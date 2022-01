Nóng: Tìm ra gen làm tăng nguy cơ tử vong vì Covid-19

Ba Lan là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 cao nhất ở châu Âu. Ảnh IT.

Theo Seattle Times, Bộ Y tế ở Warsaw hy vọng, phát hiện này sẽ giúp xác định những người có nguy cơ cao nhất mắc căn bệnh Covid-19 vốn đã giết chết hơn 100.000 người chỉ riêng ở Ba Lan. Ba Lan cũng đã lên kế hoạch bao gồm cả việc thực hiện các xét nghiệm di truyền khi sàng lọc bệnh nhân nhiễm Covid-19 vào cuối tháng 6 tới.

Nghiên cứu từ Đại học Y Bialystok ước tính rằng, loại gen làm tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc tử vong vì Covid-19 có thể hiện diện ở khoảng 14% dân số Ba Lan, so với khoảng 9% ở châu Âu và 27% ở Ấn Độ. Các nhà nghiên cứu cho biết đây là yếu tố quan trọng thứ 4 xác định mức độ nghiêm trọng của bệnh sau tuổi tác, cân nặng và giới tính.

Marcin Moniuszko, giáo sư phụ trách nghiên cứu cho biết, một xét nghiệm di truyền “có thể giúp xác định tốt hơn những người, nếu chẳng may mắc Covid-19, có thể có nguy cơ mắc bệnh cấp tính hay không". Thậm chí, việc xét nghiệm có thể được thực hiện ngay cả trước người đó mắc bệnh”.

Nghiên cứu được thực hiện với sự tham gia của gần 1.500 người Ba Lan.

Khám phá có thể giải thích một trong những lý do - ngoài lý do không tiêm chủng - đằng sau số ca tử vong do Covid-19 ở mức cao của Ba Lan. Dữ liệu của Eurostat cho thấy tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Ba Lan vượt mức trung bình và Ba Lan là một trong những nước có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tồi tệ nhất ở Liên minh châu Âu.