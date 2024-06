Nữ diễn viên Hàn Quốc vừa khiến fan xôn xao khi đến Việt Nam là ai?

Ngày 10/6, diễn viên Kim Yoo Jung đã có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội để tham dự lịch trình ở Việt Nam. Cô được người hâm mộ chờ đón, tặng quà và cổ vũ nhiệt tình.



Kim Yoo Jung tại sân bay Nội Bài. Nguồn: Fanpage Kim Yoo Jung

Nữ diễn viên mặc trang phục đơn giản, thân thiện vẫy chào fan Việt. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của Kim Yoo Jung, hào hứng khi người đẹp đặt chân đến Hà Nội.

Lần gần nhất Kim Yoo Jung tới Việt Nam là cuối năm 2023, cô đến Nha Trang chụp hình tạp chí. Thời điểm đó, ngôi sao sinh năm 1999 được chú ý vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gu thời trang thời thượng khi đóng vai Do Do Hee trong phim “Chàng quỷ của tôi” (My Demon).

Kim Yoo Jung sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ. Cô đã đóng hơn 50 phim truyền hình và điện ảnh dù mới 25 tuổi. Nữ diễn viên tham gia diễn xuất từ năm 4 tuổi, ghi dấu ấn ở từng giai đoạn cuộc đời nhờ diễn xuất tự nhiên.

Các tác phẩm nổi bật của người đẹp gồm: "Huyền thoại Ijimae"; "Dong Yi"; "Họa sĩ gió"; "Nữ hoàng tháng 5"; "Cánh cửa bí mật"; "Nữ hoàng Seon Deok"; "Mặt trăng ôm mặt trời"...

Kim Yoo Jung đến Hà Nội (Việt Nam) ngày 10/6. Ảnh: Fanpage Kim Yoo Jung

Trong khoảng thời gian này, Kim Yoo Jung trở thành một trong những sao nhí có cát-xê cao nhất. Cô bé mới 6, 7 tuổi khi ấy được yêu mến nhờ gương mặt bầu bĩnh, nụ cười rạng rỡ, lanh lợi thông minh.

Bộ phim "The Chaser" năm 2008 đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của sao nhí, khi đó cô chỉ mới 9 tuổi.

2012 có thể nói là một năm huy hoàng trong quãng thời gian trở thành sao nhí của Kim Yoo Jung, khi đó cô bé 13 tuổi và xuất hiện trong siêu phẩm truyền hình "Mặt trăng ôm mặt trời".

Tạo hình của Kim Yoo Jung trong các bộ phim cổ trang. Ảnh: FBNV

Lúc này, cả nhan sắc lẫn diễn xuất của Yoo Jung đều nở rộ. Qua tác phẩm này, khán giả nhận ra nhan sắc của Kim Yoo Jung rất hợp với phim cổ trang.

Đến năm 2016, Kim Yoo Jung gây tiếng vang với phim "Mây họa ánh trăng". Đây cũng là tác phẩm đánh dấu bước ngoặt chuyển mình từ vai diễn nhí sang vai diễn trưởng thành của Kim Yoo Jung.

Nữ diễn viên vào vai nữ nhân cải trang thành nam, nhưng do vóc dáng nhỏ, gương mặt xinh đẹp, màn giả trai của cô được nhận xét lộ liễu, còn giữ hình tượng.

Tác phẩm gây sốt toàn châu Á và giúp Kim Yoo Jung chiến thắng hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất ở Giải thưởng nghệ thuật Baeksang lần thứ 53.

Kim Yoo Jung ở vị trí thứ 8 trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực nhất do tạp chí Forbes (Hàn Quốc) bình chọn. Ảnh: FBNV

Năm 2017, Kim Yoo Jung gây chú ý khi có tên ở vị trí thứ 8 trong danh sách Người nổi tiếng quyền lực nhất do tạp chí Forbes (Hàn Quốc) bình chọn. Thời điểm đó, Kim Yoo Jung mới 17 tuổi và là nữ diễn viên trẻ nhất được đưa vào danh sách.

Sau đó, Yoo Jung nổi lên như một ngôi sao của dòng phim tình cảm lãng mạn. Cô liên tục đóng vai nữ sinh, cô gái trẻ có tính cách dịu dàng, trong sáng trong các phim như: "Cửa hàng tiện lợi Saet Byul"; "Cô tiên dọn dẹp"; "Because i love you"; "Bầu trời rực đỏ"...

"My Demon" là bộ phim nổi tiếng của Kim Yoo Jung. Ảnh: SBS

So với những gương mặt cùng thời có xuất phát điểm là diễn viên nhí như: Jin Ji Hee; Kim Hyanggi; Kim So Hyun; Kim Yoo Jung giữ phong độ ổn định, được coi là mỹ nhân cổ trang xinh đẹp, diễn xuất cảm xúc của màn ảnh Hàn.

Đến "My Demon" năm 2023, Kim Yoo Jung hâm nóng tên tuổi khi có "phản ứng hóa học" bùng nổ với Song Kang. Nội dung phim xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng giữa Do Do Hee (Kim Yoo Jung đóng) - người thừa kế của tập đoàn tài phiệt và Jung Gu Won (Song Kang) - ác quỷ đang mất dần sức mạnh.