"Nữ hoàng cảnh nóng" xứ Hàn vội vã lấy chồng sau 3 tháng yêu là ai?

Mới đây, diễn viên Bae Seul Ki bất ngờ thông báo chuyện cô kết hôn với một doanh nhân kém 2 tuổi, sau 3 tháng hẹn hò. Cụ thể, trên trang cá nhân của "nữ hoàng cảnh nóng" Hàn Quốc đăng tải loạt ảnh cưới lãng mạn. Bạn trai của Bae Seul Ki được tiết lộ là người không hoạt động trong giới giải trí. Cặp đôi được cho là có quen biết nhiều năm với tư cách là bạn bè và chính thức hẹn hò nhau trong khoảng thời gian 3 tháng trước quyết định về chung một nhà.

Được biết, Bae Seul Ki và chồng tương lai dự định làm đám cưới vào 25/9 tới đây nhưng vì dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên cặp đôi đang cân nhắc việc hoãn tổ chức ngày trọng đại.

Trước đó, Bae Seul Ki được khán giả biết đến khi tham gia nhiều tác phẩm đình đám như: Bông hoa ước vọng, School of Youth: The Corruption of Morals, Tình yêu liều lĩnh... Nữ diễn viên chuyên đóng các phim "nóng" nên cô từng được gọi với nhiều danh xưng như: "Nữ hoàng cảnh nóng"; "ngôi sao mới của dòng phim 18+"; "mỹ nhân mới của phim 19+ xứ Hàn"...

Hình ảnh poster của "Bông hoa ước vọng" - bộ phim gây "sốc" của đạo diễn Im Kyeong Soo ra rạp vào thời điểm cuối năm 2013. Ngay sau khi ra mắt, tác phẩm có sự góp mặt của nữ diễn viên Bae Seul Ki đảm nhận vai nữ chính vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ phía dư luận. Bộ phim không chỉ gây choáng vì mối tình "tréo ngoe" của một ông lão ngoài 70 tuổi và cô gái ngoài đôi mươi. Tác phẩm này còn khiến người xem "nhức mắt" bởi những cảnh ái ân cuồng nhiệt giữa hai nhân vật chính.



Bae Seul Ki vào vai một cô gái trẻ mới 27 tuổi nhưng có mối tình với người đàn ông ngoài 70 tuổi.

Đề cập đến vai diễn gây "sốc" trong phim "Bông hoa ước vọng", Bae Seul Ki từng thừa nhận đây là một thử thách với cô. "Đây là lần đầu tiên tôi đóng cảnh nóng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tác phẩm cần đến nó. Tôi cho rằng việc làm sao để diễn tả đúng tâm lý của nhân vật Yeon Hwa quan trọng hơn nhiều so với việc "cởi đồ", nữ diễn viên chia sẻ.

"Nữ hoàng cảnh nóng" xứ Hàn cũng thừa nhận bản thân là một người tham vọng, không ngại thử thách. Bất chấp sự chỉ trích của dư luận xung quanh những cảnh quay táo bạo trong "Bông hoa ước vọng, Bae Seul Ki nói cô không hối hận vì việc nhận lời đóng tác phẩm này.

Sau Bông hoa ước vọng, Bae Seul Ki tiếp tục chứng tỏ thực lực của mình với một tác phẩm 19+ khác: School of Youth: The Corruption of Morals (tạm dịch: Trường thanh niên: Sự xuống cấp của đạo đức) tiếp tục nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận.





Trước khi đến với sự nghiệp diễn xuất, Bae Seul Ki từng là thành viên nhóm nhạc The Red, sau đó chuyển sang là ca sĩ solo. Sở hữu vóc dáng gợi cảm với chiều cao gần 1,7m nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn.