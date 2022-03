NÓNG Ukraine: Zelensky thoát 3 vụ ám sát dồn dập nhờ... người Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho đã thoát 3 âm mưu ám sát dồn dập nhờ... người Nga?. Ảnh Israel National News

Trang Israel National News dẫn lại báo cáo của The Times cho biết, có 2 nhóm sát thủ chịu trách nhiệm cho 3 âm mưu ám sát Tổng thống Zelensky cũng như một số lãnh đạo cấp cao của Ukraine, bao gồm thị trưởng Kiev - thủ đô của Ukraine.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine cho biết nước này đã phá một vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Zelensky được thực hiện bởi lực lượng lính đánh thuê Chechnya.

Trước đó, Ukraine đã nhận được thông tin cho rằng hàng trăm - có thể hàng nghìn - lính đánh thuê từ Nhóm Wagner, một lực lượng quân sự tư nhân đã xâm nhập Ukraine ngay khi Nga bắt đầu cuộc tấn công nước này.

Lính đánh thuê Wagner đã lên kế hoạch ám sát ông Zelensky và các thành viên khác của chính phủ Ukraine.

Theo The Times, bộ máy an ninh của Ukraine đã phá các âm mưu ám sát trên nhờ được các phần tử phản chiến trong Cơ quan An ninh Liên bang Nga tiết lộ thông tin.

Cả Nhóm Wagner và lính đánh thuê Chechnya đều bị thương vong trong 3 lần dồn dập ám sát ông Zelensky.

Một nguồn tin thân cận với Nhóm Wagner cũng nói với The Times rằng, thật "kỳ lạ" khi các cơ quan an ninh của Ukraine được thông báo đầy đủ về các kế hoạch

Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng đối với Kiev- vốn yêu cầu người dân phải ở trong nhà hoặc bị bắn nếu ra ngoài - được cho là đã được đưa ra sau khi một âm mưu ám sát của Nhóm Wagner vào thứ Bảy tuần trước được phát hiện. Sau đó, các chiến binh Chechnya có ý định ám sát ông Zelensky cũng bị lật tẩy.