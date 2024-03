Nuôi bò 3B sinh sản, nuôi bò vỗ béo kiểu gì mà một chị nông dân Phú Yên tự trả thu nhập 600 triệu/năm?

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không cam chịu cái khó, cái nghèo đeo bám. Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt, thôn Xuân Bình, xã An Xuân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) đã từng bước vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình từ mô hình chăn nuôi bò vỗ béo và bò sinh sản.Xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên là một trong 3 xã miền núi thuộc diện còn gặp nhiều khó khăn của huyện nhà, dân cư nơi đây chủ yếu sống bằng hoạt động sản xuất nông nghiệp, còn lại thì đi làm thuê ở các địa phương khác.





Với chị Nguyệt quyết bám trụ quê hương mặc dù có thời gian chị chỉ lo nội trợ gia đình, còn chồng là tài xế lái xe tải nên gia đình chị gặp nhiều khó khăn, thiếu trước hụt sau.

Với tinh thần ham học hỏi, cần cù hưởng ứng phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do Hội nông dân xã phát động một cách tích cưc.

Dựa vào lợi thế sẵn có của gia đình: có diện tích đất đồi để trồng cỏ và ngô làm thức ăn cho bò, việc xây dựng trang trại nuôi bò xa khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường, hạn chế dịch bệnh, cộng với thời tiết nơi đây ôn hoà, mát mẻ nên chị Nguyệt đã quyết tâm chọn mô hình chăn nuôi bò sinh sản và vỗ béo để làm kinh tế.

Cùng trò chuyện được chị Thu Nguyệt chia sẻ: Cách đây 5 năm vào năm 2018, để thực hiện được chị đã được hội nông dân xã An Xuân hỗ trợ vay vốn theo nguồn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Gia đình chị xây dựng được khu chuồng trại phát triển chăn nuôi bò, ban đầu chị nuôi 2 con bò cái sinh sản và 3 con bò đực vỗ béo.

Với quyết tâm dám nghĩ, dám làm chị luôn mày mò tìm hiểu sách vở kỹ thuật chăn nuôi bò cái lai sinh sản và bò thịt .Ngoài ra nhờ cán bộ kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi tư vấn để đúc kết kinh nghiệm bản thân. Hơn 1 năm sau, bò cái lai của chị đã sinh sản, bò vỗ béo cũng được xuất bán.

Thấy mô hình làm ăn có lãi mà còn tận dụng được lao động nhàn rỗi trong gia đình ,rồi đã tích luỹ được thêm nhiều kinh nghiệm chăn nuôi bò nên chị đã mạnh dạn đầu tư thêm 3 dãy chuồng nuôi, tổng cộng chị có 4 dãy chuồng nuôi.

Chị trồng gần 1ha cỏ, 2.000 m2 cây bắp để làm thức ăn cho bò, chị còn đầu tư hết hệ thống béc phun tự động để tưới cỏ, gia đình còn đầu tư máy thái cỏ để nhằm giảm công lao động.

Rồi nhằm dự trữ thức ăn cho bò vào mùa nắng hạn và mưa bão chị đã ủ chua thức ăn thô xanh từ những kiến thức học được thông qua các lớp tập huấn của Trạm Khuyến nông huyện Tuy An tổ chức.

Hiện tại gia đình chị Nguyệt có 15 con bò cái sinh sản, 9con bò 3B và bò lai Sind nghé mới sinh được khoảng 3 tháng và 6 con bò thịt vỗ béo.

Theo chị Nguyệt thì mỗi năm chị thu được từ đàn bò cái lai sinh sản được hơn 350 triệu đồng vì thị trường hiện nay chuộng bò 3B, lai Sind. Còn từ đàn bò thịt vỗ béo thì nguồn thu được hơn 300 triệu đồng. Đây là nguồn thu khá cao so với mặt bằng chung của xã miền núi này.

Theo chị Thu Nguyệt cho hay: Chị đã được dự các lớp tập huấn Khuyến nông như kỹ thuật chăn nuôi và phòng trị bệnh trên bò sinh sản, vỗ béo,… nên am hiểu nhiều về kỹ thuật nuôi. Cũng theo chị thì nuôi bò thịt vỗ béo, bò cái lai sinh sản không lấy gì là khó cả.

Bò nuôi nhốt không chăn thả gì hết. Con giống mua loại bò nhỏ, những con bò thải nên giá rẻ để vỗ béo, khi đưa vào vỗ béo trọng lượng bình quân tăng 700g/con/ngày là đạt hiệu quả,còn bò cái lai thì cho phối giống 3B vì hiện nay rất được ưa chuộng nên bán đươc giá cao.

Chuồng bò thì phải khô ráo, thoát mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Rồi thức ăn cho bò thì phải đủ lượng và chất cũng không cần phải đun nấu gì cả, rơm khô, cỏ tươi , bổ sung thêm thức ăn công nghiệp.

Cần cho bò ăn thêm một số thức ăn chế biến như rơm ủ u rê, cỏ ủ chua, tảng u rê- rỉ mật,….Định kỳ tiêm phòng , khử trùng chuồng trại theo hướng dẫn của thú y. Đặc biệt phải cho bò ăn uống sạch sẽ, gia đình tôi còn cho bò uống nước bằng vòi uống tự động.

Ngoài chăn nuôi bò ra, gia đình chị còn trồng hơn 10ha keo lấy gỗ và đào ao nuôi cá để vừa cung cấp thực phẩm cho gia đình và xuất bán tăng thêm thu nhập.

Từ nguồn thu nhập khá ổn định trong những năm qua gia đình chị còn mua sắm máy cày đất, xe kéo để vừa phục vụ cho gia đình và phục vụ bà con trong xã.

Chính vì vậy, tất cả nguồn thu gia đình hàng năm lên đến khoảng 800 triệu đồng/năm. Ở vùng quê còn nhiều khó khăn và thiếu thốn thì thu nhập của gia đình quả là số tiền lớn.

Khu nuôi bò nghé (bê con) trong khu trang trại nuôi bò của gia đình chị Nguyệt.

Chị luôn niềm nở chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho những người xung quanh,mong giúp đỡ cùng nhau phát triển.Từ những thành quả trong phát triển kinh tế hộ gia đình, không ngừng học hỏi của chị Nguyệt, chị đã được chính quyền địa phương xã biểu dương và tặng nhiều giấy khen về thành tích nông dân sản xuất giỏi.

Bà con tham khảo kinh nghiệm nuôi bò 3B, nuôi bò lai Sind, nuôi bò sinh sản, nuôi bò vỗ béo của chị Thu Nguyệt, thôn Xuân Bình, xã An Xuân, huyện Tuy An, (tỉnh Phú Yên) liên hệ qua số điện thoại: 0346051502.