳ) Căn cứ Không quân Volkel (Hà Lan), Kleine Brogel (Bỉ) và Büchel (Đức). Theo Bản tin của các nhà khoa học nguyên tử, 6 căn cứ chứa tổng cộng 100 quả bom hạt nhân chiến thuật B61-3 và B61-4.

B61-3 là một loại bom trọng lực được vận chuyển trên máy bay với đương lượng nổ có thể điều chỉnh được, khởi điểm chỉ bằng 300 tấn TNT (0,3 kiloton), sau đó lên mức 1,5 kiloton (1.500 tấn TNT) và đạt tối đa tới 170 kiloton. Để hiểu thêm về sức công phá hủy diệt khủng khiếp của loại bom này, chúng ta có thể tham khảo quả bom nguyên tử đã phát nổ ở Hiroshima, Nhật Bản vào tháng 8 năm 1945 có lượng phóng xạ tương đương 16 kiloton. Vậy thì với quả bom có lượng phóng xạ gấp 110 lần thì sự tàn phá và hủy diệt toàn cầu sẽ kinh hoàng khủng khiếp đến mức nào?

Thông tin rò rỉ được báo cáo còn bao gồm số lượng "hầm" và boongke lưu trữ hạt nhân được đặt trên các căn cứ quân sự. Ngoài ra, các chi tiết mật còn tiết lộ hầm nào tại căn cứ nào là "nóng" (có khả năng là nơi chứa vũ khí hạt nhân sống) và hầm nào là "lạnh" (trống rỗng). Các thẻ ghi chú cũng bao gồm vị trí của camera an ninh, số nhận dạng duy nhất trên các huy hiệu an ninh đặc biệt do nhân viên cơ sở mang theo và thậm chí cả những 'khẩu lệnh' bí mật.

Trong một bức ảnh nhóm trên Facebook từ Phi đội hỗ trợ bom mìn 703 có trụ sở tại Volkel đã cho phép các nhà nghiên cứu xác định chính xác vị trí và tên của căn hầm nơi bức ảnh được chụp. Các nhà nghiên cứu cũng có thể xác định "quả bom" trong bức ảnh là phiên bản giả của bom B61.

B61 là loại bom trọng lực hạt nhân cuối cùng mà máy bay chiến thuật của Mỹ và NATO mang theo. Chẳng hạn, trong trường hợp xảy ra chiến tranh, những quả bom đặt tại Volkel sẽ được đưa lên máy bay chiến đấu F-16 của Lực lượng Không quân Hoàng gia Hà Lan đóng tại căn cứ. Dưới đây là cuộc thử nghiệm năm 2018 của B61-12, phiên bản mới nhất của loại bom sử dụng lâu dài, liên quan đến chiếc F-16 của Không quân Hoa Kỳ:

Cuộc thử nghiệm năm 2018 của B61-12, phiên bản mới nhất của loại bom sử dụng lâu dài, liên quan đến chiếc F-16 của Không quân Mỹ.

Mặc dù thông tin bị rò rỉ có thể tiếp tay cho những kẻ khủng bố hoặc binh lính đối phương trong việc đánh cắp một quả bom nhiệt hạch, nhưng thật sự rất khó để thực hiện kích nổ nó. Bom B61-3 và B61-4 yêu cầu đầu vào mã 12 chữ số Liên kết hành động cho phép (PAL) để tự trang bị. Nếu ai đó nhập sai mã quá nhiều lần, hệ thống điện sẽ tự động ngắt thiết bị điện tử của bom, vô hiệu hóa hoàn toàn. Và đó chỉ là bước khởi đầu của quá trình trang bị vũ khí.

PAL phải được đưa vào bom trong khi vũ khí được tải lên máy bay giao hàng. Khi đã ở trên không, bom sẽ chỉ hoạt động khi phát hiện máy bay đang bay theo đường bay đã lập trình và thả bom, cuối cùng phát nổ khi nhận thấy nó đang bay trong không khí và hướng tới mục tiêu theo các dự kiến. Các ứng dụng học tập mà Bellingcat phát hiện có thể là 'thẻ flash nguy hiểm nhất thế giới'.