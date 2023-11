Nữ sinh lớp 6 ở Hà Nội bị quây đánh tại lớp, nhà trường tiết lộ nguyên nhân

Chiều 12/11, mạng xã hội lan truyền clip bạo lực học đường được cho là xảy ra tại Trường THCS Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Nội. Trong clip, nữ sinh mặc áo hồng, có vóc dáng nhỏ bé, bị một nhóm học sinh khoảng hơn 10 người quây lại ở hàng lang lớp học.

Trong số này, một người đá túi bụi lên đầu, cổ, thậm chí nhảy lên lưng cô bé để giẫm đạp. Một người nhảy vào đá lên mặt cô bé. Điều đáng nói là các học sinh khác cả nam lẫn nữ đứng ngoài vừa quay clip vừa bình luận bằng ngôn từ thô tục, xúc phạm. Một học sinh còn dí sát điện thoại vào mặt của nữ sinh để quay với thái độ thích thú. Nữ sinh chỉ ôm mặt khóc, không dám chống cự.

Khi nữ sinh quá đau đớn và khóc gọi mẹ, những học sinh đứng ngoài còn cười rộ lên, nhại lại tiếng kêu cứu của nữ sinh.

Nữ sinh bị đánh trong khi các bạn khác đứng cười và quay clip. Ảnh: CMH

Xác nhận với PV báo Dân Việt, thầy Nguyễn Xuân Pôn, Hiệu trưởng Trường THCS Tân Minh cho biết, sự việc xảy ra tại trường vào chiều ngày 10/11.

"Nạn nhân là em H., học sinh lớp 6. Người mặc áo trắng, quần đùi đánh nữ sinh nhiều nhất đã ra trường vào năm ngoái. Sự việc xảy ra vào thời điểm tan học buổi chiều, học sinh và giáo viên đã ra lấy xe về gần hết. Một số thầy cô còn ở trường dù phát hiện vụ việc nhưng vẫn hơi chậm.

Ngay sau khi nghe học sinh kể lại sự việc, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ bạo lực, nhà trường lập tức báo công an đến trường phối hợp giải quyết. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh đưa nữ sinh đi Bệnh viện Nông nghiệp I khám. Tạm thời nữ sinh được bệnh viện cho về nhà để theo dõi sức khỏe. Em hoảng hốt về tinh thần và đau những chỗ bị đánh. Nhà trường cũng đã đến động viên, thăm hỏi em.

Ưu tiên hàng đầu của trường bây giờ là sức khỏe của em nữ sinh bị đánh. Gia đình của những em tham gia bắt nạt sẽ phải có trách nhiệm để bảo vệ và giúp nữ sinh hồi phục sức khỏe, quay lại lớp học sớm nhất có thể. Nhà trường sẽ lập hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức kỷ luật xác đáng, mang tính giáo dục với các em".

Trước thông tin phụ huynh phản ánh về việc nhà trường chưa có biện pháp răn đe khi để học sinh bị đánh đến lần thứ 2, thầy Pôn cho hay: "Lần này em nữ sinh bị đánh bởi một học sinh khác đã ra trường".

Theo ông Pôn, lý do đánh nhau của các em chỉ là vài chuyện nhỏ rồi đôi co, thách thức, răn đe nhau. Những lý do rất... lãng xẹt nhưng các em lại làm to chuyện. Qua vụ việc lần này, nhà trường sẽ tăng cường thêm các buổi nói chuyện với học sinh về bạo lực học đường. Trước đến nay nhà trường cũng thường xuyên mời công an huyện về trao đổi với học sinh.