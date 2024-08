Dựng vèo nuôi loài cá ngon ở Hậu Giang, xúc lên, hễ thấy là khối người muốn mua, bán 50.000 đồng/kg

Năm 2023, anh Lê Trọng Nhân, ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang mạnh dạn đăng ký thực hiện mô hình Khuyến nông năm 2023 từ nguồn kinh phí huyện.

Quang cảnh thu hoạch cá trê vàng nuôi trong vèo lưới dựng trong ao tại gia đình anh Lê Trọng Nhân, ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Qua khảo sát và lựa chọn, điều kiện thực tế của anh Nhân rất phù hợp và đủ điều kiện để ngành chức năng hỗ trợ thực hiện mô hình.

Trên cơ sở đó, anh Nhân được chọn và được hỗ trợ mô hình nuôi cá trê thương phẩm với số lượng 36.000 con giống cá trê vàng, gần 5 tấn thức ăn cho cá trê vàng. Tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình nuôi cá trê vàng tại ấp Hưng Phú, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là 136.566.000 đồng.

Với số lượng cá trê vàng giống được hỗ trợ, anh Nhân chia ra nuôi trong 5 vèo lưới có diện tích phù hợp với số lượng cá nuôi.

Sau gần 8 tháng nuôi anh Nhân đã thu hoạch được 4.200 kg cá trê vàng thương phẩm, bình quân mỗi vèo bắt được 840kg cá, với giá cá trê vàng bán 50.000 đồng/kg, thu nhập 210 triệu đồng.

Bắt cá trê vàng chuyển từ vèo lưới vô bờ để bán cho thương lái tại mô hình nuôi cá trê vàng thương phẩm của gia đình anh Nhân, nông dân thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang).

Anh Nhân cho biết: Lần đầu đầu tiên nuôi cá trê vàng nên kinh nghiệm nuôi cá này cũng chưa nhiều, bước đầu nuôi tiêu tốn thức ăn và chi phí đầu tư khác còn cao.

Anh Nhân tính hết chi phí đầu tư nuôi cá trê vàng là 150 triệu đồng. Như vậy, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận gia đình anh còn lại là 60 triệu đồng.

Anh Nhân chia sẽ thêm: Cá trê vàng cũng dễ nuôi, nhẹ công chăm sóc, nuôi cá trê vàng trong vèo dễ quản lý, dễ thu hoạch.

Tuy nhiên thời gian mới bắt cá trê giống về khoảng 1 tháng đầu do môi trường sống, nguồn nước thay đổi, điều kiện chăm sóc nuôi dưỡng,… ũng khác hơn so với ở trại cá giống do đó cá trê vàng rất dễ bị sốc và dễ nhiễm bệnh dẫn đến hao hụt đầu con trong giai đoạn này.

Anh Nhân tâm sự: Trong quá suốt trình nuôi cá trê vàng, anh được hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá trê từ các ngành chuyên môn và cán bộ khuyến nông thông qua các lớp tập huấn, hội thảo, hướng dẫn trực tiếp khi nhận cá giống về nuôi.

Hơn nữa anh Lê Trọng Nhân cũng luôn tìm hiểu, học hỏi thêm kinh nghiệm nuôi cá trê vàng trên các nguồn thông tin khác.

Với lợi nhuận và những kiến thức, kinh nghiệm từ việc nuôi cá trê vàng trong vèo lần này, anh Nhân tiếp tục sẽ đầu tư mở rộng quy mô nuôi cá trê vàng trong thời gian tới.