Nửa đêm lẻn vào phòng trọ dùng dao đe dọa cướp iPhone 14, hiếp dâm nữ sinh viên

Ngày 23/5, nguồn tin của NLĐO cho biết, Công an quận Hoàng Mai (TP.Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2003, quê quán TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về các hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ cướp tài sản, hiếp dâm nữ sinh viên từ CAND: Sáng 19/5, một cô gái trẻ hớt hải tìm đến Công an phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai). Trong tâm trạng mệt mỏi xen lẫn hoảng loạn, cô gái nức nở kể lại việc bị 1 đối tượng là nam giới bất ngờ xông vào phòng trọ, dùng dao uy hiếp cướp điện thoại di động iPhone 14. Không dừng lại ở đó, đối tượng còn khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Trước khi bỏ đi, gã đàn ông đe doạ nếu trình báo cơ quan công an thì sẽ bị tung clip lên mạng xã hội…

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Được sự động viên của các cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, nạn nhân cho biết: Bản thân tên là X., đang sinh viên một trường đại học ở Hà Nội. Khoảng 0h ngày 18/5, chị X. nằm trong phòng trọ nói chuyện điện thoại với một người bạn. Trong lúc này, một đối tượng là nam giới đội mũ gần kín mặt ập vào, dùng dao khống chế chị X.. Quá hoảng sợ, chị buộc phải làm theo yêu cầu của đối tượng, tắt đèn ngủ, tắt máy điện thoại…, vì lo sợ bị đối tượng sát hại.

Sau khi chị X. tháo thẻ sim, mở mật khẩu, đối tượng đã lấy chiếc điện thoại. Sau đó, đối tượng bắt chị X. tự trùm chăn che kín mặt để không bị nhận diện, rồi dùng dao uy hiếp, bắt nữ sinh viên phải để gã thỏa mãn thú tính. Trước khi bỏ đi, tên này nói đã quay clip cảnh quan hệ vừa rồi và dọa nếu báo cơ quan công an thì sẽ tung lên mạng.

Từ lời khai của người bị hại và các tài liệu thu thập được, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội nhận định, đối tượng gây án là người quen biết với nạn nhân X.. Đối tượng nắm được quy luật sinh hoạt của người bị hại…

Qua điều tra, được biết phòng trọ của chị X. ở tầng 5 của căn nhà. Tại đây, ngoài khóa cổng chung, lối lên tầng còn có 1 ổ khóa, tại mỗi căn phòng trọ cũng đều có khóa cửa. Song qua khám nghiệm hiện trường, các ổ khóa đều không bị đục phá, không có dấu hiệu của việc đột nhập… Bên cạnh đó, thời điểm vụ án xảy ra, có rất đông người sinh sống tại phòng trọ, song đối tượng lại lựa chọn nạn nhân là chị X…

Từ những chi tiết trên, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai và Phòng Cảnh sát hình sự tập trung vào các mối quan hệ bạn bè của các vị khách trọ trong khu nhà chị X.. Trong số đó, nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Mạnh Thắng, sinh viên 1 trường cao đẳng ở Chí Linh, Hải Dương. Thắng có bạn gái ở cùng khu nhà trọ với chị X., đối tượng này vẫn thường đến phòng trọ chơi, ăn cơm và ngủ lại qua đêm. Những hình ảnh camera quanh khu vực nhà trọ thu được cho thấy, dáng vóc kẻ cướp, hiếp tương đối giống Nguyễn Mạnh Thắng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/5, tại TP.Hạ Long, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hoàng Mai, Đội 9, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định, bắt giữ đối tượng Thắng. Trước tài liệu, chứng cư cơ quan công an thu thập, Thắng đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

Trong những lần đến chơi với bạn gái, Thắng biết chị X. có điều kiện kinh tế khá giả nên nảy ý định phạm tội. Nghĩ là làm, tối 18/5, Thắng mượn xe máy của bạn học, nói là về Hạ Long nhưng sau đó đi về phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Khi Thắng về đến Hà Nội đã nửa đêm, đối tượng dựng xe máy ở quãng xa rồi đi bộ đến khu trọ, dùng chìa khóa được bạn gái đánh sẵn, dễ dàng mở khóa cửa, cổng. Sau khi quan sát các tầng, Thắng phát hiện phòng của chị X. vẫn le lói ánh đèn ngủ nên đã nhặt con dao ở bếp tầng 1 sử dụng để khống chế chị X., liên tiếp thực hiện 2 hành vi nghiêm trọng. Chiếc điện thoại di động iPhone 14 của bị hại đã bị Thắng bán lấy 20 triệu đồng. Số tiền này, Thắng sử dụng 11 triệu đồng mua 1 chiếc iPhone khác, còn lại tiêu sạch.

Quá trình điều tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ các tang vật liên quan.