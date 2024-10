Nuôi bò thịt công nghệ cao ở Long An, toàn con to bự, chuồng trại sạch tinh tươm Video: Long An xây dựng được 5 mô hình điểm nuôi bò thịt ứng dụng công nghệ cao

Tỉnh Long An đang đẩy mạnh xây dựng mô hình nuôi bò thịt theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Theo đó nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh đã từng bước đầu tư và thu được hiệu quả kinh tế cao.