NSND Minh Hằng tạm ngừng giảm cân khi tham gia dự án sitcom "A Hi Hi" NSND Minh Hằng tiết lộ lý do tạm ngừng giảm cân khi tham gia dự án sitcom "A Hi Hi"

Điều khó khăn nhất đối với NSND Minh Hằng khi quay series sitcom A Hi Hi là… ăn không kiểm soát "vì đồ ăn quá ngon, quy trình giảm cân tạm thời gác lại". Nữ nghệ sĩ tự hứa sau khi phim đóng máy "sẽ ép cân".