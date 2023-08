"Nữ hoàng rock" Ngọc Ánh: Cát-xê trải đầy nhà, 2 lần dang dở hôn nhân

Một thời phủ sóng quảng cáo dàn karaoke

Ngọc Ánh là ca sĩ nổi tiếng thập niên 1980 - 1990 với lối trình diễn nhạc rock cực kỳ máu lửa. Giọng ca sinh năm 1964 cũng là ngôi sao quảng cáo đình đám một thời.

Thời điểm karaoke du nhập vào Việt Nam, hình ảnh Ngọc Ánh xuất hiện tràn ngập trên những tấm quảng cáo và trở nên quen thuộc với công chúng.

Hình ảnh Ngọc Ánh trên một trang báo được khán giả lưu giữ gần 30 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, Ngọc Ánh xúc động vì được một khán giả chia sẻ lại hình ảnh của mình khi quảng cáo dàn karaoke gần 30 năm trước. Trong hình, "nữ hoàng nhạc rock" để kiểu tóc lượn sóng đặc trưng của phụ nữ Việt thập niên 90. Chị thể hiện biểu cảm đang hát, tay cầm micro bên dàn loa và amply.

Nữ ca sĩ kể: "Một bạn khán giả lâu năm gửi tặng Ngọc Ánh tấm hình này. Tôi nhớ còn chụp một phong cách khác, mặc bộ đồ màu đỏ xếp ly, tay cầm micro".

Ca sĩ Ngọc Ánh cho biết vào khoảng năm 1994 đến năm 1996, chị được một thương hiệu dàn karaoke nội địa nổi tiếng mời chụp hình quảng cáo. Thời điểm đó, Ngọc Ánh là ngôi sao đầu tiên quảng cáo cho thương hiệu này.

Nhan sắc 30 năm trước của Ngọc Ánh (Ảnh: Chụp màn hình).

Giọng ca 6X ôn kỷ niệm về quãng thời gian từng đắt show diễn, đắt show quảng cáo: "Ngày xưa người ta mời tôi hát và chụp hình quảng cáo nhiều lắm mà tôi không nhận. Phần vì ít tiền, phần vì mất thời gian.

Còn nhớ khoảng năm 1995, một hãng nước ngọt mời tôi hát một đoạn nhạc mà ngược tai quá, nghe khó chịu mà tôi xin sửa cũng không cho. Trả có 300 USD (khoảng hơn 4 triệu đồng tính theo tỷ giá thời điểm đó - PV) mà hành thấy ghê, ghét quá nên bỏ luôn! Chạy show nhiều tiền hơn".

Ngọc Ánh từng có sự nghiệp thành công, được nhiều khán giả mến mộ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong chương trình Đời nghệ sĩ năm 2021, Ngọc Ánh từng hé lộ cát-xê đi hát thời đỉnh cao của chị "khủng" đến mức phải gom lại mua vàng để tiện tích trữ. Khoảng 2 đến 3 ngày một lần, nữ nghệ sĩ lại ra chợ mua vàng và mỗi lần mua thì phải "tính cây vàng chứ không tính chỉ vàng".

Vào thời hoàng kim, Ngọc Ánh thường chạy show từ 8h sáng và kết thúc vào 2h sáng hôm sau. Mỗi lần đi diễn về, cát-xê của chị được đổ ra giữa nhà cho 4-5 người ngồi cột lại từng bó, bỏ vào tủ vì không có thời gian đếm. Đến dịp Tết, bầu show đứng xếp hàng ở nhà chị để đặt cọc tiền mời bằng được "nữ hoàng rock" đi hát.

Trong chương trình Đời nghệ sĩ phát sóng hồi tháng 7 vừa qua, Ngọc Ánh cũng hé lộ chị thường được mời hát ở những đám cưới nhà giàu, được khán giả tặng rất nhiều tiền mặt.

"Tiền được tặng nhiều quá, tôi cầm không hết phải để xuống sàn sân khấu. Có lúc, quản lý nhà hàng tiệc cưới phải mang túi xốp cho tôi "hốt" tiền vào", Ngọc Ánh nói.

Ngọc Ánh cũng là một trong những ca sĩ đầu tiên ở Sài Gòn có máy nhắn tin và điện thoại bàn. Hơn 20 năm trước, chị đã thường xuyên xài hàng hiệu xa xỉ, từ kính mát, giày dép cho đến túi xách...

Ca sĩ Ngọc Ánh tuổi 59 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tình duyên lận đận, 2 lần đổ vỡ

Trước đây, Ngọc Ánh khá kín tiếng về đời tư. Những năm gần đây, nữ ca sĩ cởi mở hơn về việc chia sẻ đời sống cá nhân đến khán giả. Chị thừa nhận bản thân "không có phước trong tình yêu".

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà hồi 2021, "nữ hoàng rock" tiết lộ về cuộc sống mẹ đơn thân sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân. Ngọc Ánh cho biết cuộc hôn nhân đầu tiên của cô vốn không có tình yêu. Sau 5 năm, mối quan hệ vợ chồng rạn nứt vì chồng "không muốn có con".

Ngọc Ánh bật khóc khi nghe con gái nói về cha trong chương trình "Gõ cửa thăm nhà" (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngọc Ánh tâm sự: "Thời trẻ, tôi mơ mộng về người yêu, người chồng lý tưởng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đầu của tôi không xuất phát từ tình yêu. Khi ấy, tôi lớn tuổi nên phải lập gia đình. 5 năm hôn nhân, tôi xây dựng tổ ấm, sự nghiệp, gồng gánh mọi thứ trên vai. Tôi hy sinh đam mê ca hát, nhưng áp lực vẫn quá lớn".

Bước sang cuộc hôn nhân thứ 2, nữ ca sĩ bị bạn đời phản bội ngay khi vừa sinh con gái Angela khiến chị mất niềm tin, "vỡ mộng". Khi con gái 4 tuổi, cuộc hôn nhân thứ 2 kết thúc.

Nói về người chồng thứ 2 trong Gõ cửa thăm nhà, Ngọc Anh bộc bạch: "Tính tôi rất mạnh mẽ và không cam chịu, đã không chấp nhận là tôi bỏ. Đó là một nỗi đau rất lớn với tôi.

Lúc đó Angela (con gái của Ngọc Ánh và chồng - PV) chưa biết ba mẹ ly dị vì chồng vẫn về thăm, dẫn con đi chơi. Con mình không có ba cũng buồn chứ, nhiều khi con cũng muốn có ba như bao người. Nhưng thôi, có tôi vừa làm ba vừa làm mẹ là đủ rồi".

Ca sĩ Ngọc Ánh bên con gái Angela (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi chia tay, Ngọc Ánh và người chồng thứ 2 vẫn duy trì tình bạn văn minh. Khi có dịp, ca sĩ đều sắp xếp để con gái đi chơi cùng ba, hoặc tổ chức những bữa cơm cùng chồng cũ và họ hàng thân thiết.

Chị cũng dạy con gái: "Ba và mẹ từng yêu nhau và sinh con ra. Con không được thù hận, phải yêu thương, giữ mối quan hệ tốt với ba ruột".

Trải qua "2 lần đò", Ngọc Ánh thú nhận chị muốn bù đắp, dành mọi thứ tốt đẹp cho con và tập trung nuôi con ăn học. Gia đình cũng là động lực giúp ca sĩ vượt qua những thăng trầm cuộc sống.

Ở tuổi 59, Ngọc Ánh vẫn giữ đam mê ca hát, thường xuyên thu âm, tập luyện (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau thời gian dài định cư ở nước ngoài, những năm gần đây Ngọc Ánh có nhiều hoạt động tại Việt Nam. Con gái chị năm nay 19 tuổi, đang học năm nhất khoa diễn viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Trong cuộc trò chuyện với truyền thông hồi tháng 6, Ngọc Ánh nói chị luôn tôn trọng quyền lựa chọn định hướng tương lai của con gái. Angela rất hiểu chuyện, trưởng thành và luôn khiến mẹ an tâm.

Ở tuổi 59, Ngọc Ánh thoải mái tận hưởng cuộc sống độc thân. Mặc dù đã qua thời đỉnh cao, ca sĩ vẫn giữ niềm yêu nghề, đều đặn luyện tập để giữ giọng. Chị vẫn đi hát ở các sự kiện, chương trình truyền hình, không gặp áp lực kinh tế.

Ngọc Ánh sinh năm 1964 tại TP HCM. Thập niên 1980, chị được gọi là "ngôi sao nhạc rock" khi hát những ca khúc như: Hoàng hôn trên đại dương, Trị An âm vang mùa xuân, I hate myself for loving you, The house of rising sun...

Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng thành công với nhạc dân ca, bolero.