Nam thanh niên xăm trổ nổ súng bắn người

Ngày 23/5, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ nổ súng ở phường Thành Phước (Bình Minh) làm L.V.P. (SN 1989, ngụ tại địa phương) bị thương.

Vào tối 21/5, Công an thị xã Bình Minh tiếp nhận tin báo có vụ nổ súng bắn người xảy ra ở khóm 3 (phường Thành Phước). Lực lượng Công an nhanh chóng đến hiện trường xác minh sự việc. Kết quả điều tra cho biết, Nguyễn Tú Kiệt (SN 2000) và Nguyễn Minh An (SN 1998) có mâu thuẫn cá nhân với một người tên Thương.

Nguyễn Minh An tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Tối 21/5, Kiệt và An tụ tập ăn nhậu với Trần Kim Tử Long (SN 1991), Đặng Hoàng Phong (SN 2006, tất cả cùng ngụ thị xã Bình Minh) và Trang Hoàng Trung (SN 2001, ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long). Sau đó, cả nhóm đi tìm Thương.



Chưa nhận dạng được Thương nhưng An đã cầm súng bắn vào anh P., khiến nạn nhân bị thương ở cánh tay phải. An còn nổ 2 phát súng vào quán cà phê. Phong cầm dao chém bể kính cửa sổ nhà người dân.

Cơ quan công an đã mời An và những người liên quan đến làm việc, Long đang bỏ trốn. Cơ quan công an đã tạm giữ khẩu súng, đầu đạn, 4 dao tự chế, 4 xe máy...

Đến tận nhà bé gái quen qua mạng "ăn trái cấm"

Ngày 23/5, Công an huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Danh (SN 2004, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) điều tra về hành vi giao cấu với người từ 13 đến 16 tuổi.

Danh tại cơ quan điều tra. Nguồn: CAND

Thông qua mạng xã hội Facebook, vào khoảng tháng 2/2023, Danh đã làm quen với bé gái SN 2008, ngụ huyện Mang Thít. Đến ngày 30/4, Danh đến nhà bé gái và ngủ lại qua đêm.



Tối 2/5, bé gái nhắn cho Danh đến nhà chơi vì gia đình đi vắng. Danh lái xe máy từ Đồng Tháp đến nhà bé gái và 2 lần xâm hại tình dục nạn nhân. Khuya cùng ngày, gia đình bé gái về đến nhà và phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.

Tại Cơ quan điều tra, Danh thừa nhận quen bé gái qua mạng xã hội được khoảng 2 tháng và nảy sinh tình cảm nam nữ nên dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật.

Tài xế ô tô bị đánh sau khi va chạm với xe máy ở Phú Yên đã tử vong

Như Dân Việt đã đưa tin: Ngày 23/5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, nạn nhân Lê Minh Hoàng (SN 1969, trú phường 1, TP.Tuy Hòa) - người bị đánh sau khi xảy ra va chạm giao thông vào tối 21/5 tại Phú Yên đã tử vong. Hiện tại, thi thể nạn nhân đã được đưa xuống nhà đại thể để phục vụ công tác điều tra.



Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: Minh Hằng. Nguồn: Lao Động

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, ông Hoàng nhập viện trong tình trạng bị thương tích nặng, không thể phẫu thuật. Đến sáng nay thì đã tử vong.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 tối 21/5, ông Hoàng điều khiển xe ôtô BKS 78A-091.98 lưu thông hướng Bắc - Nam trên đường Lê Duẩn đoạn qua phường 7, TP.Tuy Hòa.

Lê Chí Đạt tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: Lao Động

Khi đến số nhà 385 Lê Duẩn thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 78G1-622.04 do Lê Chí Đạt (SN 1995, trú khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa) điều khiển.



Sau cú va chạm, Đạt ngã xuống đường và ngồi trước đầu xe hơi chửi bới ông Hoàng. Thấy thế, ông Hoàng mở cốp xe lấy gậy bóng chày (bằng kim loại dài 70,5cm) đánh một cái vào chân Đạt.

Bị đánh, Đạt giật lấy gậy bóng chày đánh trúng vùng đầu ông Hoàng khiến nạn nhân ngã xuống đường bất tỉnh. Đạt tiếp tục dùng chân đạp nhiều cái vào vùng cổ ông Hoàng rồi bỏ đi.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên, ông Hoàng bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não nặng, tụ máu ngoài và bên dưới màng cứng thái dương bên trái, vùng trán hai bên, nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái...

Tiếp nhận vụ việc, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an TP.Tuy Hòa điều tra ban đầu và tổ chức truy tìm Đạt.

Đến 9h30 ngày 22/5, Đạt đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đầu thú và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra.

Say rượu, bé gái 14 tuổi bị nam thanh niên đưa ra vườn hiếp dâm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/5, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H (SN 1998, Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ sáng 19/4/2023, V.Đ.H lợi dụng lúc cháu T (SN 2009, Thanh Oai, TP.Hà Nội) đang trong tình trạng say rượu và nằm ngủ tại phòng khách quán karaoke ở xã Hồng Dương, H đã dìu cháu T ra khu vực vườn giáp với phòng khách để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Sau khi quan hệ tình dục xong thì H đã đưa T vào giường ngủ. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Oai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với V.Đ.H.

Đối tượng V.Đ.H đã lợi dụng lúc nạn nhân say xỉn rồi thực hiện hành vi đồi bại. Ảnh: CACC

Công an huyện Thanh Oai đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Ở một diễn biến trước đó, Công an huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Phan Văn Cương (SN 1992, trú tại khu 8, thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Phan Văn Cương chính là đối tượng đã dùng dao uy hiếp, đòi hiếp dâm nữ chủ shop thời trang ở thị trấn Gia Khánh (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong đêm 5/5.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/5, sau khi uống bia ở Trại Cúp (thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên), Phan Văn Cương điều khiển xe mô tô đi từ thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên hướng về nhà ở thị trấn Kim Long, huyện Tam Dương.

Đến khoảng 23 giờ 35 phút cùng ngày, Phan Văn Cương đi qua một cửa hàng thời trang ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên.

Thấy chị Đ.T.H (SN 1986, ở huyện Bình Xuyên) là chủ shop thời trang đang thử đồ, Phan Văn Cương nảy sinh ý định hiếp dâm đối với nạn nhân.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, Cương đỗ xe mô tô phía trước cửa hàng, lấy con dao dài 32cm. Khi xông vào trong cửa hàng, Cương đã dùng dao đe dọa chị H phải cho quan hệ tình dục.

Lo sợ đến tính mạng của mình nên chị H đã giả vờ đồng ý nhưng tìm lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc Cương không để ý, chị H giật được con dao đồng thời hô hoán người dân xung quanh đến giúp đỡ.

Thấy vậy, Phan Văn Cương bỏ chạy ra ngoài thì bị người dân bắt giữ.

Vụ nhân viên quán hải sản đánh du khách: Lãnh đạo TP.Nha Trang chỉ đạo xử lý

Ngày 23/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Sỹ Khánh - Chủ tịch UBND TP.Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã chỉ đạo Công an thành phố kiểm tra, xử lý vụ việc nhân viên nhà hàng hải sản ở đường Trần Phú, Nha Trang bị tố đánh du khách, sau khi có báo cáo sẽ thông tin cụ thể.

Chị Lê Thị Ánh Tuyết phản ánh trên mạng xã hội bị nhân viên quán hải sản ở Nha Trang đánh.

Mới đây, trên mạng xã hội có tên chị Lê Thị Ánh Tuyết (tỉnh Lâm Đồng) đăng lên Facebook phản ánh chồng chị bị nhân viên quán hải sản Tám Mẹo ở địa chỉ 40 đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) hành hung.

Theo chị Tuyết, trưa 22/5, gia đình ăn ở một quán hải sản gần quán Tám Mẹo. Khi ra về, do xe máy không nổ nên chồng bà dắt xe chạy bộ để khởi động, một người đi xe máy cùng chiều chạy phía sau đẩy giúp. Xe vẫn không nổ, chồng chị Tuyết lại dắt xe quay đầu chạy lại. Khi ngang qua quán Tám Mẹo, một nhóm nhân viên của quán này (8-9 người) xông ra, có người cầm gậy xông ra đánh tới tấp vô mặt, đầu và lưng của chồng chị. Khi chị Tuyết chạy lại, nhóm người này vẫn tiếp tục đánh chồng của chị.

Liên quan đến vấn đề trên, chủ quán Tám Mẹo ở 40 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang cho biết, đã làm đơn gửi cho cơ quan Công an TP.Nha Trang, UBND phường Vĩnh Nguyên và các đơn vị liên quan để trình báo vụ việc.

Quán Tám Mẹo bị du khách phản ánh đánh du khách. Ảnh: C.Tâm

Theo chủ quán Tám Mẹo, khi xảy ra vụ việc không có chủ quán ở đây, lúc xảy ra xô xát giữa du khách và nhân viên quán chỉ có tổng cộng 7 người. Qua tường trình của nhân viên quán, chỉ có 3 người nhân viên của quán đánh du khách. Sau khi thấy bài đăng trên mạng xã hội, chủ quán đã chủ động nhắn tin liên hệ với tài khoản Lê Thị Ánh Tuyết để tìm hiểu giải quyết vụ việc nhưng không thấy chị Tuyết phản hồi.

Sau đó, chủ quán tiếp tục liên hệ với chị Tuyết cùng với nhân viên của quán đến cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, chị Tuyết không đồng ý và nói rằng "Quán tự giải quyết với nhân viên của quán".

Chủ quán Tám Mẹo cho rằng, việc du khách viết bài tẩy chay quán hải sản Tám Mẹo khi sự việc chưa có kết luận của cơ quan chức năng đã ảnh hưởng đến hoạt động của quán và uy tín của ngành du lịch TP.Nha Trang.