NSND Thu Hiền xúc động khi nhắc về kỷ niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ca khúc Quảng Bình quê ta ơi

Mới đây, NSND Thu Hiền xuất hiện trong phần chơi Nút tua thời gian - tập thứ 3 chương trình Cassette hoài niệm lên sóng vào tối qua (9/7) trên kênh VTV3. NSND Thu Hiền được xem như tượng đài của dòng nhạc trữ tình, cách mạng mang âm hưởng dân ca Việt Nam. Có thể nói âm nhạc của NSND Thu Hiền có sức sống mãnh liệt trong lòng khán giả biết bao thế hệ.

Giọng hát của nữ nghệ sĩ đã vang lên trong khói lửa chiến tranh và cho đến nay, khi đã gần 50 năm chiến tranh qua đi, giọng ca của NSND Thu Hiền vẫn mang vẹn nguyên cảm xúc cho người nghe.

NSND Thu Hiền và ca sĩ Đinh Mạnh Ninh thể hiện ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi". (Nguồn: Cassette hoài niệm)

Trong phần thi Nút tua thời gian, ca sĩ Đinh Mạnh Ninh và Nhà sản xuất, nhạc sĩ Thành Vương đã được giao phối nhạc và thể hiện lại ca khúc Quảng Bình quê ta ơi (nhạc sĩ Hoàng Vân sáng tác). Chia sẻ kỷ niệm với ca khúc Quảng Bình quê ta ơi, NSND Thu Hiền đã kể kỷ niệm vô cùng xúc động về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khiến cả trường quay Cassette hoài niệm trầm lắng.



NSND Thu Hiền được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng hoa sau khi thể hiện ca khúc "Quảng Bình quê ta ơi". (Ảnh: Chụp màn hình)

"Tôi đã gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp rất nhiều lần. Tôi còn giữ bức ảnh được bác Giáp tặng hoa rất đẹp sau khi hát ca khúc Quảng Bình quê ta ơi. Trước khi bác mất, bác vẫn nói với mọi người rằng: "Cho tôi nghe Quảng Bình quê ta ơi mà Thu Hiền hát". Đó là kỷ niệm khiến tôi rất xúc động, vừa vinh dự vừa tự hào. Tôi lúc ấy như một người con của miền Trung, một người con của Quảng Bình để gửi tới bác ca khúc trước lúc bác lâm chung", NSND Thu Hiền nghẹn ngào nói.

Về phía đội chơi Yến Lê và nhạc sĩ An Hiếu lại nhận được đề bài tạo bản phối mới và cùng NSND Thu Hiền thể hiện ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương - ca khúc được nhạc sĩ Hoàng Hiệp sáng tác vào năm 1956, đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi của NSND Thu Hiền.

Nghe lại giai điệu quen thuộc, NSND Thu Hiền xúc động chia sẻ: "Tôi không phải là người hát ca khúc Câu hò bên bờ Hiền Lương đầu tiên, tôi cũng không phải người của Đài phát thanh, tôi chỉ là một chiến sĩ, nghệ sĩ biểu diễn ngoài mặt trận. Tôi được thực tế, được vào Vĩnh Linh, được vượt sông Bến Hải. Những năm 1967-1968, tôi được sống trong hoàn cảnh đất nước chia cắt. Tôi bơi sang sông, sang bờ Bắc truyền tin. Có những người không trở lại nữa.

Tôi không thể hát hay bằng các anh các chị trên làn sóng được nhưng tôi hát bằng tất cả cảm xúc. Tôi hát trong địa đạo, tôi hát bằng những chiếc ống bơ vì không có micro, tôi hát thầm trong đấy những khi ngừng bắn. Tôi hát Câu hò bên bờ Hiền Lương ở trong những hoàn cảnh như thế. Cho nên, bài hát này là kỷ niệm sâu sắc cả một đời làm nghệ thuật trong những năm tháng vào tuyến lửa của tôi".

NSND Thu Hiền thuở 15 tuổi. (Ảnh: Chụp màn hình)





NSND Thu Hiền đã hoạt động nghệ thuật trong những năm tháng chiến tranh. (Ảnh: Chụp màn hình)

NSND Thu Hiền vào Đoàn Ca kịch Liên khu 5 từ khi 10 tuổi. Sau khi tốt nghiệp ca kịch, năm 1966 -1967 nữ nghệ sĩ được giao nhiệm vụ vào tuyến lửa miền Trung, vượt sông Bến Hải, khi ấy Thu Hiền chỉ mới 15 tuổi.

"Khi vào chiến trường miền Trung, tôi không thấy nhớ nhà mà lại thấy rất vui. Tôi thấy tất cả mọi người đều như thế. Tất cả đều mang trong mình một tinh thần "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai". Được vào chiến trường là một niềm hạnh phúc và tôi bước đi theo đoàn quân như thế", NSND Thu Hiền bày tỏ.

Cuộc hội ngộ xúc động của NSND Thu Hiền và con trai nhạc sĩ An Thuyên tại chương trình Cassette hoài niệm

Lắng nghe giai điệu của ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh - bài hát gắn liền với tên tuổi, NSND Thu Hiền không giấu được sự xúc động: "Thực sự khi nghe giai điệu mà ban nhạc vừa đánh làm tôi nhớ lại những năm tháng của đất nước khi vừa thống nhất. Bài hát này đã vang vọng trên khắp cả nước. Không chỉ riêng tôi mà ai cũng mang một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh".

NSND Thu Hiền xuất hiện trên sân khấu Cassette hoài niệm. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sự có mặt của Nhà sản xuất, nhạc sĩ An Hiếu - con trai nhạc sĩ An Thuyên tại chương trình cũng khiến NSND Thu Hiền bùi ngùi.

Chia sẻ tại sân khấu Cassette hoài niệm, nhạc sĩ An Hiếu nhắc lại những kỷ niệm cách đây hơn 30 năm với NSND Thu Hiền cùng với cha của anh là nhạc sĩ An Thuyên: "Đối với cháu giờ phút này cũng rất xúc động. Cũng đã rất lâu, hơn 30 rồi, cháu vẫn còn nhớ như in ngày còn bé hai cha con sang nhà cô chơi tại khu Văn Công Mai Dịch. Ngày đó điều kiện về mọi thứ còn rất khổ, những kỷ niệm về những câu chuyện của cô vẫn còn vẹn nguyên.

Nữ nghệ sĩ xúc động chia sẻ những kỷ niệm về một thời đạn bom. (Ảnh: Chụp màn hình)

Bức ảnh kỷ niệm của NSND Thu Hiền và nhạc sĩ An Thuyên. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đặc biệt hôm nay cháu được đứng chung sân khấu với cô - một tượng đài, một nghệ sĩ lớn đối với cháu là một điều quá sức tưởng tượng. Mặc dù cháu đã biểu diễn ở rất nhiều nơi nhưng đây sẽ là kỷ niệm đáng quý đối với cháu. Cháu chỉ mong một điều tinh thần của cô, tiếng hát của cô sẽ tiếp tục lan tỏa đến mọi người".

Khi ngắm nhìn những chiếc cassette cũ trên sân khấu của Cassette hoài niệm đã đem đến cho NSND Thu Hiền biết bao ký ức về một thời. Tại chương trình, NSND Thu Hiền được nhìn lại cuốn băng cassette Hoa cau vườn trầu được phát hành bởi Trung tâm Băng nhạc Trẻ.

Chia sẻ kỷ niệm về cuốn album này, NSND Thu Hiền nói: "Trung tâm Băng nhạc Trẻ ở miền Nam có mời tôi vào. Thu xong 10 bài rồi tôi thấy mọi người cãi nhau vì không có tiền để trả cho tôi. Tôi nói luôn rằng tôi không lấy tiền, được hát là tôi đã hạnh phúc lắm rồi, lại lần đầu tiên được làm một album cassette thế này tôi thấy là một niềm vinh dự, tự hào cho nghệ sĩ".

Album cassette Hoa cau vườn trầu của NSND Thu Hiền. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sau khi thu xong album Hoa cau vườn trầu, phía Trung tâm Băng nhạc Trẻ tiếp tục đặt NSND Thu Hiền thu thêm loạt các album: Gợi nhớ quê hương, Ai ra xứ Huế... NSND Thu Hiền cho biết, đây là 3 album đặc biệt thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình.