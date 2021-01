Nữ sinh cấp 1 bị xe tải cán tử vong trên đường đi học về

Đến gần 13h ngày 13/1, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe tải và xe đạp khiến nữ sinh cấp 1 tử vong thương tâm.



Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, xe tải mang BKS 84C-045.33 do một nam tài xế điều khiển, lưu thông trên đường An Dương Vương, hướng từ đường Võ Văn Kiệt về bến Phú Định. Khi đến địa bàn phường 16, quận 8, xe xảy ra va chạm với xe đạp do một nữ sinh cấp 1 điều khiển, chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến nữ sinh ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe đạp cùng thi thể nữ sinh nằm sau xe tải, xe đạp bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an quận 8 đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, nữ sinh đang điều khiển xe đạp trên đường đi học về.

Xe chở rác đâm gãy cây xanh.

Ngoài ra, sáng cùng ngày, trên địa bàn quận 8 cũng xảy ra sự cố xe chở rác đâm vào cây xanh trên đường Bến Cần Giuộc, phường 13, quận 8.

Theo đó, khoảng 9h ngày 13/1, người đàn ông điều khiển xe chở rác BKS 51E-011.85 lưu thông trên cầu Chà Và, hướng từ quận 5 sang quận 8.

Khi đổ dốc cầu, xe bị lạc tay lái, nên tài xế hô hoán người dân tránh né. Phương tiện sau đó đâm gãy cây xanh bên đường rồi dừng lại, suýt lao vào nhà dân khiến nhiều người chứng kiến vụ việc một phen hú vía.