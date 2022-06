Nuôi loài thú ham ăn cá rô phi, ốc bươu vàng, chị nông dân Bình Định cứ nói bán là có người mua ngay

Hiện nay, mô hình nuôi chồn hương đang phát triển tại một số địa phương trên địa bàn huyện An Lão nhờ đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng chí Phạm Văn Kiều Diễm – UVBCH Chi đoàn Thôn Vạn Khánh, xã An Hòa (huyện An Lão, tỉnh Bình Định) là một trong những hộ nuôi chồn hương đạt hiệu quả...