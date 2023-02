Nữ chính "How to get away with murder" làm nên lịch sử tại Grammy 2023 Nữ chính "How to get away with murder" làm nên lịch sử tại Grammy 2023

Nữ diễn viên Viola Davis đã đạt được danh hiệu Egot tại lễ trao giải Grammy 2023.

Mới đây, nữ diễn viên Viola Davis đã đạt được danh hiệu Egot sau khi giành được giải Grammy cho cuốn hồi ký/sách nói mang tên "Finding Me" của mình. Được nhận Egot có nghĩa là nghệ sĩ đó vinh dự nhận giải Emmy, Grammy, Oscar và Tony. Davis là người thứ 18 giành được Egot, cùng với những ngôi sao kỳ cựu như Audrey Hepburn, Mel Brooks, Andrew Lloyd Webber và John Gielgud.

Davis đã giành giải Grammy đầu tiên của mình cho bản ghi âm cuốn sách nói hồi ký của cô mang tên "Finding Me". Cô là người chiến thắng Egot nữ da đen thứ ba, sau Whoopi Goldberg và Jennifer Hudson. Nhạc sĩ John Legend là người chiến thắng Egot nam da đen đầu tiên và là người trẻ nhất chung cuộc ở tuổi 39 vào năm 2018. "Tôi viết cuốn sách này để tôn vinh cô bé Viola sáu tuổi. Để tôn vinh cuộc sống của bé, niềm vui của bé, chấn thương của bé và mọi thứ liên quan tới thiên thần đó. Đó là một hành trình như vậy. Tôi đã giành được Egot", cô phát biểu trên sân khấu. Nữ chính "How to get away with murder" làm nên lịch sử tại Grammy 2023 Viola Davis trên sân khấu nhận giải Grammy. (Ảnh: The Guardian). Ở hạng mục sách nói, Davis đối đầu với Brooks, một nghệ sĩ từng nhận Egot, nhà soạn nhạc và diễn viên Lin-Manuel Miranda, người chỉ thiếu giải Oscar để đạt được danh hiệu Egot, ngoài ra còn có nam diễn viên Jamie Foxx và nhạc sĩ Questlove, những người đã từng đoạt giải Oscar và Grammy. Nữ diễn viên 57 tuổi đã bốn lần được đề cử giải Oscar, khiến cô trở thành diễn viên nữ da đen được đề cử nhiều nhất trong lịch sử. Cô đã giành giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2017 với vai diễn vợ của một cầu thủ bóng chày trong "Fences". Cô cũng đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Tony vào năm 2010 cho vai diễn tương tự, trong vở kịch gốc trên sân khấu Broadway. Cô cũng từng 5 lần được đề cử giải Emmy và giành chiến thắng vào năm 2015 nhờ vai diễn trong chương trình truyền hình "How to Get Away with Murder". Trước đó, cô giành giải Tony với "Fences" vào năm 2010, cô cũng đã giành được giải Tony cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong vở kịch Broadway King Hedley II năm 2001. Viola Davis trong "How to Get Away with Murder", bộ phim làm nên tên tuổi của cô. (Ảnh: IT). Hồi tháng 1/2023, nữ diễn viên chia sẻ với Viện Hàn lâm âm nhạc Mỹ rằng, nếu đạt được danh hiệu Egot thì đó sẽ là một thành tự lớn trong cuộc đời cô. Cô nói: "Ai cũng muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Tôi tin vào lời chúc sinh nhật của người Cherokee, đó là: "Chúc bạn sống đủ lâu để biết tại sao bạn được sinh ra". Ai cũng muốn ghi lại dấu ấn của mình với thế giới. Rất nhiều người không biết cách làm điều đó. Rất nhiều người chưa tìm thấy thứ mà họ đam mê, thứ luôn trong tầm tay họ. Tôi nghĩ về điều đó rất nhiều khi làm việc. Tôi thực sự tìm thấy điều mà tôi thích làm. Vì vậy, tôi luôn muốn làm cho nó có ý nghĩa". Hồi ký của cô kể chi tiết về sự bắt nạt phân biệt chủng tộc mà bản thân phải chịu đựng khi lớn lên ở Rhode Island. Bên cạnh đó là hành trình từ một diễn viên nổi tiếng bị mắc kẹt trong những vai nhỏ. Để rồi được chọn vào vai chính trong "How to Get Away With Murder", bộ phim đã làm nên tên tuổi của cô. Sắp tới, cô sẽ đóng vai chính trong loạt phim "Waller" của HBO, trong vai Amanda Waller. Cô bắt đầu đảm nhận vai diễn này trong bộ phim "Suicide Squad" ra mắt năm 2016. Công ty sản xuất của nữ diễn viên là JuVee Productions gần đây đã ký một thỏa thuận đầu tiên với Entertainment One. Công ty phát triển và sản xuất phim độc lập, truyền hình, sân khấu, VR và nội dung kỹ thuật số trên tất cả các không gian giải trí khác nhau. Grammy 2023: Chiến thắng quan trọng của Harry Styles, Beyoncé... 06/02/2023 12:50 06/02/2023 12:50

