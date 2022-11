Nước tràn đồng ở An Giang, dân lội bắt cua đồng, ốc đồng, toàn con to, kiếm 300-450.000 đồng/ngày

Ông Trần Anh Tuấn, chủ vựa thu mua cua đồng, ốc đồng ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú (An Giang) cho biết: con nước năm nay lớn hơn năm trước, nhưng lượng cua đồng, ốc đồng không nhiều. Hiện hàng ngày, vựa thu mua từ 1,5 - 2 tấn ốc đồng, giảm gần phân nửa so với trước.

Đến với huyện An Phú, tỉnh An Giang lúc này có lẽ là lúc đẹp nhất của mùa nước nổi. Vì nước đã tràn đồng. Các nghề ăn theo con nước cũng bắt đầu sôi động, tạo nên sự thú vị, chỉ có ở vùng sông nước huyện An Phú.

Mùa nước nổi không thể thiếu cua đồng và ốc đồng, hiện nay tại các vựa thu mua cua, ốc đồng ở xã Nhơn Hội đã vào mùa.

Ông Trần Anh Tuấn, chủ vựa thu mua cua, ốc đồng ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội cho biết: con nước năm nay lớn hơn năm trước, nhưng lượng cua, ốc không nhiều. Hiện hàng ngày, vựa thu mua từ 1,5 - 2 tấn ốc, giảm gần phân nửa so với trước.

Ốc đồng mua về, nhân công phân loại, rửa sạch cho vào bao để vận chuyển, phân phối cho các chợ đầu mối ở thành phố Long Xuyên, Tp Hồ Chí Minh hay Bình Dương,...

Giá ốc đồng năm nay ổn định ở mức 20.000 - 25.000 đồng/kg loại lớn. Tuy số lượng thu mua ốc đồng không được nhiều nhưng các hộ vẫn đảm bảo thu nhập đủ chi tiêu trong gia đình những tháng mùa nước nổi.

Nhân công phân loại ốc đồng sau khi thu gom từ những nông dân đi đánh bắt trên các cánh đồng nước nổi ở xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Ông Trần Anh Tuấn chia sẻ: “Mấy năm trước, tại bến cua đồng, ốc đồng này, xuồng ghe mua bán tấp nập giống chợ nổi trên sông, nhưng nay lượng cua ốc giảm nhiều, người dân mưu sinh cũng ít đi”.



Ông Trần Anh Tuấn, chủ vựa thu mua cua đồng, ốc đồng ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) bên những rổ ốc chuẩn bị tiêu thụ.

Còn đối với cua đồng, hiện tại vựa ông Tuấn thu mua trung bình mỗi ngày khoảng 100 - 200kg, thấp hơn 2 - 3 lần so với trước.

"Tuy nhiên, nếu tính cả sản lượng cua đồng và ốc đồng đánh bắt được thì trung bình người đánh bắt thu nhập được từ 300 - 400 ngàn đồng, thậm chí cao hơn", ông Trần Anh Tuấn cho biết.

Cua đồng toàn con to bự được nông dân đánh bắt được trên các cánh đồng nước nổi ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, tập kết về xã Nhơn Hội và một số xã khác.

Không hình thành vựa thu mua như ông Tuấn, chị Tuyết Hoa ở xã Phú Hội hàng ngày chạy vỏ lãi vào kênh Ruột, gần cầu số 13 xã Phú Hội để thu mua cua, ốc.

Trung bình 1 ngày, chị thu mua khoảng 200kg cua đồng và hơn 300kg ốc đồng, cùng một số sản vật khác mùa nước nổi khác.

Tuy có vất vả nhưng chị cũng thu nhập từ 300 - 450 ngàn đồng/ngày, đủ sống trong mùa nước nổi. Chị Tuyết Hoa cho biết:“Hàng ngày, tôi vào kênh Ruột để mua cua, ốc về gửi bán ở Tp Hồ Chí Minh, cũng kiếm được vài trăm, đủ sống sống hàng ngày”.

Chị Tuyết Hoa vào kênh Ruột xã Phú Hội thu mua cua đồng, ốc đồng của ngư dân

Từ lâu, mùa nước nổi đầu nguồn An Giang đã trở thành mùa mưu sinh của người dân vùng sông nước. Năm nay cũng vậy, mặc dù ít hay nhiều, mặc dù đánh bắt các loại thủy sản nào đi nữa, người dân vùng đầu nguồn An Phú vẫn có thu nhập đủ sống trong những tháng mùa nước nổi.