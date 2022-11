NTK Hà Duy trăn trở làm mới bản thân

Mới đây, Hà Duy đã đánh dấu sự trở lại với show thời trang "See in the forest" diễn ra tại khu du lịch nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải. Hà Duy có thể chia sẻ về sự trở lại này?

- Sau hai năm nghỉ dịch, dành thời gian chủ yếu cho việc chăm sóc con trai, quay trở lại với công việc, điều tôi trăn trở nhất đó là việc làm mới bản thân cũng như thương hiệu, để cái tên Hà Duy có thể chinh phục được những khách hàng cao cấp và khó tính nhất. Và show "See in the forest" có ý nghĩa bước ngoặt trong việc tôi làm mới phong cách sáng tạo.

NTK Hà Duy và siêu mẫu Hạ Vy đang trao đổi công việc chuẩn bị cho show diễn "See in the forest" tại Flamingo Đại Lải Resort. Ảnh: NVCC

"See in the Forest" là show rất tâm huyết của tôi. Tôi đã bỏ khá nhiều thời gian, công sức cũng như kinh phí để tổ chức.



Điều đặc biệt của show lần này đó là siêu mẫu Thanh Hằng làm vetdele với bộ trang phục được thiết kế từ những mẩu vải vụn của các bộ trang phục khác kết thành. Thông điệp của bộ trang phục này tôi muốn gửi gắm: "Hãy bảo vệ môi trường, hãy tận dụng và tái chế những đồ mình thải ra, trong đó có cả những vải vụn từ đồ may mặc".

Show diễn lần này tôi đã kết hợp với nhà thiết kế trẻ là Vân Anh Scarlet, chúng tôi đã đưa giới mộ điệu đến khu rừng thời trang, ở đó người xem đã được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc về tình yêu thông qua hai bộ sưu tập Thu Đông.

Siêu mẫu Thanh Hằng là vetdele trong show diễn "See in the forest".

Được biết đây là lần đầu tiên Hà Duy tổ chức một show thời trang ở không gian ngoài trời. Vì sao Hà Duy lại chọn địa điểm này?

- Tôi chọn show diễn ở ngoài trời bởi nơi đây phù hợp với thông điệp mà tôi đã đưa ra. Nơi đây với toàn bộ là không gian xanh, môi trường trong lành. Chỗ tôi tổ chức trình diễn là rừng thông cao vút.

Trước khi tôi quyết định tổ chức show diễn ở đây, tôi đã lên khảo sát và rất thích nơi này, đã tha thẩn nhiều giờ ở đây. Đứng dưới hàng thông, nghe tiếng lá reo, đùa với gió, xa xa tiếng chim hót vọng vang, trong tôi trào lên những cảm xúc khó tả, tôi biết đây sẽ là nơi tôi tổ chức trình diễn bộ sưu tập mới nhất của mình.

Liệu đây có phải hướng đi mới trong những show diễn sắp tới của Hà Duy?

- Tôi không dám nói trước điều gì, nhưng biết đâu đấy, tới đây sẽ là những show diễn ở bãi biển hay là ở thánh địa di sản…

Khi quyết định tổ chức ở đây, điều tôi lo lắng nhất đó là về thời tiết, bởi đây là show diễn hoàn toàn ngoài trời, nếu như trời đổ mưa thì coi như show diễn đổ bể hoàn toàn. Nhưng quả thật, ông trời đã phù hộ cho tôi, thời tiết quá đẹp, không khí mát mẻ, ánh nắng nhẹ của chiều tà xiên qua những tán là thông rọi xuống bước chân của dàn người mẫu, khiến cho show diễn như được thăng hoa hơn. Thực sự tôi vô cùng xúc động và thấy may mắn.

NTK Hà Duy: Nên trân trọng từ những điều đơn giản nhất

NTK Hà Duy và con trai Minh Nhật. Ảnh: NVCC

Hà Duy vừa chia sẻ, kể từ khi có con, khiến Duy sống chậm lại và có nhiều chiêm nghiệm hơn. Vậy cụ thể ở đây, Hà Duy chiêm nghiệm thấy điều gì?

- Hai năm dịch Covid-19 khiến mọi thứ phải tạm dừng, show diễn mà tôi ấp ủ cũng phải nằm im "đắp chiếu". Thời gian rảnh này đã khiến tôi suy ngẫm nhiều điều trong cuộc sống.

Trong khoảng thời gian, nhiều lần bùng dịch, tôi đọc báo, được chứng kiến những câu chuyện đau lòng, chuyện buồn, khiến tôi thấm thía cuộc sống giá trị đến nhường nào, không thể coi thường sức khỏe, tiền không phải là tất cả. Có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng vào thời điểm đó cũng trở nên khó thực hiện, thậm chí là không thể thực hiện được. Vậy thì ta cần phải trân trọng, nắm giữ khi ta còn có cơ hội.

Hơn nữa, tôi cũng nghĩ đã đến lúc mình cần sống chậm lại, nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình nên tôi đã quyết định có con.

Bé Minh Nhật đến thời điểm này tròn 17 tháng, đã bắt đầu bi bô, điều này khiến NTK Hà Duy vô cùng hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Hà Duy có thể chia sẻ quá trình có con cũng như gặp khó khăn gì trong thời điểm này? Đặc biệt khi thông báo với bố mẹ, các chị về quyết định có con?

- Khi tôi quyết định có con và nói với bố mẹ tôi và chị, tôi đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình và giúp đỡ rất nhiều. Chị gái giúp tôi trong suốt quá trình có em bé cũng như tới thời điểm hiện tại. Chị chỉ dẫn tôi phải làm những gì, chăm sóc ra sao để em bé được khỏe mạnh.

Còn nói đến việc quá trình có con thì đây là câu chuyện dài và cũng là một hành trình vô cùng... vô cùng khó khăn, nhưng tôi xin phép được giữ cho riêng mình mà không kể chi tiết ra đây.

Tôi chỉ có thể tiết lộ một chút, khi tôi có ý định đó thì đã tìm hiểu rất nhiều và may mắn có duyên gặp được người mình mong.

Theo lẽ thường một gia đình có đủ cả bố và mẹ sẽ là tốt nhất cho đứa trẻ, vậy vì sao Hà Duy không lựa chọn như vậy?

- Khi quyết định lựa chọn cuộc sống làm bố đơn thân, tôi cũng đã phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết, khi con lớn, chắc chắn con sẽ hỏi về mẹ. Nhưng xã hội bây giờ, ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam, câu chuyện bà mẹ đơn thân, ông bố đơn thân không còn là điều xa lạ. Và cuộc sống của những ông bố, bà mẹ đơn thân đó vẫn rất hạnh phúc và vui vẻ. Bản thân tôi là người rất yêu trẻ con, nên tôi sẽ dành tất cả tình yêu thương của mình cho con, bằng cả tình yêu thương của cả bố và mẹ cộng lại.

Nói như vậy, Hà Duy đã ấp ủ bao lâu, mất bao đêm suy nghĩ để đưa ra quyết định này?

- Nói là ấp ủ thì cũng không phải, tôi suy nghĩ có con trong khoảng thời gian khá nhanh. Khi tôi quyết định có con cũng là lúc tôi bắt đầu thực hiện, vì vậy mà sau 9 tháng 10 ngày tôi đã đón em bé về nhà.

Đến thời điểm hiện tại em bé đã biết làm những gì?

Bé tên là Minh Nhật, bé đã được 17 tháng và cũng bắt đầu bi bô nói từng từ một như gọi bà...

Bé Minh Nhật, con trai NTK Hà Duy. Ảnh: NVCC

Kể từ khi có em bé, cuộc sống của Hà Duy khác ra sao? Suy nghĩ có nhiều thay đổi?

- Có chứ. Cuộc sống của tôi thay đổi khá nhiều. Kể từ khi có em bé, tôi không còn lang thang ra ngoài nữa, cũng rất ít khi đi chơi theo kiểu lên bar, ăn uống bên ngoài. Mặc dù là làm tự do, nhưng công việc của tôi khá bận rộn, thời gian gần như chiếm đến tối muộn. Nhưng giờ có con rồi, tôi cố gắng sắp xếp để đến tối là được ở bên con, chơi với con, tắm cho con, cho con ăn… Còn về suy nghĩ thì tôi cũng thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn. Biết quan tâm, chắm sóc hơn.

Có rất nhiều bà mẹ, thời gian đầu sau khi sinh con đã bị stress bởi việc chăm con nhỏ. Với Hà Duy thì sao, khi lại là ông bố đơn thân nữa?

- Tôi không bị stress mà ngược lại, tôi cảm thấy rất vui, hạnh phúc vì điều đấy. Ngay cả thời điểm trước show này diễn ra, tôi khá bận cho việc chuẩn bị nhưng tôi vẫn dành thời gian chơi và ở bên con. Khi công việc căng thẳng, mệt mỏi... ở bên con, chăm và chơi với con tôi lại thấy tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm, thậm chí con là động lực để tôi làm việc hăng say hơn.

Cám ơn nhà thiết kế Hà Duy!