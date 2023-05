Đánh giá về cách xử lý tình huống của nạn nhân trong vụ việc trên, chia sẻ với báo chí, chuyên gia tội phạm học, Thượng tá, TS Đào Trung Hiếu cho biết, chị H đã khá nhanh trí, bình tĩnh để tự cứu mình.

Theo ông Hiếu: "Hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác để giao cấu với nạn nhân một cách trái với ý muốn của họ. Nạn nhân của hành vi hiếp dâm thường là phụ nữ. Đối tượng hiếp dâm thường có cá tính ích kỷ, bệnh hoạn, biểu hiện tâm lý quái gở, có lối sống sa đọa, đồi trụy, thường truy cập các trang web đen, coi trọng dục vọng".

Thượng tá Đào Trung Hiếu phân tích, khi bị khống chế, thay vì chống cự chị H đã trấn tĩnh lại và cố gắng nở nụ cười như là thuận tình làm đối tượng bất ngờ và chùng xuống. Sau đó, dùng cách nói chuyện để y "hạ hỏa". Hành động của chị H là rất khôn ngoan, vừa bảo vệ được mình, vừa tước vũ khí của đối phương. Hành động của chị H đánh trúng tâm lý tội phạm. Vì đối tượng thực hiện hành vi cũng chỉ muốn thỏa mãn sự dục vọng.

Thượng tá Đào Trung Hiếu cũng khuyến cáo: "Khi vụ việc bất ngờ xảy ra, đừng lớn tiếng chửi rủa, đe dọa sẽ báo công an. Khi đứng trước nguy cơ bị bắt, chúng sẽ manh động để diệt khẩu. Việc cần làm ngay sau đó là đến trụ sở cơ quan công an gần nhất làm đơn trình báo, cung cấp ngay những đồ vật, chứng cứ. Sau đó, đề nghị công an cho đi khám xét tổn thương, thu thập, mô tả những dấu vết thương tích trên thân thể. Tuyệt đối không vì xấu hổ, sợ mất danh dự mà không dám trình báo sự việc".