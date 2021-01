NS Nguyễn Minh Cường: Tôi không tự tin "Hoa nở không màu" sẽ thành hit

Nguyễn Minh Cường đoạt giải Nhạc sĩ của năm và Ca khúc của năm tại giải "Cống hiến 2020".

"Hoa nở không màu" do Nguyễn Minh Cường sáng tác và Hoài Lâm thể hiện vừa giành giải Ca khúc của năm tại giải "Cống hiến 2020". Nguyễn Minh Cường đồng thời cũng giành giải Nhạc sĩ của năm. 10 năm kể từ khi tách khỏi nhóm bè Cadilac, anh âm thầm cống hiến và cần mẫn làm việc.

Nguyễn Minh Cường sáng tác "Hoa nở không màu" vào tháng 4/2020 khi đang mắc kẹt ở Hà Nội vì Covid-19. "Hoa nở không màu" đã đưa Hoài Lâm trở lại đỉnh cao sau hai năm tuyên bố tạm xa rời sân khấu. Ca khúc gây sốt ngay sau khi ra mắt, thu hút hàng chục triệu lượt xem trên Youtube và được nhiều nghệ sĩ cover như: Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân... Nội dung bài hát nói về sự tiếc nuối với cuộc tình dang dở, chàng trai vẫn còn vương vấn mối tình nhưng đành chấp nhận.



Chào năm Tân Sửu 2021, Nguyễn Minh Cường tung ra MV "Nhân duyên do trời", ghi dấu sự hợp tác với học trò cưng. Tuy nhiên, người nhạc sĩ này cũng chặn ngay suy nghĩ: "Ca khúc sẽ thành bài hot với học trò mình". Anh có những chia sẻ thẳng thắng với Dân Việt quanh chuyện nổi tiếng trong showbiz mà anh từng trải qua.

Ca khúc "Hoa nở không màu" đạt số lượng cover của hàng loạt ca sĩ đình đám từ trong nước đến hải ngoại, thêm lượt nghe và xem hàng triệu view của ca khúc "Buồn làm chi em ơi!". Nhiều người dự đoán Nguyễn Minh Cường là "nhạc sĩ gom giải thưởng âm nhạc của năm", còn anh khi sáng tác hai ca khúc này, anh có nghĩ chúng sẽ thành hiện tượng như thế?

- Các sáng tác của tôi đều từ cảm xúc sáng tạo của tôi và tôi không bao giờ tự tin khẳng định bài hát của mình sẽ thành hit 100% ngay khi hoàn tất. Nhưng tôi hạnh phúc khi sáng tác của mình chạm đến xúc cảm của người nghe.

Tôi nhớ mãi sáng hôm nhận được hai giải thưởng Cống hiến, tôi cầm hai chiếc cúp của hai giải thưởng trên tay: Bài hát của năm và Nhạc sĩ của năm. Hai chiếc cúp thật nặng và sức nặng với tôi là cảm thấy mình phải cống hiến nhiều hơn để đáp lại tình cảm của anh, chị, em phóng viên đã bình chọn cho tôi. Trong niềm vinh dự đó, tôi luôn nhắc mình phải tập trung công việc sáng tác, cống hiến tiếp nữa những sản phẩm thật đẹp, thật hay để phục vụ công chúng yêu nhạc Việt.

Nguyễn Minh Cường (ngoài cùng bên trái) và học trò ca sĩ Barry Nam Bảo (thứ hai từ trái sang).

Cũng có người cho rằng: "Học trò mới Barry Nam Bảo có chất giọng tương tự nam ca sĩ đã thể hiện thành công hai nhạc phẩm "Buồn làm chi em ơi!", "Hoa nở không màu" nên Nguyễn Minh Cường mới lựa chọn để làm học trò do anh quản lý, anh nói sao về điều này?

- Ở vài nốt nhạc đầu tiên Barry Nam Bảo cất lên, tôi đã từng và có lẽ mọi người cũng sẽ có một cảm giác rất "Hoài Lâm" trong đó. Ban đầu, tôi cũng rất băn khoăn vì lo ngại sẽ có một sự so sánh giữa hai bạn này. Tuy nhiên, khi đi sâu vào thử nghiệm thì tôi nhận ra một chất rất riêng, một nỗi buồn rất riêng biệt chỉ có trong giọng hát của Barry Nam Bảo, đó cũng là lý do tôi đặt niềm tin và gửi gắm ca khúc "Nhân duyên do trời" cho Barry Nam Bảo thể hiện.

Đang là nhạc sĩ hot đắt hàng đặt bài sáng tác, Nguyễn Minh Cường còn bước sang lĩnh vực quản lý ca sĩ, đâu là tiêu chí để anh chọn ca sĩ?

- Trước Barry thì tôi cũng nhận được nhiều lời mời hợp tác nhưng Barry là trường hợp đặc biệt. Barry có cách hát bản năng nhưng có chất mộc. Ban đầu, chỉ là sự hợp tác mua bán bài hát nhưng trong quá trình làm việc tôi thấy Barry có đam mê mãnh liệt để bước vào con đường ca hát nhưng vẫn còn chút thiếu tự tin. Nên tôi quyết định đi đường dài và hai anh em cùng chung tay hợp tác. Tính cách Barry còn trẻ con vô tư, ngây ngô. Niềm đam mê ca hát mãnh liệt thể hiện rõ tố chất của Barry khiến tôi thấy thú vị và hợp tác.

Khi sáng tác "Hoa nở không màu", Nguyễn Minh Cường không tự tin bài hát sẽ thành hit.

Thực lòng chọn ca sĩ như một tờ giấy trắng sẽ có hai mặt, thành công sẽ tôn thêm danh tiếng cho Nguyễn Minh Cường nhưng nếu lỡ… không thành công như chính danh tiếng của Nguyễn Minh Cường đang có thì cũng sẽ ảnh hưởng đến vị trí của anh, anh có thấy vậy không?

- Nói tôi có kỳ vọng gì về Barry không? Tôi trả lời có. Tôi mong muốn những gì tôi làm cho Barry sẽ có kết quả rõ rệt nhất là việc tự tin, tiến bộ hơn trong âm nhạc của em ấy. Khi ra mắt MV, tôi đã đặt cho Barry áp lực khó khăn là đêm showcase Barry hát thêm những bản nhạc quen thuộc mà tôi chọn biên tập, rèn luyện để Barry có thể giới thiệu được trọn vẹn tiếng hát của mình.

Đây là một thử thách lớn cho ca sĩ trẻ chưa nhiều kinh nghiệm đứng trên sân khấu. Nhưng tôi vẫn xem như đặt ra bài toán khó này cho Barry vì tôi muốn Barry phải đi qua từng cái khó nhỏ nhất, bởi trong showbiz còn nhiều thử thách chông gai hơn. Tôi muốn Barry nếm trải từng cái khó đó, đi xuyên qua nó bởi khi chúng ta bước vào thị trường âm nhạc sẽ gặp thử thách, nhiều khó khăn như vậy. Và khi đi qua được, chúng ta sẽ trưởng thành hơn và được mọi người yêu mến nhiều hơn.

Barry cũng lo lắng áp lực tập luyện không ngừng nhưng qua đêm diễn minishow đầu tiên. Để đánh giá Barry thành công thì tôi chưa hài lòng lắm! Tôi hy vọng những bản năng tố chất đơn sơ của Barry sẽ khiến cho khán giả dễ chạm đến cảm xúc mộc mạc của Barry trong những ca khúc mà Barry thể hiện.

"Thành công không từ trên trời rơi xuống"

Được biết Nguyễn Minh Cường và Barry Nam Bảo đã đầu tư 100 triệu cho MV đầu tiên "Nhân duyên do trời", một con số lớn cho một MV thời điểm này, chắc hẳn anh cũng kỳ vọng MV lập nên kì tích?

- MV "Nhân duyên do trời" được sự ủng hộ của gia đình, Barry đã dành 100 triệu đồng đầu tư với bối cảnh quay tại Đà Lạt. Một con số rất lớn với ca sĩ trẻ nhưng với đam mê và tiềm năng của Barry, với sự cố gắng của Barry và yêu mến Barry thì hãy quên con số đó đi mà hãy ủng hộ MV "Nhân duyên do trời" bằng cách xem và góp ý chân tình nhé!

Barry chia sẻ với tôi rằng: "Đã bước vào con đường nghệ thuật thì không có gì chắc chắn hết. Nhưng sự thành công nào cũng cần có thời gian dài để phấn đấu và rèn luyện. Barry còn là lính mới trong làng nhạc cần có thời gian học tập và rèn luyện nhiều hơn!".

Bản thân tôi đã chặn ngay ý nghĩ một bài sẽ thành hit của Barry. Là một người nghệ sĩ thực thụ phải có tài năng, có sự rèn luyện, học hỏi và sáng tạo không ngừng. Ca sĩ sẽ chiến thắng bằng cả một quá trình nỗ lực chứ không phải thành công từ trên trời rơi xuống. Nếu chỉ trông chờ ăn may thì không biết bao giờ mới thành công.

"Điều tôi lo sợ nhất là khi bạn bước vào con đường nghệ thuật bạn bị ảo tưởng về khả năng, ảo tưởng về sự thành công và nổi tiếng. Điều đó sẽ giết chết khả năng thành công", nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường chia sẻ.

Cách làm việc của Nguyễn Minh Cường có áp đặt quá không vì lẽ thường ca sĩ vốn nhạy cảm, nhất là ca sĩ trẻ họ cần được khuyến khích nhiều hơn, đâu là cách mà Cường tạo động lực cảm hứng cho ca sĩ trẻ của anh?

- Barry là một ca sĩ trẻ như một tờ giấy trắng chưa hiểu và thấy showbiz phức tạp như thế nào. Điều tôi lo sợ nhất là khi bạn bước vào con đường nghệ thuật, bạn bị ảo tưởng về khả năng, ảo tưởng về sự thành công và nổi tiếng. Điều đó sẽ giết chết khả năng thành công.

Vì vậy ngay từ đầu tôi đã chặn hết mọi suy nghĩ một MV sẽ thành công. Tôi luôn khuyến khích ca sĩ trẻ hãy cứ nỗ lực, ra MV ít view cũng được vì đó là điều mà khán giả công nhận ở năng lực của mình. Hợp tác giữa tôi và Barry thì đây là người đầu tiên, bản thân tôi trước giờ khi ra mắt bất kỳ sản phẩm nào, tôi chưa bao giờ đặt bất kỳ sự tính toán nào trong đó rằng sản phẩm sẽ phải chiêu trò ra sao để có view. Tôi luôn nghĩ trong đầu là "hữu xạ tự nhiên hương", mình cứ làm chỉn chu, nghiêm túc thì mọi thứ sẽ đến với mình. Khán giả sẽ đến với mình bằng chính sự chỉn chu, nghiêm túc đó và may mắn rồi sẽ đến với mình.