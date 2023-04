Ở một xã của tỉnh Hải Dương, camera giám sát ở khắp nơi, đường làng phủ đầy hoa giấy, cây xanh

Theo Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện Kim Thành (Hải Dương), qua thẩm tra, xét duyệt của huyện, 4 xã Bình Dân, Cộng Hoà, Tam Kỳ, Đại Đức đã đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Xã Kim Anh đủ điều kiện về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện các xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh thẩm tra, quyết định.

Cụ thể, 4 xã xây dựng nông thôn mới nâng cao đều đạt 18/18 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 60-62 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn dưới 1,5% (trừ hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội). Khoảng 95% số lao động có việc làm thường xuyên; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%...

Xã Kim Anh đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 70,8 triệu đồng; cả 3 cấp trường học đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2…

Năm 2023, huyện Kim Thành giao 2 xã Lai Vu, Cổ Dũng về đích nông thôn mới kiểu mẫu và giao 3 xã Kim Xuyên, Ngũ Phúc, Kim Tân về đích nông thôn mới nâng cao.

Cũng trong năm 2023, huyện Kim Thành tiếp tục hỗ trợ 5 tỷ đồng cho mỗi xã về đích nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao.

Lắp camera giám sát an ninh tại xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương. Ảnh: Cổng thông tin xã Cộng Hòa.

Hiện nay, huyện Kim Thành có 6 xã: Lai Vu, Kim Đính, Kim Anh, Cổ Dũng, Kim Liên, Đồng Cẩm đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 4 xã: Cộng Hòa, Bình Dân, Tam Kỳ, Đại Đức đã hoàn thiện thủ tục trình UBND tỉnh xem xét công nhận nông thôn mới nâng cao; xã Kim Anh được đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.



Đơn cử như tại xã Cộng Hòa, Hội Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên xã và nhân dân trên địa bàn xã đã cùng nhau chung tay tạo cảnh quan cho diện mạo nông thôn mới bằng những chậu cây xanh mướt và những chậu hoa giấy nở rực rỡ.

Các tổ chức đoàn thể xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương tổ chức trồng hoa, cây xanh hai bên đường làng. Ảnh: Cổng thông tin xã Cộng Hòa.

Theo đó, các hội đoàn thể tiến hành đặt các chậu và trồng hoa dọc 4 tuyến đường với chiều dài 1.700m, tổng kinh phí gần 70 triệu đồng.

Mô hình “Camera giám sát an ninh” trên địa bàn xã Cộng Hòa cũng được đưa vào vận hành hệ thống với 15 camera giám sát, được bố trí tại các nút giao thông, các ngã 3, ngã 4, các khu vực trọng điểm…

Việc xây dựng và sử dụng mô hình “Camera giám sát an ninh” là việc làm thật sự cần thiết và phù hợp, giúp lực lượng công an chủ động theo dõi được địa bàn, những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trong thời gian tới, UBND xã Cộng Hòa tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là mô hình “Camera giám sát an ninh” trên địa bàn toàn xã, góp phần giữ vững sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân.