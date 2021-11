Nữ chủ tịch của hiếm ngành công nghệ và bí quyết tạo ra công ty tỷ đô

Thực tế, các nhà lãnh đạo nữ trong lĩnh vực công nghệ là không phổ biến. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực fintech, nơi đối tượng này chỉ nắm giữ 7% vị trí lãnh đạo. Nhưng Tessa Wijaya cho biết, cô đang hy vọng điều đó sẽ thay đổi bằng cách cho nhiều phụ nữ và trẻ em gái thấy họ có thể đi theo con đường ít người đi này. Suy cho cùng, Tessa Wijaya- đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp fintech trị giá 1 tỷ đô la ở châu Á muốn cho những phụ nữ khác thấy họ cũng có thể làm được như cô.

Tessa Wijaya, Đồng sáng lập Xendit,-Công ty khởi nghiệp kỳ lân mới của Indonesia. Ảnh: @AFP.

Cô gái tomboy khi còn nhỏ đầy hoài bão

Tessa Wijaya đến từ một ngôi làng nhỏ ở Indonesia và cô hay đùa rằng mình là "người kỳ lạ", vì cô thích chơi với các nhân vật hành động, chơi game hơn là búp bê. Là một cô gái tomboy khi còn nhỏ, cô đã trông cậy vào bà của mình, người đã đưa cô và các anh chị em họ của mình đi lên bằng cách kinh doanh thực phẩm nhỏ. Wijaya tin rằng, chính bà cô đã truyền cảm hứng để cô theo đuổi các hoài bão sau này của mình.





Những năm tháng đầu tiên của tuổi 20, Wijaya đã phỏng vấn cho vị trí chuyên viên phân tích tại một quỹ đầu tư tư nhân mới ở Jakarta. Mặc dù cô ấy không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong các công ty tài chính thông thường, nhưng chính niềm đam mê và trí thông minh đã giúp cô ấy vượt qua cuộc phỏng vấn. Kể từ đó, cô ấy đã tìm hiểu về sự phức tạp của ngành trong và ngoài giờ làm việc của mình. Tất nhiên, sau đó, cuộc hành trình không hề dễ dàng. Wijaya cũng thừa nhận rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng trải hoa hồng cho cô.

Là một trong số ít phụ nữ trong đội làm việc tại công ty này, Wijaya đã rất nỗ lực để được công nhận và lắng nghe. Cô không có bằng Harvard, Ivy League hay MIT giống như nhiều đồng nghiệp, có những khi tổng giám đốc còn phớt lờ ý kiến của cô. Điều này cho thấy, việc không có bằng cấp danh giá khiến một phụ nữ trẻ đến từ vùng ngoại ô Indonesia gặp khó khăn trong việc tạo ra sự khác biệt trong ngành mà cô đam mê.

"Đối với tôi, đó là một thử thách lớn. Làm thế nào để tôi theo kịp những người này đây? Tôi không có bằng Ivy League. Trông tôi lại còn khá non trẻ. Khi bạn mới chập chững vào nghề mà còn là phụ nữ, rất khó để được nhìn nhận một cách nghiêm túc", Wjaya chia sẻ.

Trong một lần may mắn, Wijaya được giới thiệu với một nhóm sinh viên đến từ Đại học California Berkeley, những người đang thực hiện một dự án tương tự thông qua chương trình gia tốc khởi nghiệp Y Combinator. Wijaya nói: "Đó là lúc tình yêu công việc bắt đầu ngay từ cái nhìn đầu tiên".

Tessa Wijaya cùng đội ngũ Đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp fintech trị giá 1 tỷ đô la ở châu Á. Ảnh: @AFP.

Nhóm nghiên cứu ngay lập tức bắt đầu làm việc trên một nền tảng thanh toán mới, tiền đề trở thành Xendit sau này. Sáu năm trôi qua, những người sáng lập và đội ngũ 600 người này đã xử lý các khoản thanh toán trực tuyến, điều hành thị trường và quản lý tài chính cho các doanh nghiệp ở Malaysia, Philippines, Singapore và nhiều hơn thế nữa.

Nữ đồng sáng lập công ty trị giá 1 tỷ USD

Wijaya là người đồng sáng lập và là giám đốc điều hành của Xendit, một nền tảng thanh toán kỹ thuật số của Indonesia cho các doanh nghiệp ở Đông Nam Á như Grab, Wise và Traveloka. Xendit được thành lập vào năm 2015, và kể từ đó đã chứng kiến sự gia tăng lớn về số lượng người dùng. Công ty cung cấp cơ sở hạ tầng thanh toán trên khắp Indonesia và Philippines. Nền tảng này là công cụ xử lý các khoản thanh toán, vận hành thị trường, giải ngân bảng lương, cũng như các khoản vay khác giúp các doanh nghiệp khác phát triển nhanh chóng.

Hiện công ty này đang xử lý hơn 65 triệu giao dịch trị giá 6,5 tỷ USD hàng năm. Startup của Wijaya đã đạt được vị thế kỳ lân trị giá 1 tỷ USD vào tháng 9.

Tessa Wijaya: Đồng sáng lập một công ty khởi nghiệp fintech trị giá 1 tỷ đô la ở châu Á . Ảnh: @AFP.

Bản thuyết trình dài 15 trang đã giúp công ty khởi nghiệp thanh toán Indonesia Xendit trở thành kỳ lân

Tessa Wijaya biết cô phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn khi cô mời các nhà đầu tư vào công ty khởi nghiệp Xendit của mình- công ty cung cấp cho các doanh nghiệp ở Đông Nam Á một cơ sở hạ tầng thanh toán đáng tin cậy và an toàn để chấp nhận và gửi tiền.

Wijaya nói với trang Insider: "Việc mời các nhà đầu tư ở Thung lũng Silicon đầu tư vào một thị trường mà họ có thể không quen thuộc, có nghĩa là bạn phải kể những câu chuyện thuyết trình chất lượng để làm cho các vấn đề và giải pháp trở nên rõ ràng hơn".

Cô ấy và người đồng sáng lập của mình, Moses Lo đã học cách làm điều đó. Bài thuyết trình của họ dài 15 trang trình bày chi tiết những thách thức khi phát triển doanh nghiệp trong một thị trường ưa thích tiền mặt hơn thẻ tín dụng, và chỉ ra cách Xendit giúp khách hàng của mình thành công. Vào năm 2021, Xendit đã chứng kiến mức tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng khối lượng thanh toán trên khắp Indonesia và Philippines.

Câu chuyện này đã giúp Xendit huy động được 150 triệu đô la trong vòng gọi vốn Series C do Tiger Global Management dẫn đầu, nâng mức định giá của công ty lên 1 tỷ đô la. Các ước tính cho thấy startup này là một trong số ít hơn 40 kỳ lân ở Đông Nam Á, tờ Tech in Asia đưa tin.

Tuy nhiên, đối với Wijaya, thành công vẫn còn ở khá xa. "Rất khó để một người phụ nữ sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Indonesia như tôi trở thành nhà đồng sáng lập một công ty công nghệ được các quỹ hàng tỷ USD đầu tư", Wijaya cho biết.

Là một phụ nữ Indonesia điều hành một công ty khởi nghiệp về công nghệ tài chính, Tessa đã nỗ lực đưa Xendit lên mức định giá 1 tỷ USD ở Đông Nam Á. Ảnh: @AFP.

Theo Wijaya, trong số nhân viên của Xendit, khoảng 40% là phụ nữ. Cô cho biết, cô xem việc giúp đỡ phụ nữ tiến bộ trong sự nghiệp là một trách nhiệm cá nhân. "Tôi đã được trao cơ hội tuyệt vời để thay đổi cách cư xử của nơi làm việc, để nhiều phụ nữ có thể thăng tiến và trở thành thế hệ lãnh đạo tiếp theo", cô bày tỏ. Xendit thực hiện tham vọng của nhà lãnh đạo bằng cách điều hành các chương trình cố vấn "Women In Tech" dành cho phụ nữ và trẻ em gái, cung cấp các chương trình làm việc cho những người mới làm mẹ. Wijaya cho biết, cô hy vọng rằng những hỗ trợ sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc khuyến khích thế hệ nữ chuyên gia fintech tiếp theo.