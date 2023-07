NSND Minh Hằng: "Tôi đã tìm được sợi dây chuyền bảo hộ sau khi chồng tôi qua đời"

Mới đây trên trang cá nhân, NSND Minh Hằng đã vui mừng gửi lời cảm ơn đến các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội khi đã nhanh chóng bắt giữ được nghi phạm cướp giật dây chuyền của nữ nghệ sĩ vào chiều ngày 16/7 vừa qua.

Chia sẻ với Dân Việt, NSND Minh Hằng cho biết: "Tôi cảm ơn lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng cướp giật và giúp tôi tìm lại được tài sản đã mất. Sợi dây chuyền đó với tôi không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà đó còn mang ý nghĩa tinh thần, đó là món đồ bảo hộ tôi luôn mang theo mình khi ra ngoài để cảm thấy an tâm sau khi chồng tôi qua đời".

NSND MInh Hằng vui mừng thông báo tìm được sợi dây chuyền từng bị đối tượng cướp giật. (Ảnh: FBNV)



NSND Minh Hằng từng cho biết, sợi dây này được thầy ở chùa Hương trì chú, chị luôn mang theo bên mình để cầu an cho gia đình. Nữ nghệ sĩ cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả, bạn bè và đồng nghiệp đã lo lắng, hỏi thăm trong suốt thời gian qua.

NSND Minh Hằng bị cướp dây chuyền trên phố Đê La Thành

Như báo Dân Việt đã thông tin trước đó, khoảng 2h chiều ngày 16/7, NSND Minh Hằng cùng vợ của đạo diễn Nguyễn Love đang đi mua đồ trên phố Đê La Thành (Hà Nội) thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt lái xe máy áp sát và cướp sợi dây chuyền trên cổ khiến chị vô cùng hoảng sợ.

"Chúng tôi đi ô tô nhưng vì đường Đê Lê Thành bé quá nên đành xuống xe để đi chọn tủ đựng mỹ phẩm. Đang đứng, tôi thấy một người lạ mặt tiến về phía mình, tôi lại tưởng người giao hàng cho cửa hàng nên cứ đứng thế. Rất nhanh, kẻ gian đã thò tay vào cổ của tôi giật sợi dây chuyền rồi chạy mất.

Tôi bị xước ở cổ khá đau. Tôi không nghĩ giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa Thủ đô mà bọn cướp lại manh động đến vậy", NSND Minh Hằng chia sẻ với Dân Việt.

Ngày 19/7, chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm cướp giật dây chuyền của NSND Minh Hằng.

Vị này cho biết, ngày 18/7, NSND Minh Hằng đến trụ sở Phòng CSHS Công an Hà Nội trình báo về việc bị cướp giật tài sản ở phố La Thành, quận Đống Đa.

Sau khi sự việc xảy ra một ngày, lực lượng chức năng Phòng CSHS Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm gây án và di lý đối tượng về trụ sở cơ quan điều tra.

Loạt sao Việt từng "điêu đứng" vì bị mất trộm đồ

Trước NSND Minh Hằng, nhiều sao Việt sở hữu khối tài sản "khủng" nên dễ nằm trong "tầm ngắm" của những tên trộm cướp. Không ít người phải "kêu cứu" khi là mục tiêu của kẻ xấu.

Diễn viên Nhật Kim Anh cũng từng bị mất trộm tài sản khi vắng nhà. Cụ thể, vào tháng 7/2019, trong một lần đi làm việc từ Cần Thơ về TP.HCM, nữ ca sĩ kiêm diễn viên này dùng điện thoại kiểm tra camera an ninh ở nhà thì phát hiện phòng mình bị đột nhập. Về đến nhà, Nhật Kim Anh phát hiện nhiều tài sản có giá trị đã bị kẻ gian lấy mất. Vụ việc này được nữ diễn viên trình báo cơ quan chức năng. Sau quá trình điều tra, các đối tượng gây ra vụ việc lần lượt bị bắt giữ.

Nhật Kim Anh từng bị trộm đột nhập vào nhà lấy đi nhiều tải sản giá trị. (Ảnh: FBNV)

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng (cùng 37 tuổi, quê Ninh Bình) là bạn bè quen biết từ trước. Chiều 14/7/2019, Sơn rủ Thăng đến công viên khu dân cư Camelia (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để trộm cắp. Sơn mang theo xà beng và dao đột nhập nhà bà Đỗ Thị Kim Huê (ca sĩ Nhật Kim Anh) trong khi Thăng cảnh giới bên ngoài.

Vào được nhà nữ diễn viên, Sơn lấy trộm nhẫn kim cương, 100 lượng vàng, 400 triệu đồng tiền mặt… với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ đồng.

Năm 2015, nhà Diva Mỹ Linh cũng bị trộm đột nhập nhưng may mắn cô phát hiện. Cụ thể, sau khi lấy một số tài sản, một trong hai tên trộm quay lại phòng ngủ của nữ ca sĩ lấy được thêm 62 USD thì bị cô phát hiện. Ngay sau đó, tên trộm giật mình bỏ chạy, chỉ kịp mang theo một chiếc máy tính. Danh tính kẻ trộm cũng bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Hai đối tượng đột nhập vào khu biệt thự của Diva Mỹ Linh và trộm tài sản. (Ảnh: ST)

Theo Mỹ Linh, bình thường gia đình cô vẫn thả 7 chú chó cho chúng chạy rong và hệ thống chuông báo động cũng được bật 24/24. Tuy nhiên, vì trời mưa nên cô cho ngắt. "May là hôm đó tôi cho nhốt 7 con chó lại không thì chắc chắn hai tên trộm sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng. Bình thường nhà tôi đâu dễ vào nếu không có người nhà đón tiếp", Diva Mỹ Linh nói.

Hồi cuối tháng 3/2021, dư luận hoang mang khi Ngọc Trinh tiết lộ, nhà cô vừa bị trộm "ghé thăm". May mắn là người đẹp và các giúp việc đều không sao. Tuy nhiên, bộ sưu tập đồng hồ trị giá khoảng 13 tỷ đồng đã bị lấy mất. Những tình tiết "lạnh tóc gáy" xoay quanh sự việc sau đó được chính Ngọc Trinh kể lại khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Theo lời Ngọc Trinh, tối hôm đó, cô đang ngủ thì nhận thấy có người vào phòng. Ngọc Trinh đã bình tĩnh giả vờ đang say giấc để đảm bảo an toàn cho mình. Sau khi biết kẻ trộm rời đi, cô nàng mới "tá hỏa" hô hoán, đồng thời chạy ra ngoài gọi giúp việc. Họ cùng gọi cho bảo vệ đến giải cứu và ngay lập tức báo công an.

Hình ảnh trích xuất từ camera nhà Ngọc Trinh khi vụ trộm xảy ra. (Ảnh: ST)

"Nếu không phải cái hộp đựng đồng hồ bị hư, két sắt mới chưa về thì chắc trộm bê nguyên cái hộp đi rồi. Lúc đó, số lượng đồng hồ bị mất là 20 cái chứ không phải là 15 nữa", Ngọc Trinh từng chia sẻ. Người đẹp tâm sự, lần trộm "ghé thăm" và chịu thiệt hại nặng nề đó là sự việc đáng buồn trong năm 2021.

Sau đó, Ngọc Trinh không hề thông báo về chuyện đã tìm ra kẻ trộm hay bộ sưu tập hay chưa mặc dù tài sản bị mất có giá trị rất lớn. Nhiều người đồn đoán Ngọc Trinh bịa chuyện nhằm đánh bóng tên tuổi. Dù vậy, cô vẫn "ngó lơ" những lời đàm tiếu và tận hưởng cuộc sống sang chảnh hiện tại.