“Nữ hoàng dao kéo” lần đầu hé lộ cảnh tắm nude trước mặt đoàn phim “Gái nhảy” 16 năm trước

Mới đây, trở thành khách mời trong show "Lời tự sự", "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân có dịp cùng đạo diễn Lê Hoàng ôn lại kỷ niệm liên quan đến bộ phim "Gái nhảy 2" từng ra mắt công chúng đầu năm 2004.

Để có được vai diễn này, Phi Thanh Vân phải cố gắng thuyết phục Lê Hoàng về khả năng diễn xuất và thân hình của mình rất phù hợp với vai gái làng chơi. Thậm chí, nữ diễn viên còn đưa cho nam đạo diễn một cuốn album toàn ảnh khỏa thân nghệ thuật của mình để anh kiểm chứng thông tin.

Phi Thanh Vân tại show "Lời tự sự".

Một trong những cảnh quay để lại ấn tượng đặc biệt nhất với Phi Thanh Vân và Lê Hoàng là cảnh các cô gái tắm tập thể. Cảnh quay này đòi hỏi các cô gái phải cởi hết quần áo trước mặt các thành viên trong đoàn phim. Nhiều cô gái tỏ ra e ngại. Chính đạo diễn Lê Hoàng cũng thấy ngại ngùng khi phải quay cảnh 10 cô gái không mảnh vải che thân trong nhiều giờ.

Lúc này, đạo diễn Lê Hoàng đề nghị "Nữ hoàng dao kéo" thị phạm để mọi người làm theo. Anh nói: "Chỉ có em mới giúp được anh thôi. Em phải là người đầu tiên. Vì khi có một người rồi thì tất cả những người khác sẽ hùa theo". Trước lời đề nghị của đạo diễn, Phi Thanh Vân tự tin đáp "Anh trai để em" và cô là người đầu tiên trút bỏ trang phục, khiến các cô gái còn lại dũng cảm làm theo.

Đạo diễn Lê Hoàng cùng Phi Thanh Vân ôn lại quá trình làm phim "Gái nhảy 2".

Đạo diễn Lê Hoàng trân trọng sự lăn xả, hy sinh cho công việc của Phi Thanh Vân và với anh, cô là một người liều mạng. Nhắc đến sự liều mạng, Phi Thanh Vân lý giải: "Tôi liều mạng bởi hai lý do: Lý do thứ nhất là để chứng minh rằng tôi không phải như mọi người đã nghĩ, lý do nữa là để tri ân những người đã tin và cho tôi cơ hội.

Khỏa thân trong phim của anh Lê Hoàng là sự tri ân, thứ 2 là tôi tin anh, thứ 3 là lăn xả vào công việc. Khi tôi được gặp anh Lê Hoàng, nhận vai và đóng phim, tôi như cảm giác trên mây. Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để vai diễn này thật hay, để trả ơn những người đã giúp tôi".

Những chia sẻ của "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân về quá trình thực hiện cảnh tắm trần trong phim "Gái nhảy 2" của đạo diễn Lê Hoàng khiến nhiều người bất ngờ và thu hút sự chú ý của dư luận.