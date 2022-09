Cá ké là loài cá da trơn, thường sống ở vùng nước chảy, nhiều ghềnh thác như sông Đà, sông Mã, sông Lô... Loài cá này thường được dân chài ở các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước nuôi trong lồng ven hai bờ sông Mã.

Anh Cao Minh Nam (34 tuổi) cho biết: “Gia đinh có một trang trại ở thôn Đan, xã Ái Thượng, huyện Bá Thước. Trong trang trại có một dòng suối nhỏ, tốc độ nước chảy mạnh và có những hố sâu, sau khi tìm hiểu tôi nảy ra ý tưởng tận dụng con suối để nuôi loài cá ké”.

Năm 2018, anh Nam bắt đầu đóng lồng nuôi loài cá ké, hai năm thất bại liên tiếp, đàn cá chỉ lớn chừng 4-5 lạng thì chết không rõ nguyên nhân. Mãi đến năm 2020 anh mới nuôi thành công những mẻ cá đầu tiên.

Loài cá ké được anh Nam tìm mua lại của dân chài bắt trực tiếp trên sông Mã, kích thước lúc mới nuôi chỉ khoảng 1-2 lạng/con. “Cá ké là loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao nhưng hiện giờ ngoài tự nhiên ngày một khan hiếm…”, anh Nam (áo trắng) cho biết thêm.

Là người trực tiếp trông coi trang trại và nuôi đàn cá ké, anh Hà Văn Khơi chia sẻ: “Cá ké lúc mới mua về thường bị thương do đánh bắt, mình phải chữa lành vết thương, thả chúng vào gần bờ, để cá sống ở mực nước tự nhiên ít giờ, sau đó mới thả vào lồng. Trong quá trình nuôi phải theo dõi, kiểm tra sức khỏe cá thường xuyên”.

“Đặc thù của loài cá ké là sống ở tầng nước sâu nên lồng nuôi phải có chiều cao tối thiểu là 2m. Mỗi khi vệ sinh lồng hoặc muốn kiểm cá, tôi phải dùng kính để lặn xuống mới kiểm tra được…”, anh Khơi nói.

Cũng theo anh Khơi, nuôi cá trên suối khó nhất là không may gặp những đợt lũ bất chợt đổ về. Lúc ấy, rất khó khăn để bảo vệ lồng cá không bị cuốn trôi. Vì thế, những ngày mưa lớn, người nuôi cá phải túc trực, nếu thấy mưa to, nước lên cao thì lập tức phải di chuyển lồng vào vị trí an toàn.

Cá ké nuôi ở trang trại được cho ăn 1 đến 2 lần/ngày, mồi chủ yếu là các loại cá nhỏ hoặc giun đất. “Cá ké là loài cá vốn là giống ăn ít, chậm lớn, mỗi năm chỉ tăng được hơn 1 kg”, anh Khơi nói.

Cá trưởng thành nặng 3-5 kg, con lớn có thể hàng chục ký. Cá trên 5 lạng bán lấy thịt có giá từ 500.000 đến 650.000 đồng/kg, dưới 5 lạng bán giống có giá hơn 300.000 đồng/kg. Anh Nam cho biết, mô hình nuôi cá ké trên suối của mình bước đầu cho kết quả khả quan.

Việc nuôi loài cá ké thả lồng đã được người dân nhiều làng chài ven sông Mã thuộc các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước thực hiện những năm gần đây, nhưng mô hình nuôi trong suối hiện có rất ít. Anh Cao Minh Nam cho hay, nếu nuôi cá ké trong suối thành công sẽ mở rộng mô hình nhằm bảo tồn giống cá đặc sản và phát triển kinh tế địa phương.