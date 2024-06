Nữ minh tinh từng chinh phục hàng triệu con tim bất ngờ lọt danh sách "Sao Hàn vô liêm sỉ"

Vào ngày 11/6, diễn đàn trực tuyến nổi tiếng của Hàn Quốc "DC Inside" đã công bố danh sách "Những ngôi sao vô liêm sỉ vẫn sống tốt bất chấp bị chỉ trích", được bình chọn 17.061 lần từ ngày 3/6 đến ngày 9/6. Kết quả cho thấy top 3 ngôi sao tai tiếng nhất lần lượt là Seungri, Kim Ho Joong và MC Mong.

Tuy nhiên, điều bất ngờ nhất là Goo Hye Sun đứng ở vị trí thứ 4. Nữ diễn viên là ngôi sao nữ duy nhất lọt vào bảng xếp hạng gây tranh cãi này, chỉ thua 3 ngôi sao nam đứng trước, vốn dĩ vi phạm pháp luật. Điều này khiến mọi người bàn tán về lý do đằng sau nó.

Nữ minh tinh từng chinh phục hàng triệu con tim bất lờ lọt danh sách "Sao Hàn vô liêm sỉ"

Nhiều cư dân mạng tin rằng, mặc dù Goo Hye Sun không phạm tội nghiêm trọng như môi giới mại dâm, lái xe khi say rượu và trốn nghĩa vụ quân sự, nhưng cô bị ghét vì tính cách giả tạo của mình.

Goo Hye Sun nổi tiếng nhờ vai diễn Geum Jan Di trong "Vườn sao băng", từng vướng phải nhiều thị phi về việc nói dối. Dù ban đầu được yêu mến với hình ảnh nữ chính mạnh mẽ vươn lên từ nghịch cảnh, nhưng Goo Hye Sun dần mất đi thiện cảm của khán giả do các hành vi bị cho là giả dối và tự đóng vai nạn nhân.

Goo Hye Sun nổi lên nhờ thủ vai chính trong "Vườn sao băng". Ảnh: Soompi.

Nhiều lần, Goo Hye Sun tự nhận mình bị ghét bỏ và hiểu lầm trong làng giải trí, thậm chí tuyên bố giải nghệ vì lý do này. Các vụ kiện tụng liên quan đến chồng cũ Ahn Jae Hyun và các đồng nghiệp khác đã khiến cô càng thêm tai tiếng. Cô bị cáo buộc vu khống, giả nghèo khổ trên truyền hình và khiến người hâm mộ ngao ngán vì những chiêu trò gây sự chú ý từ công chúng.

Sau thành công rực rỡ của "Vườn Sao Băng", thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp như các đồng nghiệp, Goo Hye Sun lại sa lầy vào tham vọng trở thành nghệ sĩ đa năng. Cô thử sức trong nhiều lĩnh vực như: ca hát, sáng tác, đạo diễn, viết sách và hội họa, nhưng không đạt được thành công đáng kể nào. Những tác phẩm của cô như sách, tranh, MV ca nhạc hay phim đều có doanh số và thành tích hạn chế. Goo Hye Sun vẫn được biết đến nhiều hơn nhờ vai diễn Geum Jan Di hơn là các sản phẩm nghệ thuật khác của mình.

Goo Hye Sun còn bị chỉ trích vì thái độ làm việc thiếu trách nhiệm và thói quen bao biện. Cô từng nói dối về việc đeo kính áp tròng khi đóng phim cổ trang. Khi bị phát hiện, cô biện minh rằng đó chỉ là lời nói đùa. Năm 2017, cô gây thất vọng khi đột ngột rút lui khỏi bộ phim "You're Too Much" chỉ sau 6 tập khiến đoàn phim gặp khó khăn lớn. Goo Hye Sun lấy lý do sức khỏe không tốt nhưng khán giả và đồng nghiệp cho rằng đây chỉ là sự thiếu chuyên nghiệp của cô.

Goo Hye Sun mới đây dính bê bối giả nghèo khổ trong khi đang xây biệt thự. Ảnh: KBS.

Mối quan hệ của Goo Hye Sun với các đồng nghiệp trong ngành giải trí cũng không mấy tốt đẹp. Cô từng thừa nhận rằng mình không thích giao du và không có bạn bè trong giới, điều này khiến cô gặp khó khăn trong việc hòa nhập với đoàn phim và bị đồng nghiệp hiểu lầm, ghét bỏ. Trong thời gian đóng phim "Nonstop 5", Goo Hye Sun bị bạn diễn cho là kỳ quặc và khó gần.

Vụ ly hôn với Ahn Jae Hyun càng làm cho hình ảnh của Goo Hye Sun xấu đi trong mắt công chúng. Trong loạt tin nhắn giữa cô và Ahn Jae Hyun do Dispatch công bố, Goo Hye Sun tỏ ra tức giận khi chồng ra ngoài ăn uống, giao thiệp với đồng nghiệp. Ban đầu, công chúng chỉ trích Ahn Jae Hyun vì nghĩ rằng anh bỏ bê vợ, nhưng sau đó lại quay sang chỉ trích Goo Hye Sun vì thái độ kiểm soát độc hại của cô.

Mặc dù tuyên bố giải nghệ nhưngGoo Hye Sun vẫn thường xuyên nhắc lại về quá khứ và các câu chuyện cũ để thu hút sự chú ý. Cô tự nhận là nạn nhân trong cuộc hôn nhân tan vỡ với Ahn Jae Hyun và vẫn lên mạng xã hội để chia sẻ những câu chuyện đau buồn. Người hâm mộ ngày càng mệt mỏi khi Goo Hye Sun không ngừng sống trong quá khứ và không có bước tiến mới trong sự nghiệp.

Ly hôn 4 năm nhưng "nàng cỏ" vẫn thỉnh thoảng lên mạng hay tiết lộ vài mẩu chuyện chưa kể khi phỏng vấn báo chí để chì chiết về mối tình đau khổ với Ahn Jae Hyun. Ảnh: IG.

"Goo Hye Sun nói rằng, cô giải nghệ vì luôn bị ghét bỏ và hiểu lầm", "Goo Hye Sun bị chồng cũ Ahn Jae Hyun kiện vì tội phỉ báng nhân phẩm", "Goo Hye Sun bị kiện vì tội vu khống một nữ diễn viên là tình nhân của chồng mình" là một vài tiêu đề bài báo đã được đăng về nữ diễn viên trong những năm qua. Gần đây, Goo Hye Sun cũng gây xôn xao khi thể hiện mình nghèo khổ và đáng thương trên truyền hình trong khi thực tế cô đang xây biệt thự và nhà cho các thành viên trong gia đình.



Những hành động và phát ngôn của Goo Hye Sun đã khiến khán giả cảm thấy cô không đáng tin cậy. Việc cô liên tục diễn vai nạn nhân và không chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình đã làm cho hình ảnh của cô ngày càng xấu đi trong mắt công chúng và đồng nghiệp. Goo Hye Sun cần thay đổi cách hành xử và tập trung phát triển bản thân nếu muốn lấy lại niềm tin và sự ủng hộ từ khán giả.