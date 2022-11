"Nuôi ong tay áo", chủ quán ăn ở Hà Nội bị nhân viên "thuổng" mất 2 xe máy

Ngày 23/11, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Trương Văn Kín (SN 1994, xóm Tả Piẩu, xã Cải Viên, Hà Quảng, Cao Bằng; đối tượng đã có 1 tiền án về tội hiếp dâm trẻ em và tội giết người) về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 11/9/2022, chị N.T.M.H (SN 1995 ở phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến Công an phường Hàng Mã trình báo về việc quán ăn của chị trên phố Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội đã bị kẻ gian đột nhập trộm cắp 2 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Dream và Honda Vision.

Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an phường Hàng Mã khẩn trương điều tra xác minh. Tiến hành trưng cầu định giá tài sản, lực lượng chức năng xác định 2 chiếc xe máy bị trộm cắp trị giá 48.000.000 đồng.

Đối tượng Trương Văn Kín và tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT – Công an quận Hoàn Kiếm xác định đối tượng nghi vấn là Trương Văn Kín và tổ chức truy bắt. Đến ngày 10/11/2022, Đội CSĐT TP về TTXH đã bắt giữ được đối tượng Kín tại tỉnh Cao Bằng. Tại cơ quan công an, Kín đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, vào khoảng cuối tháng 7/2022, Kín có xin vào làm việc tại quán ăn của chị H trên phố Phùng Hưng, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quá trình làm việc, nhiều lần thấy vợ chồng chị H thường xuyên dắt xe máy vào để ở tầng 1 và để chìa khóa ở ngăn tủ gần đó nên Kín đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đến rạng sáng ngày 11/9/2022, Kín đi bộ đến quán ăn trên, sau đó lẻn vào bên trong và lấy cắp 1 chiếc xe máy Honda Dream có chìa khóa và dắt ra nổ máy đi về khu vực công viên Lê Nin và để xe tại đây.

Sau đó, Kín quay lại quán ăn để tiếp tục lấy cắp 1 chiếc xe máy Honda Vision màu trắng. Do không thấy chìa khóa xe nên Kín đã dắt xe máy dọc hướng đường Thanh Niên, Tây Hồ, Hà Nội và gửi tại một tòa nhà, sau đó quay lại khu vực công viên Lê Nin để lấy chiếc xe máy Honda Dream cất giấu trước đó nhưng không thấy chiếc xe đâu nên đã bỏ đi lang thang một thời gian.

Đến ngày 14/9/2022, Kín quay lại lấy chiếc xe máy Honda Vision, đem đi thay khóa hết 1.200.000 đồng. Do không có tiền trả nên Kín đã nhờ một người đàn ông ứng tiền thay khóa và bán giúp chiếc xe máy trên với giá 4.500.000 đồng.

Sau khi nhận tiền bán xe, Kín trả lại người đàn ông trên 1.200.000 đồng tiền thay khóa, 500.000 đồng tiền công giúp bán xe và cầm 2.800.000 đồng để chi tiêu cá nhân.