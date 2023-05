Clip: Thanh niên không đội mũ bảo hiểm "bốc đầu"

Bất chấp vi phạm giao thông để câu like

Thời gian gần đây, lực lượng Công an Sơn La thường xuyên nhận được những phản ánh của người dân qua MXH về tình trạng các thanh niên vi phạm giao thông, không đội mũ bảo hiểm "bốc đầu" xe máy hay thậm chí vô tư vừa đi vừa "tắm" cho nhau rồi đăng lên MXH với mục đích câu view, câu like. Đây là những hành vi nguy hiểm không chỉ với bản thân mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn giao thông.

Theo lực lượng chức năng, các thanh niên tuổi từ 15-17 thường lợi dụng đêm khuya vắng vẻ, hay những cung đường ít phương tiện lưu thông, các thanh, thiếu niên sau khi hẹn địa điểm đã tụ tập ra các tuyến đường lớn để cùng điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô. Sử dụng môtô để "biểu diễn" trên đường rồi quay lại đăng lên các nền tảng MXH để "câu view". Tình trạng này khiến nhiều người đi đường khiếp sợ vì các thanh niên này thường phóng xe bạt mạng, rú ga, nẹt pô inh ỏi.

Hình ảnh các thanh niên "bốc đầu" được chia sẻ trên nền tảng MXH Tiktok. Ảnh: Cao Thiên

Điển hình vào ngày 22/5, trên nền tảng MXH Tiktok có đăng tải video clip về việc hai nam sinh điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 26K1- 121.96 không đội mũ bảo hiểm và có hành vi "bốc đầu". Qua thông tin của quần chúng nhân dân, Đội CSGT-TT, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) đã nhanh chóng xác minh làm rõ hành vi vi phạm của hai nam sinh trên.

Ban đầu xác định nam sinh điều khiển xe gây mất trật tự an toàn giao thông trên là C.T.T (SN2006), trú tại bản Nghịu Cọ, xã Chiềng Dong, huyện Mai Sơn (Sơn La) điều khiển xe mô tô BKS: 26K1-121.96 chở theo L.M.T (SN2007), trú tại bản Cuộm Sơn, xã Chiềng Mai, huyện Mai Sơn (Sơn La) vi phạm không đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy khi tham gia giao thông trên đường bộ; Chở người ngồi trên xe "không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy", người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh trên 50cm3 trở lên và điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh. Tại cơ quan Công an, hai nam thanh niên này đều nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời khai nhận rằng thực hiện hành vi trên rồi đăng lên Tiktok để "câu view".

Tương tự hành vi trên, trong ngày 19/5, sau khi nhận được phản ánh của quần chúng nhân dân về hai nam thanh niên có hành vi bốc đầu xe khi tham gia giao thông trên địa địa bàn xã Mường Sai, huyện Sông Mã (Sơn La). Đội CSGT-TT Công an huyện Sông Mã đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Mường Sai xác minh làm rõ hành vi vi phạm của hai nam thanh niên trên. Xác định hai nam thanh niên điều khiển xe bằng một bánh " bốc đầu xe" khi tham gia giao thông trên là V. V. N (SN2005), trú tại bản Tạo, xã Mường Sai, huyện Sông Mã, điều khiển xe mô tô không gắn biển số chở theo L. V. T (SN2007) trú cùng bản.

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) xử lý thanh niên vi phạm giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Vào ngày 20/5 trên mạng xã hội có lan truyền rộng rãi video clip về việc hai nữ sinh điều khiển xe mô tô BKS 26C1- 217.42, không đội mũ bảo hiểm và có hành vi vừa điều khiển xe vừa dội nước cho nhau khi tham gia giao thông trên địa bàn. Ngay sau khi triệu tập làm rõ các nội dung vi phạm trên Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện xác minh làm rõ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an huyện Sông Mã (Sơn La) xử lý 2 nữ sinh vừa lái xe, "vừa tắm" cho nhau trên MXH

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông

Thiếu tá Đinh Văn Anh, Đội trưởng Đội CSGT – TT, Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) cho biết: "Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, cảnh cáo, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với học sinh; đồng thời, thông báo những trường hợp học sinh vi phạm tới các trường để có biện pháp quản lý. Việc vi phạm khi tham gia giao thông của học sinh trước hết do các em chưa có ý thức tốt trong chấp hành pháp luật về giao thông, chưa nhận thức hết những nguy hiểm khi tham gia giao thông…"

Trước thực trạng vi phạm giao thông, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, cảnh cáo, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là đối với học sinh. Ảnh: Cao Thiên

Trong thời gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng vào đối tượng là thanh, thiếu niên và học sinh. Kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên và học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu... Đồng thời thông báo các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục, xử lý.

Để nâng cao ý thức của học sinh khi tham gia giao thông, thời gian qua lực lượng Công an Sơn La đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tại các trường học đóng trên địa bàn.

Lực lượng công an Sơn La xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Thiếu tá Đinh Văn Anh "Gia đình cần nêu cao trách nhiệm trong việc quản lý phương tiện, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về ATGT, kiên quyết không giao phương tiện cho con em mình khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho những người xung quanh, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra".