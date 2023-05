NSƯT Trần Ly Ly “biến” các nghệ sĩ tên tuổi của làng nhạc thành “ngọn nến” trong đêm nhạc đặc biệt ở Vân Hồ

NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ, Vân Hồ là một huyện của tỉnh Sơn La, được thành lập vào 10/6/2013. Vân Hồ có tổng diện tích tự nhiên là 98.289 ha, gồm 14 xã với 115 bản, tiểu khu và 5 dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường, Kinh.

Lúc đầu, Trần Ly Ly cùng một số anh chị em muốn tổ chức một chương trình âm nhạc tạo cơ sở để nghệ sĩ trên toàn quốc và quốc tế đến giao lưu và lấy cảm hứng tạo nên những sản phẩm có tính nghệ thuật cao. Nhưng khi trao đổi với cán bộ huyện Vân Hồ thì họ vẫn muốn tổ chức một chương trình nghệ thuật kết hợp với 10 năm thành lập huyện. Vì lẽ đó mà NSƯT Trần Ly Ly cùng ê-kíp quyết định vẫn sẽ tổ chức đêm nhạc tại sân ủy ban nhân dân huyện như một món quà đặc biệt dành tặng cho nhân dân huyện Vân Hồ.

Nghệ sĩ Trần Ly Ly chia sẻ thông tin về đêm nhạc trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 18/5. Ảnh: VOV GT.

Sân khấu của chương trình sẽ được làm theo lối thực cảnh, 10 mặt trời, 9 mặt trăng - hình thức thể hiện hấp dẫn nhất, kết nối truyền thống với đương đại. Trong đó, nghệ sĩ như những ngọn nến, người dân mới là chủ đạo. Các nghệ sĩ như: Lưu Hà An, Đặng Tuệ Nguyên, Phó An My, NSND Đào Trung, Quyền Thiện Đắc, Trần Xuân Hòa, Đào Minh Pha, Khánh Linh, Ngọc Khuê, Hà Lê, Trịnh Minh Hiền, Trí Minh… sẽ phối hợp cùng hàng trăm nghệ sĩ dân gian đến từ các bản làng khắp các rẻo cao nguyên Vân Hồ cùng biểu diễn.

"Cuộc chơi âm nhạc này là cuộc đối thoại. Đối thoại giữa nghệ sĩ và nghệ sĩ, đối thoại giữa truyền thống và đương đại. Đến giờ này chúng tôi thấy mình thật là giàu có, vì các nghệ sĩ tham gia đều trên tinh thần cùng chơi, cùng vui, không nghĩ đến chuyện thù lao. Mở màn sẽ là "Mây bay ngang trời", Phó An My chơi Piano, Quyền Thiện Đắc chơi saxophone, Trần Xuân Hòa chơi trống", Trần Ly Ly nói.

Nghệ sĩ Gia Hiền cũng tiết lộ thêm, "Vân Hồ - dòng chảy ý tưởng" là cái tên như một biểu hiện cho sự thăng hoa, khởi nguồn của những ý tưởng, thành dòng chảy xuôi vào đời sống. Với định hướng phát triển mạnh về du lịch, dịch vụ, Vân Hồ mong muốn trở thành điểm đến xoa dịu, chữa lành, đưa du khách về với thiên nhiên, trở về với suối nguồn sáng tạo.

Dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 10.000 người là bà con các dân tộc tỉnh Sơn La, các tỉnh anh em của Tây Bắc, cũng như người dân từ mọi miền về tham dự chương trình.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí chiều 18/5. Ảnh: VOV GT.

Nhạc sĩ Lưu Hà An tặng cho khúc vừa ra lò cho Vân Hồ

Trong dịp này, nhạc sĩ Lưu Hà An công bố ca khúc mới viết riêng tặng Vân Hồ. Hoạ sĩ, điêu khắc gia Bảo Toàn cũng đặc biệt dành tặng Vân Hồ tác phẩm sắp đặt mang tên Cửu Thạch Trụ. Tác phẩm gồm 9 cột trụ cao thấp, to nhỏ khác nhau, được đặt trong không gian hình cầu tạo bởi 5 cây xanh, nằm giữa mênh mang của núi rừng. Điêu khắc gia Bảo Toàn đã lấy chính đá và sỏi của Vân Hồ, kết hợp với sắt thép, dùng cáp phản quang như một cách điệu cho sợi lanh trong khung cửi đặc trưng của bà con dân tộc, đồng thời phủ lớp sơn phản quang màu vàng cam để tạo hiệu ứng đặc biệt khi trình chiếu trong ánh sáng.

Tác phẩm không chỉ thể hiện dấu ấn trường tồn mạnh mẽ của con người với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, mà còn ca ngợi tình đoàn kết, ý chí vươn lên không ngừng của các dân tộc thiểu số tại Vân Hồ. Cửu thạch trụ - một không gian vàng ròng, một điểm nhấn được tựa vào đất mẹ, gạch nối giữa trời - đất - con người. Núi ấy, rừng ấy, và sức sống ấy giữa mênh mông sắc chàm mới đẹp và rung cảm lòng người.

Tác phẩm Cửu Thạch Trụ sẽ được đặt long trọng tại trung tâm hành chính huyện Vân Hồ, trở thành một trong những công trình biểu tượng giao thoa văn hóa nổi bật nhất của địa phương khi giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế.