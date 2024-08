Ở một xã của tỉnh Thái Bình, "ai không hiến đất sẽ lạc lõng"

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thái chia sẻ kinh nghiệm vận động người dân đồng thuận hiến đất làm đường.

Lấy tấm gương điển hình để nhân rộng

Đến xã thuần nông An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vào thời điểm này, chúng tôi thực sự cảm thấy bị choáng ngợp trước những con đường liên xã, liên huyện được trải nhựa phẳng lỳ, vỉa hè lát gạch sáng bóng. Hai bên đường được trang hoàng đèn cao áp, cây xanh, hoa rực rỡ như phố thị.

Vừa dẫn chúng tôi đi tham quan đường NTM, ông Nguyễn Hữu Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thái tỏ vẻ rất tự hào: An Thái về đích NTM năm 2015, đạt NTM nâng cao vào tháng 10/2023, đến tháng 2/2024 đã chính thức là xã đầu tiên của tỉnh Thái Bình đạt NTM kiểu mẫu.

Ông Hoàng cho biết, kinh nghiệm của An Thái là không đầu tư dàn trải vừa tốn nguồn lực vừa không hiệu quả. Từ khi có thông báo kết luận 220 của Huyện ủy Quỳnh Phụ, An Thái xác định lấy công trình đường 76 làm mẫu để triển khai đầu tiên sau đó nhận rộng ra toàn xã.

Một góc xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ nhìn từ trên cao. Ảnh chụp màn hình

"Khi người triển khai các tổ vận động về vận động bà con, lãnh đạo xã cùng cán bộ xuộng cơ sở gặp gỡ, kiêm trì thuyết phục cho người dân hiểu được lợi ích khi hiến đất làm đường. Khi bà con đã đồng thuận, xã triển khai máy móc, trang thiết bị vào làm đường ngay.

Bắt đầu từ tháng 8 đến Tết Nguyên đán 2021, An Thái đã hoàn thiện được tuyến đường mẫu gần 2km, trên tuyến đường mới có mương dẫn nước, điện cao áp 2 bên chiếu sáng khiến người dân rất vui mừng, phấn khởi", ông Hoàng nhớ lại và cho biết, đến giờ, việc hiến đất làm đường đã trở thành phong trào lan rộng khắp các địa phương, "giờ ai không hiến đất sẽ lạc lõng".

Theo ông Hoàng, khi có nguồn lực An Thái cũng sử dụng rất tiết kiệm. Theo đó, An Thái cũng không đầu tư làm mới toàn bộ cơ sở hạ tầng mà xã rà soát tổng thể các công trình đã xây dựng từ khi đạt chuẩn NTM và cho tu bổ, sửa chữa các công trình đảm bảo đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

"Đơn cử như hệ thống nhà văn hóa thôn được cải tạo lại lắp trần thạch cao, điều hòa, wifi, camera, ngoài sân có dụng cụ thể dục thể thao đầy đủ.

Đường 76, công trình đường kiểu mẫu đầu tiên của xã An Thái có sự tham gia góp đất của 70 hộ dân.

Hay tại trường tiểu học, THCS đã được xây dựng trước đó, xã đầu tư thay thế bàn ghế cũ, lắp đặt thêm điều hòa, bục giảng thông minh... với giá trị 200 triệu đồng/phòng học. Nhiều giáo viên ở Hà Nội về tham quan còn phải bất ngờ, vì nhiều trường ở Thủ đô cũng khó có được cơ sở vật chất thông minh như ở An Thái", ông Hoàng khẳng định.

Chia sẻ thêm với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Đoàn Đức Hợp - Chủ tịch UBND xã An Thái, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, An Thái là xã nhỏ có 5.000 dân (1.600 hộ), tuy nhiên trong quá trình xây dựng NTM, chúng tôi được tỉnh rất ưu ái cho quy hoạch đổi đất lấy công trình.

Theo đó, địa phương đã quy hoạch, chuyển đổi các loại đất khác về đất ở để đổi lấy công trình rất thuận lợi. Trong đó năm 2020, xã đã quy hoạch được gần 100 lô đất bán đổi thu về được nguồn lực lớn để cải tạo, xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng", ông Hợp thông tin thêm.

Theo ông Hợp, sau thời gian dài tập trung nguồn lực cho phòng chống đại dịch Covid-19, bước sang năm 2021, địa phương được tiếp nhận một số dự án của tỉnh làm các tuyến đường giao thông. Năm 2021, Huyện ủy Quỳnh Phụ có thông báo kết luận 220 động viên bà con hiến đất đổi lấy công trình. Thời điểm đó, An Thái đang chọn làm dự án nâng cấp đường 76 liên huyện, là đường cứu hộ cứu nạn của đê sông Hóa.

Sau khi tiếp nhận dự án, xã đã vận động nhân dân hiến quyền sử dụng đất. Năm 2021, đúng thời gian giá đất cao cực điểm lên đến 20 triệu đồng/m2. Tuy vậy, chỉ trong một tuần vận động, xã đã kêu gọi được 70 hộ hiến toàn bộ đất, có hộ xẻ cả nhà để hiến cho địa phương mở rộng đường.

"Sau khi tiếp nhận chủ trương của huyện, Đảng ủy xã ra Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy chi bộ đến đảng viên, UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, thông báo kết luận 220 của Huyện ủy Quỳnh Phụ.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Thái (giữa) chia sẻ với phóng viên Báo điện tử Dân Việt về các công trình NTM kiểu mẫu của địa phương.

Khi tiếp nhận dự án, địa phương đã mời tất cả các hộ dân có liên quan lên xã để tiếp nhận thông báo kết luận 220 của huyện: Khi tiếp nhận dự án, người dân phải hiến đất để mở rộng tuyến đường.

Sau khi triển khai, An Thái đã thành lập tổ vận động ở xã và cơ sở. Tại cơ sở, tổ vận động nòng cốt là các chi bộ, chi hội phối kết hợp với tổ vận động của xã xuống vận động toàn dân.

Theo đó, các tổ từ thành viên chi bộ giao nhiệm vụ cho từng đảng viên đến các hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể phụ trách trực tiếp vận động các hội viên, thành viên của mình hiến đất. Trong quá trình vận động, các thành viên của tổ vận động lấy các hộ gương điển hình tiên phong hiến đất để nhân rộng, vận động các hộ bên cạnh noi gương làm theo.

Đối với những hộ khó khăn, các tổ tập trung vào vận động cuối cùng. Việc nào dễ làm trước, khó làm sau. Chỉ trong một tuần, địa phương đã vận động thành công 70 hộ đồng thuận hiến đất để làm đường 76.

Xã An Thái đã đầu tư lắp đặt bục giảng thông minh giúp công việc dạy và học của giáo viên, học sinh trường tiểu học, THCS trên địa bàn ngày càng hiệu quả hơn.

Từ cách làm này, chúng tôi nhân rộng ra làm thêm được nhiều tuyến đường khác, kể cả các đường nội đồng cũng được làm rất nhanh. Đến nay, xã đã kêu gọi được bà con hiến khoảng trên 41.000m2 trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Hiện nay, chúng tôi đang tiếp mở đường trục trong khu dân cư, trước đây theo tiêu chỉ đường NTM chỉ có 4m đủ điều kiện đổ bê tông nhưng nay địa phương đã kêu gọi bà con hiến đất mở rộng đường ra 7m đều được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Cũng theo ông Hợp, tính đến hết năm 2023, xã An Thái đã hoàn thành nhiều công trình xây dựng quan trọng, như đường ĐH76, đường ven sông Cô, nhà đa năng trường tiểu học - trung học cơ sở, trường mầm non, trạm y tế và nhiều hạ tầng khác với tổng giá trị hơn 250 tỷ đồng.

Khu sân chơi của trẻ em, khu tập thể dục của người dân An Thái được đầu tư rất bài bản, hiện đại.

Đảng viên tiên phong đi trước

Là đảng viên tiên phong hiến trên 50m2 đất trị giá tiền tỷ cho xã làm đường, bà Nguyễn Thị Mý (hơn 50 tuổi Đảng) ở thôn Hạ cho biết, trước gia đình tôi có tường rào khá rộng nhưng đường đi lại chật hẹp, mọi người đi lại rất khó khăn. Khi xã kêu gọi hiến đất, dù đất mặt đường đang có giá cao, tôi vẫn vận động gia đình hiến ngay.

Theo bà Mý, sự nêu gương đi trước của cán bộ, đảng viên như bà giống như là "hữu xạ tự nhiên hương", không đòi hỏi điều gì thật lớn lao mà nó tự có sức thu hút quần chúng noi gương làm theo.

"Sau khi gia đình tôi tiên phong hiến đất, nhiều hộ dân trong thôn cũng tự giác hiến đất, góp của, góp công sức cùng nhà nước làm thành công con đường lớn, mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội", bà Mý nói và cho biết, từ khi có đường giao thông thuận tiện, người dân đã đưa máy móc, cơ giới hóa về đồng ruộng giúp việc sản xuất lúa đặc sản Mễ Thương hiệu quả hơn.

Hoạt động thương mại dịch vụ tại An Thái cũng phát triển mạnh mẽ, với hàng hóa dịch vụ và giá cả các mặt hàng thiết yếu được giữ ổn định. Các ngành nghề truyền thống như làm hương xuất khẩu, làm giấy tiền, hàng mã đã thu hút trên 500 lao động địa phương, khách du lịch đổ về tham quan trải nghiệm du lịch di tích lịch sử ngày càng tăng, giúp thu nhập của bà con ở địa phương tăng cao đáng kể. Tính đến năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 75,25 triệu đồng (đạt so với yêu cầu)", đảng viên hơn 50 tuổi đảng ở thôn Hạ, xã An Thái tiết lộ thêm.

Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở thôn Hạ, xã An Thái sẵn sàng xẻ nhà để hiến cho xã An Thái làm đường giao thông. Ảnh chụp màn hình

Dù mới xây nhà 2 tầng trị giá hàng tỷ đồng nhưng khi được địa phương vận động, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh ở thôn Hạ, xã An Thái sẵn sàng xẻ nhà để hiến cho xã làm đường giao thông. Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, bà Thanh tỏ vẻ rất phấn khởi và tự hào: Nhà mới của của gia đình rất giá trị nhưng khi xẻ bớt hiến đi cho xã làm được đường rộng, đẹp hơn, mọi người đi lại thuận tiện, đời con cháu mình cũng được hưởng nên chúng tôi vẫn thấy rất vui.

Bà Thanh cho biết, sau khi gia đình xẻ nhà cho địa phương làm đường, nhiều người dân trong thôn, xã đã đến động viên, hỗ trợ vợ chồng bà hoàn thiện lại nhà mới rất chắc chắn và đẹp.

"Sau khi cùng nhau hiến đất, xẻ nhà cho nhà nước làm đường mới, đến giờ bà con chúng tôi được hưởng lợi rất nhiều. Các con đường mới trải bê tông, nhựa phẳng lỳ, đèn cao áp chiếu sáng cả đêm, bà con đi lại không phải bận đèn nên mọi người đi lại an toàn, mọi công việc kinh doanh, mua bán cũng hiệu quả hơn rất nhiều", bà Thanh chia sẻ thêm.

Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đánh giá: An Thái là điểm sáng trong phong trào vận động người dân hiến đất, tài sản xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình NTM của huyện. Nhờ cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực, tạo đồng thuận trong nhân dân, An Thái đã trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh cán đích NTM kiểu mẫu. Đặc biệt, năm 2023, nhân dân và cán bộ xã An Thái vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ. Đây là phần thường rất xứng đáng và là tấm gương cho các địa phương khác trên địa bàn noi theo.