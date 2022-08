Nữ tỷ phú làm chả cá ở Khánh Hòa được bình chọn danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022"

Nữ tỷ phú chả cá Phạm Thị Thuận cho hay, hành trình làm giàu với nghề sản xuất chả cá là không hề dễ dàng...

Cơ duyên đến với nghề làm chả cá

Vượt qua đoạn đường dài, phóng viên Báo điện tử Dân Việt tìm đến nhà chị Phạm Thị Thuận (SN 1972, ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) vào đầu tháng 8/2022.

Chị Thuận cho biết, xuất phát từ việc cả gia đình thích ăn chả cá, qua quá trình làm sơ chế, nhận thấy nguồn nguyên liệu có sẵn tại địa phương rất phong phú, giá lại rẻ nên chị chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm chả cá.

Nữ tỷ phú Phạm Thị Thuận (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) làm giàu từ nghề làm chả cá. Ảnh: Công Tâm

Sau khi bàn bạc, gia đình chị quyết định đầu tư xây dựng cơ sở nhỏ, với diện tích nhà xưởng ban đầu chỉ vỏn vẹn 20m2, số lượng lao động cũng còn khiêm tốn.

Thời điểm ấy, khách hàng chưa biết nhiều về loại chả cá đặc sản có một không hai của vùng quê nghèo này nên hàng ngày gia đình phải đi giới thiệu cho người dân biết đến hương vị thơm ngon này.

Clip: Nữ tỷ phú chả cá Phạm Thị Thuận trả lời phỏng vấn phóng viên Báo điện tử Dân Việt.

Có thêm động lực từ nhiều khách hàng ủng hộ, gia đình tiếp tục nhân rộng và phát triển lớn mạnh sản phẩm chả cá. Hơn 15 năm đi vào hoạt động chả cá, chị Thuận đã tạo ra một thương hiệu sản phẩm chất lượng, uy tín, cung cấp trung bình từ 1 – 2 tấn chả cá/ngày.

Chị Thuận rất đam mê nghề làm chả cá. Ảnh: Công Tâm

Với diện tích mở rộng trên 2.5000m2 nhà xưởng, gia đình chị Thuận đầu tư trang bị các máy móc hiện đại thay thế cho một số công đoạn thủ công trước đây. Chính nhờ mạnh dạn trong sản xuất nên năng suất, chất lượng cũng tăng lên đáng kể.

Từ năm 2018 – 2021, gia đình chị Thuận đã đầu tư trên 5 tỷ đồng để làm nhà xưởng, tạo công ăn việc làm từ 100 – 120 lao động có việc làm thường xuyên với mức thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng.

Áp dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản

Chị Thuận chia sẻ: "Nhận thấy các phế phẩm thừa từ nghề làm chả cá rất phong phú, nếu bỏ ra ngoài thì lãng phí, gia đình nảy sinh ý tưởng tận dụng để nuôi cá, vừa tiết kiệm được chi phí trong sản xuất và đồng thời tăng thêm thu nhập cho người nuôi".

Chị Thuận cho hay, gia đình đang trên 500 lồng bè nuôi các loại cá chim, cá bớp,... Các loại cá được nuôi theo hình thức cuốn chiếu, sản phẩm thường xuyên cung cấp cho các khách hàng lớn.

Gia đình chị Thuận ngoài làm chả cá còn đầu tư lồng HDPE nuôi các loại cá. Ảnh: Công Tâm

Vùng nuôi thủy sản của địa phương thường xuyên đối diện với những cơn bão, từ đó gia đình đã nghiên cứu đầu tư 5 lồng nuôi theo công nghệ HDPE, công nghệ này có thể chịu được mưa bão nên gia đình phần nào yên tâm hơn.

Cá chim của gia đình chị Thuận đang thu hoạch bán cho các thương lái. Ảnh: Công Tâm

Với công nghệ tiên tiến này, đàn cá khỏe, to bự hơn so với việc nuôi truyền thống trước đây. Lúc này, gia đình chị đang bước vào vụ thu hoạch cá chim, giá hiện trên 110.000 đồng/kg, tăng hơn so với mọi năm.

Bí quyết kiếm thu nhập tiền tỷ

Nữ tỷ phú cho biết thêm, để có được thành công, trước tiên phải đi khắp nơi tìm được nguồn nguyên liệu thật tươi, ngon. Trong quá trình sản xuất phải sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không dùng các phụ gia độc hại, màu thực phẩm hay chất bảo quản.

Sản phẩm chả cá Thuận vừa thơm, vừa ngon. Ảnh: Công Tâm

Bên cạnh đó, một trong những yếu tố không kém phần quan trọng chính là biết nỗ lực trong lao động để vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu ngay tại quê hương.

Một yếu tố không kém phần quan trọng, chính là biết lắng nghe, chịu khó học hỏi các kinh nghiệm sản xuất của những người đi trước. Mỗi khi thất bại không được nản chí mà xem đó là một bài học mà người làm cần đúc kết, tìm ra nguyên nhân trong việc sản xuất.

Để có được chả cá ngon, nguyên liệu được chọn phải tươi. Ảnh: Công Tâm

Nhìn lại cơ ngơi như ngày hôm nay, chị kể, giai đoạn đầu khởi nghiệp vô cùng khó khăn, các máy móc, công nghệ sản xuất gần như đều tự mày mò. Toàn bộ công sức của gia đình và cá nhân chị bỏ ra giờ đã thu được quả ngọt.

Với cách làm đầy sáng tạo, trung bình mỗi năm gia đình tỷ phú Phạm Thị Thuận thu lãi từ 1,5 – 4 tỷ đồng. Gia đình chị còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho những người có cùng đam mê vượt khó.

Ông Nguyễn Thanh Phương – Chủ tịch Hội Nông dân xã Vạn Phú cho biết, đây là một trong những hộ tiên phong của địa phương phát triển mô hình chả cá đạt sản phẩm OCOP cấp tỉnh (chương trình mỗi xã một sản phẩm), sản phẩm được mọi người biết đến và tin dùng.

Nghề làm chả cá đã tạo công ăn việc làm cho từ 100 - 120 lao động của địa phương có thu nhập ổn định. Ảnh: Công Tâm

Trước đây, hầu hết các công đoạn gia đình chị Thuận đều dùng bằng tay nên rất lâu và tốn nhiều công lao động. Hiện nay, các tiếng chày làm chả ngày nào đã dần dần thay thế bằng máy móc hiện đại, đạt năng suất cao, không những giải phóng sức lao động mà còn đảm bảo được vệ sinh.

Trong thời gian qua, địa phương luôn khuyến khích các hộ nông dân cần vận dụng các máy móc vào trong sản xuất để mang lại giá trị kinh tế cao.

Nghề làm chả cá trải qua rất nhiều công đoạn, tất cả các công đoạn đều rất quan trọng. Sản phẩm chả cá Thuận đã cung cấp cho các khách hàng cả nước. Ảnh: Công Tâm

Là một hội viên nông dân của địa phương, hàng năm chị Thuận đều tích cực tham gia các phong trào do các cấp hội phát động. Trong 3 năm gần đây, chị đã đóng góp ủng hộ quỹ vaccine phòng chống đại dịch Covid- 19, quỹ đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, các công trình phúc lợi đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương,... của địa phương với số tiền 100 triệu đồng.

Nữ tỷ Phú ngoài việc phát triển kinh tế, còn tham gia ủng hộ nhiều hoạt động của địa Phương. Ảnh: Công Tâm

Ông Võ Ngọc Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết thêm, tại phiên chợ nông sản do Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức vừa diễn ra tại Nha Trang, sản phẩm chả cá Thuận thu hút đông đảo du khách bao tiêu sản phẩm.

Sản phẩm chả cá Thuận tham gia tại phiên chợ nông sản Khánh Hòa được tôn vinh. Ảnh: Công Tâm

Theo ông Ngọc Thanh Sơn, chị Thuận góp phần nhân rộng phong trào "Nông dân sản xuất giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới của địa phương". Liên tục từ năm 2017 đến nay, sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực, sản phẩm cũng đạt OCOP năm 2020.