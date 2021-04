NÓNG: Vừa mở cửa, người phụ nữ lĩnh trọn ca nghi a xít vào mặt

Thông tin từ Dân Trí: Ngày 9/4, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đang xác minh vụ việc một người phụ nữ nghi bị tạt a xít.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc. Nguồn: Dân Trí

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 9/4, tại một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Lê Lợi, TP.Vinh). Nạn nhân được xác định là bà N.T.H.V (SN 1973).

Nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên, có một đôi nam nữ điều khiển xe máy đến đứng trước nhà bà V. gọi cổng. Khi người phụ nữ này vừa mở cổng đi ra thì bị tạt 1 ca chất lỏng vào mặt. Sau khi gây án, đôi nam nữ phóng xe rời khỏi hiện trường.

Bà V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng mặt, cổ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Lê Lợi nhanh chóng có mặt tổ chức bảo vệ hiện trường, lấy lời khai ban đầu các nhân chứng. Tại hiện trường phát hiện 1 ca nhựa, trên nền nhà còn nhiều giọt nước nghi là a xít.

Theo Báo Nghệ An: Xét thấy vụ việc nghiêm trọng, trong sáng 9/4, Công an phường Lê Lợi đã chuyển hồ sơ, tang vật liên quan vụ việc lên Công an TP. Vinh để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.