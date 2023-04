Chùa Thới Bình tọa lạc giữa vùng nuôi tôm rộng lớn. Đường đến chùa quanh co bên những ao tôm. Ngôi chùa trầm lặng nép mình dưới những vòm cây xanh mát.

Chùa Thới Bình được lập vào đầu thế kỷ XIX và chỉ là một thảo am bằng tre lá. Do tác động của thiên nhiên và con người, chùa nhiều lần bị hư hại, dời địa điểm đến khi có người hiến đất xây dựng chùa ở ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), cho đến ngày nay. Cũng từ đó, chùa giữ nguyên tên gọi Thới Bình cổ tự.