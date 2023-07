Nóng: Sân bay Vinh gặp sự cố, tất cả các chuyến bay không thể cất/hạ cánh

Theo thông tin ban đầu, sự cố các chuyến bay không thể cất/hạ cánh xuống cảng hàng không quốc tế, sân bay Vinh (Nghệ An) là do đường băng bị nứt bong tróc.

Ngay sau khi phát hiện sự cố nêu trên, phía sân bay Vinh đã tạm dừng đón nhận các chuyến bay đi/đến sân bay này, đồng thời, có báo cáo tới Cục hàng không Việt Nam.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục sẽ sớm có thông tin chính thức về sự cố nêu trên tới báo chí.

Dự kiến chiều nay 3/7 sự cố tại sân bay Vinh có thể khắc phục xong



Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, theo báo cáo của phía sân bay Vinh cho thấy, có nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Trước khi phát hiện sự cố nêu trên đã có 4 chuyến bay lên và xuống bình thường vào sáng 3/7. Sau đó, khi một tàu bay chuyến Vinh - TP.HCM đi ra đường băng thì phát hiện một mảng lớn đường băng bị bong, nứt vỡ.



Hiện nay, các chuyến bay đi, đến Cảng hàng không quốc tế Vinh không thể tiếp nhận các chuyến bay, các chuyến bay đi/đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa.



Thời điểm phát hiện sự cố, sân bay đã báo tới Không lưu, Cảng vụ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), các hãng hàng không có chuyến bay khai thác tại sân bay Vinh tạm dừng hoạt động trong thời gian khắc phục sự cố. Dự kiến, có khoảng 20 chuyến bay sẽ bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Dự kiến chiều nay, sự cố sân bay Vinh có thể khắc phục xong đảm bảo cho việc cất hạ cánh trở lại.



Ban đầu xác định nguyên nhân do lớp bê tông nhựa bề mặt bị mất kết dính với lớp bê tông xi măng bên dưới, dẫn đến bong bật. Phương án xử lý là cho bóc đi rồi thảm lại một lớp khác, việc này không khó và đây cũng chỉ là hoạt động duy tu sửa chữa thông thường khi lớp bê tông nhựa hư hỏng.

Báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 không đề cập đến lưu lượng hành khách hay hàng hóa được vận chuyển/luân chuyển qua Nghệ An bằng đường Hàng không (Sân bay Vinh).



Được biết, Cảng hàng không quốc tế Vinh (sân bay Vinh) là 1 trong số 22 chi nhánh của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam - CTCP (UpCOM: ACV).



Riêng đối với ACV, trong báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, hàng không ghi nhận tiếp tục hồi phục tốt, đặc biệt đối với thị trường quốc tế.



Sản lượng hạ cất cánh đạt 364.894 lượt/chuyến, chiếm 47% kế hoạch năm 2023, tăng 18,5% so với cùng kỳ 2022; trong đó HCC quốc tế đạt 99.298 lượt chuyến, chiếm 46,1% kế hoạch năm, tăng 151,6% so với cùng kỳ 2022; HCC trong nước đạt 265.596 lượt chuyến, chiếm 47,3% kế hoạch năm, giảm 1% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng hành khách đạt 56.891.590 khách, chiếm 48,2% kế hoạch năm 2023, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, hành khách quốc tế đạt 14.492.730 khách, chiếm 45,3% kế hoạch năm, tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022, hành khách trong nước đạt 42.398.861 khách, chiếm 49,3% kế hoạch năm, tăng 2% so với cùng kỳ 2022.



Sản lượng hàng hóa, bưu kiện đạt 576.467 tấn, chiếm 42,6% kế hoạch năm, giảm 20,8% so với cùng kỳ 2022; trong đó hàng hóa- bưu kiện quốc tế đạt 407.095 tấn, chiếm 41,2% kế hoạch năm, giảm 30% so với cùng kỳ 2022, HH-BK trong nước đạt 169.371 tấn, chiếm 46,3% kế hoạch năm, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2022.



Như vậy, 6 tháng đầu năm 2023, thị trường hàng không đã có sự phục hồi tốt, nhất là đối với sản lượng hành khách quốc tế tăng 493,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sự hồi phục này là do chính sách mở cửa của các quốc gia, trong đó có hồi phục của thị trường Đông Bắc Á, trong khi đó sản lượng hành khách trong nước chỉ tăng 2% so với cùng kỳ 2022.

