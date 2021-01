Top phim Việt chi tiền "khủng" cho bối cảnh: "Gái già lắm chiêu V", "Phượng Khấu"...

"Gái già lắm chiêu V" đầu tư 2 tỷ đồng cho khu vườn Bạch Trà gây "choáng"

Phim rạp Tết "Gái già lắm chiêu V".

Phim Tết "Gái già lắm chiêu V" không chỉ thể hiện độ "chịu chơi" khi công bố kinh phí đầu tư 2 triệu đô mà còn liên tục gây bất ngờ qua những con số tiền tỷ trong quá trình sản xuất cũng như quảng bá phim. Ngoài số tiền hơn 2 tỷ đồng xây dựng khu vườn Bạch Trà thì số tiền để sản xuất, thiết kế những nội thất để lấp đầy 15/21 căn phòng tại Cung An Định (bối cảnh chính của phim) cũng khiến khán giả và cả giới làm phim choáng ngợp.

Phim Tết "Tết Gái già lắm chiêu V" sử dụng Cung An Định làm bối cảnh chính.

Để đáp ứng tiêu chí về lối sống vương giả của ba chị em: Lý Lệ Hà, Lý Linh, Lý Lệ Hồng thì tất cả 10 tấn nội thất như: bàn, ghế, tủ, giường và các phụ kiện nội thất như rèm nhung, đèn chùm cỡ lớn... được đặt một hãng nội thất thiết kế riêng theo phong cách và mẫu mã mà Giám đốc Sáng tạo của phim đặt ra.

Như đã biết, Cung An Định được sử dụng làm bối cảnh chính của phim Tết "Gái già lắm chiêu V". Phần ngoại cảnh, đoàn phim đã xây dựng phía sau Cung An Định khu vườn Bạch Trà có diện tích 500m2 tiêu tốn hết hơn 2 tỷ đồng. Còn bên trong nội thất của Cung An Định được sử dụng làm tư gia của gia đình ba chị em họ Lý.

Cung An Định – viên ngọc trăm năm xứ Huế do vua Khải Định thiết kế. Cung có tổng cộng 21 phòng, trong đó có 5 căn phòng đã niêm phong không được sử dụng. Đoàn phim được sử dụng tất cả các phòng ốc còn lại và được phép trang trí, thiết kế lại hoàn toàn để biến thành Cung điện Bạch Trà Viên của ba chị em Lý gia theo phong cách vương giả của phim.

Chỉ sử dụng lại khung sườn của Cung An Định, tất cả các đồ đạc, vật dụng như bàn ghế, tủ và đèn trần có sẵn tại đây đều được di dời để đoàn phim trang trí, thiết kế lại toàn bộ theo thiết kế mới của phim.

Đạo diễn Nam Cito cho hay: "Chúng tôi đã lên bản vẽ thiết kế nội thất toàn bộ 15 căn phòng sẽ sử dụng để quay phim. Tất cả những vật dụng đưa vào Cung An Định đều được sản xuất mới theo thiết kế riêng, thậm chí có những đồ đạc phải đặt mua mới khắp nơi rồi vận chuyển về Huế để lấp đầy 15 căn phòng trống từ rèm cửa cho đến nội thất như bàn, ghế, tủ, giường, đèn chùm… Tất cả chi phí thiết kế đồ đạc, nội thất đầu tư sản xuất mới đã tiêu tốn hết gần 3 tỷ đồng".



Phim "Gái già lắm chiêu V" đầu tư lớn về thiết kế bối cảnh. Đoàn phim sử dụng nhiều cổ vật và nội thất đắt tiền để bài trí, tạo cảm giác vương giả. Với mong muốn các diễn viên được sống trong không gian của nhân vật, sống cuộc đời của nhân vật, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân - Nam Cito đòi hỏi toàn bộ đạo cụ trong phim là đồ cổ thật, ngay cả hoa cũng là hoa tươi được vận chuyển từ Hà Nội và TP.HCM tới Huế, được thay mới liên tục.



NSND Hồng Vân kể, nhiều khi chị không biết hoa trong phim là hoa thật hay hoa giả vì hoa quá đẹp. Còn Kaity Nguyễn tiết lộ, những lúc không quay phim, đạo diễn luôn yêu cầu bật quạt, máy lạnh để giữ cho hoa tươi.

Không chỉ tập trung vào phần bối cảnh, ngay cả đồ ăn trong phim cũng được hai đạo diễn chăm chút, chú trọng. Có những cảnh ăn uống chỉ lướt qua nhưng cũng được đầu tư mời cả đầu bếp của khách sạn 5 sao đến để thực hiện món ăn. NSND Hồng Vân cho hay: "Mỗi nhân vật cũng được dành riêng một món trên bàn do đầu bếp khách sạn 5 sao nấu, phản ánh tính cách thông qua sở thích ăn uống của từng người. Món ăn và chén, đũa đều là những món đồ xa xỉ thật sự hiếm có ngoài đời."

Ngoài "Gái già lắm chiêu V", một số bộ phim Việt Nam cũng từng thể hiện độ "chịu chơi" khi đầu tư công phu cho những cảnh quay quan trọng của phim:

"Phượng Khấu" chi 50 triệu đồng cho cảnh Yến tiệc

Cảnh Yến tiệc tốn 50 triệu trong phim "Phượng Khấu".

Cảnh Yến tiệc trong phim "Phượng khấu" từng được đạo diễn Huỳnh Tuấn tiết lộ tốn số tiền "khủng". Chỉ tính riêng món ăn, trái cây có thể ăn được, cùng bát, đĩa, đũa, thìa cổ, đồ gốm và đồ gỗ bài trí... đoàn phim đã chi 50 triệu đồng. Anh Nguyễn Khánh Vương - thành viên trong tổ thiết kế cho biết, các bữa ăn cung đình trong phim đều được chuyên gia về văn hóa và lịch sử tư vấn.

"Mắt biếc" tái dựng con phố thập niên 60 với 200 sinh viên

"Mắt biếc" tái dựng cả một khu phố thập niên 60.

Một cảnh cực kỳ tốn kém trong phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ cũng cho thấy sự tâm huyết của đoàn phim. Theo đó, đạo diễn Victor Vũ kỳ công tái dựng một con phố thời thập niên 1960 - 1970. Trong đó, đội ngũ thiết kế phải vẽ các biển hiệu, thiết kế đèn giao thông, dựng các cửa tiệm, chuẩn bị xe cộ... theo đúng hình ảnh của niên đại mà phim nhắc tới. Còn với bối cảnh trường trung học nữ sinh nữ sinh, đoàn phim chặn một góc phố trước cổng trường Sư phạm Huế trong bảy ngày liền, chọn 200 sinh viên mặc áo dài trắng để sắm vai quần chúng.

"Lật mặt: Nhà có khách" có 200 cặp cô dâu - chú rể tham gia

Lý Hải dựng cảnh quay 200 cặp cô dâu - chú rể chạy đến cối xay gió trong phim "Lật mặt 4".





Trong phần phim "Lật mặt" phần 4, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà có màn "chơi lớn", đầu tư lớn cho các bối cảnh dù chúng lên phim không nhiều. Có bối cảnh một lễ hội hoa đăng tái hiện một phiên chợ vùng cao với đông diễn viên quần chúng mặc đồ thổ cẩm, nhiều sạp hàng và thiết kế một cối xay gió cao 14 m và tập hợp 200 cặp cô dâu - chú rể làm lễ cưới trước khung cảnh này.

Đại tiệc hồ bơi trong "Gái già lắm chiêu 3"

Bộ phim về giới siêu giàu Việt Nam "Gái già lắm chiêu 3" có hai đại cảnh tiệc tùng xa xỉ, đó là tiệc Tỷ Ngọc Sinh Hương (ngắm trăng và thưởng lãm món trang sức quý giá) và tiệc mừng thọ của bà nội (NSND Hồng Vân đóng). Trong đó, tiệc Tỷ Ngọc Sinh Hương tốn khoảng 200 triệu đồng gồm: tiền thuê resort cao cấp làm bối cảnh và chi phí mua, vận chuyển hoa tươi, đồ ăn và dụng cụ ăn tiệc từ TP.HCM, đồ cổ từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác tới Huế. Cảnh mừng thọ tốn kém tương tự, cho việc thay nước hồ bơi sau khi dùng hiệu ứng tạo khói và đền bù trang phục sau khi dàn diễn viên nhảy xuống nước. Đồ của các nhân vật mặc ở tiệc hồ bơi là đồ cao cấp của các nhà thiết kế tên tuổi.