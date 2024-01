Ở Cao Bằng có nghề làm nón chúp xà, nghề này có gì độc đáo mà thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu? Ở Cao Bằng có nghề làm nón chúp xà, nghề này có gì độc đáo mà thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu?

Đồng bào dân tộc Nùng An ở Hoàng Diệu, xã Tự Do (huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng) đã nổi tiếng với nghề làm nón chúp xà thủ công. Dù cuộc sống hiện tại có nhiều thay đổi do sự phát triển của xã hội, tuy nhiên, những sản phẩm nón do họ tạo ra vẫn giữ nét bình dị, mộc mạc.