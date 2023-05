Anh Vũ chủ yếu cho hươu ăn cỏ, mít Thái, chuối, ngoài ra còn bổ sung nhiều dưỡng chất khác giúp hươu phát triển tốt. Anh Vũ cho biết, hươu có bản tính hoang dã, bật nhảy cao, dễ nổi nóng tấn công ngay cả chủ của mình. Vì vậy, anh phải xây dựng chuồng có tường cao, thoáng mát, có sân chơi rộng rãi, và hạn chế đến gần hươu để đảm bảo an toàn. Vì lý do an toàn, PV Dân Việt cũng không thể có những bức ảnh đẹp. Ảnh: Ngọc Vũ.