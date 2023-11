Nông thôn mới Hải Phòng: Camera an ninh như mắt thần bảo vệ trật tự làng xóm, nông dân yên tâm

Vận động nguồn xã hội hóa

Phong trào lắp đặt "Camera an ninh" đã được triển khai theo hướng xã hội hóa 100% tại tất cả các địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, hầu hết các xã đã làm rất tốt và phát huy ngay được hiệu quả của mô hình này.

Clip: bà Lê Thị Mai - Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) giới thiệu về hệ thống camera an ninh của xã và của nhân dân trên các điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, được tích hợp vào hệ thống chung của toàn xã, một trong những nội dung, tiêu chí trong xây dựng nông thôn . Thực hiện: Thu Thủy

Phóng viên Dân Việt ghi nhận tại xã Thủy Sơn – một xã trung tâm của huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng). Đây là địa phương có nhiều cơ quan hành chính của huyện, có quốc lộ 10 đi qua cùng trục chính của các tuyến đường 351, 359, tiếp giáp với khu công nghiệp VSIP. Mật độ phương tiện lưu thông lớn, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, ùn tắc và tai nạn giao thông có thể gây ảnh hưởng lớn đến công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và nhiều hoạt động khác.



Camera an ninh lắp trên một trục đường tại xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng). Ảnh: Thu Thủy

Bà Lê Thị Mai - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) chia sẻ, năm 2022, UBND xã đã phối hợp với lực lượng công an xã vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ở địa phương tích cực triển khai xây dựng mô hình "Camera an ninh" trên toàn xã.

Vận động lắp đặt bộ đầu thu 64 mắt camera, 1 màn hình 65 inh, 1 màn hình 55 inh và hệ thống mắt camera lắp đặt tại các khu dân cư. Bố trí lắp 50 mắt camera đặt tại các điểm trục đường chính, các điểm có tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự như trường học, bệnh viện…

Liên kết camera có sẵn của các gia đình, các cơ sở kinh doanh, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tạo thành hệ thống rộng khắp, khi có vụ, việc về an ninh, trật tự, lực lượng chức năng có thể liên hệ để trích xuất hình ảnh, phục vụ cho công tác điều tra, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn đối tượng phạm tội đang diễn ra, thông qua các hình ảnh trực tiếp ghi nhận được.

Đoạn dường Nguyễn Trường Tộ, giao cắt với đường trục chính lối vào UBND xã Đặng Cương(huyện An Dương, TP. Hải Phòng) được lắp camera an ninh theo dõi 24/24. Ảnh: Thu Thủy



Cũng giống mô hình tại xã Thủy Sơn, PV ghi nhận thêm tại xã Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) trên các tuyến đường trục xã, liên thôn, khu trung tâm hành chính xã thuộc các thôn Tự Lập, Dân Hạnh, Chiến Thắng và Đoàn Tiến đều được lắp đặt camera an ninh. Đặc biệt, trên các tuyến đường chính, đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người, nơi giao thông giao cắt.

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, mô hình "camera an ninh" được người dân địa phương hết sức đồng tình, ủng hộ. Anh Nguyễn Xuân Trưởng - Chủ tịch UBND xã Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cho biết, xã Đặng Cương đã tiến hành lắp đặt 40 mắt camera. Trong đó, lắp bổ sung 12 mắt camera đặt tại các vị trí trọng yếu, theo dõi 24/24.

Qua đó, giúp các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng ngừa và xử lý các trường hợp vi phạm về an ninh, trật tự trên địa bàn xã. Tất cả camera giám sát được cài đặt trên, màn hình ti vi, điện thoại thông minh của lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã; trưởng các ngành, đoàn thể xã; Chỉ huy Công an xã, Công an viên phụ trách thôn, …cùng tham gia giám sát, theo dõi.

Nhìn trên màn hình và các thiết bị camera an ninh đã được tích hợp trên màn hình ti vi, điện thoại thông minh. Bộ phận quản lý có thể nắm bắt, bao quát được toàn bộ tình hình an ninh trật tự của địa phương một cách nhanh chóng và chi tiết. Ảnh: Thu Thủy

Bảo vệ trật tự xóm, thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống

Theo thống kê, trên địa bàn xã Đặng Cương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) năm 2023, toàn xã đã xảy ra tổng số 11 vụ va chạm, tai nạn giao thông, qua trích xuất hình ảnh, thông tin hệ thống camera an ninh đã làm rõ các tính tiết 09 vụ việc (02 vụ việc xảy ra tại các điểm chưa được trang bị camera an ninh.

"Hệ thống camera quan sát đã ngăn chặn kịp thời với các loại tội phạm, giúp cơ quan Công an nhận diện nhanh các đối tượng lạ mặt, có biểu hiện khả nghi xuất hiện tại các ngõ xóm, khu dân cư, các vụ việc phạm pháp có nguy cơ xảy ra trên địa bàn. Từ đó, góp phần làm lung lay, từ bỏ ý định phạm tội của đối tượng"- anh Nguyễn Xuân Trưởng - Chủ tịch UBND xã Đặng Cương nói.

Người dân vùng nông thôn khá hài lòng về việc lắp đặt hệ thống "Camera an ninh" tại thôn, xóm, ông Trần Văn Tâm (61 tuổi) – người dân xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cho biết, ở xóm ông trước đây không có điện thắp sáng đường người dân đi lại rất khó khăn, tiềm ẩn tai nạn khi đi trên đường.

Đặc biệt, những xóm sâu trong xã hay xảy ra tình trạng mất trộm chó, mèo ban đêm. Tuy nhiên, từ khi có hệ thống "Camera an ninh" lắp tại các thôn tình hình an ninh trật tự tại địa bàn luôn ổn địn, không xảy ra trộm cắp vặt, tình trạng thanh niên tụ tập xô xát, ẩu đả cũng giảm rõ rệt.

Những hình ảnh tại các nút giao thông quan trọng được đưa về trực tiếp nhờ hệ thống camera an ninh dày đặc. Ảnh Thu Thủy

Đánh giá cao về kết quả của phong trào sử dụng "Camera an ninh" tại thôn, xóm của xã mình, ông Vũ Trọng Quảng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cho hay, việc lắp camera an ninh ngoài bảo vệ tài sản của nhân dân trong xã còn giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; giúp cơ quan công an nhận diện nhanh các đối tượng lạ mặt, có biểu hiện khả nghi xuất hiện tại các ngõ xóm, khu dân cư, các vụ việc phạm pháp có nguy cơ xảy ra trên địa bàn.

Các tuyến đường, khu vực lắp camera, tình hình an ninh, trật tự đã có những chuyển biến tích cực, tình trạng người dân vi phạm giao thông, vứt rác bừa bãi hay tụ tập đông người đã giảm hơn trước đây.

Phần lớn các dữ liệu camera ghi lại đã giúp cho cơ quan chức năng nhận định, đánh giá đúng về vụ viêc, xác định nhanh đối tượng, phục vụ tốt công tác truy xét, truy bắt đối tượng gây án, xử lý chính xác các vụ việc liên quan đến trật tự an toàn giao thông xảy ra trên địa bàn.